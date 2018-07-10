 Лучший снимок птиц в небе (видео) | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 10.07.2018

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Культура и стиль жизни

Лучший снимок птиц в небе (видео)

Немецкий фотограф Даниэль Бибер фотографирует птиц. Он стал обладателем многих престижных международных премий. Смотрите сами!

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02:25 мин

Фотограф снимает птиц

  

Контекст

Лебедь спрятался в нарциссах

Этот лебедь-шипун в городском парке Гисена щиплет свежую траву. И помогает ему в этом очень длинная шея, характерная для данного вида птиц. Лебедь также питается злаками, водными растениями, моллюсками. (12.05.2018)  

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