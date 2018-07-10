Лучший снимок птиц в небе (видео)

Немецкий фотограф Даниэль Бибер фотографирует птиц. Он стал обладателем многих престижных международных премий. Смотрите сами!
Этот лебедь-шипун в городском парке Гисена щиплет свежую траву. И помогает ему в этом очень длинная шея, характерная для данного вида птиц. Лебедь также питается злаками, водными растениями, моллюсками. (12.05.2018)
Клюв этого белоголового сипа по кличке Гюнтер достигает шести сантиметров. До конца февраля ветеринары буду пересчитывать, взвешивать и измерять обитателей птичьего парка "Вальсроде". (05.02.2018)
"Птица года" - проект немецких экологических организаций, посвященный пернатым, выводящим потомство в Германии. Представляем птиц последних двух десятилетий и 2018 года. (13.10.2017)
Самые распространенные в мире птицы - воробьи. Но в больших городах Германии их становится все меньше. В чем причина? И как можно остановить этот процесс? А, может, и не нужно? (16.06.2017)