Лучшие Telegram-каналы для изучения немецкого языка

Самый крупный и популярный Telegram-канал на русском языке для изучающих немецкий - канал "Deutsch Online - немецкий язык". Сейчас на него подписаны более 25 тысяч человек. Канал подходит как новичкам, так и обладателям продвинутого уровня: в любом случае, вы сможете найти для себя новые выражения и повторить известные правила.

Создатель "Deutsch Online" Евгений утверждает, что самое важное в изучении языка - словарный запас: "Чтобы на первоначальном этапе понимать и говорить, нужно знать около 1500-2000 слов. 20 слов в день - это 200 слов за 10 дней, а за 100 дней можно выучить 2000 слов. Если не лениться, то реально за 100 дней выйти на хороший результат".

"Deutsch Online - немецкий язык" - это не только канал в Telegram, но и сайт с полезной информацией, аккаунт в Instagram, одноименные группы в Facebook и "В контакте", онлайн- и офлайн-школы немецкого языка. Над контентом работает профессиональная команда из 14 авторов. Подпишитесь, чтобы не пропустить новые посты.

Немецкий язык от носителя

"Немецкий на стиле" создала немка Кармела, которая сейчас живет в Москве. Канал очень удобен в использовании, так как все посты делятся на рубрики: грамматика и словарный запас. Кроме того, здесь можно найти аудиоуроки от носителя, тематические подборки, полезные фразы для диалога, списки глаголов и подсказки по самым сложным темам. "Немецкий на стиле" подойдет тем, кто уже знаком с основами этого языка и хочет тщательно разобраться в его особенностях. Сама Кармела говорит на четырех языках, сейчас у нее более 13 тысяч подписчиков.

"Единственный совет, который я даю своим ученикам, - смотреть телевизор, общаться на немецком, читать немецкие книги. Можно начать даже с детских сказок. Нужно окружить себя языком. Поменяйте настройки на телефоне - я сама так делала, когда учила русский", - советует автор канала "Немецкий на стиле".

Новые слова каждый день

"Немецкий язык Nemand"- отличный вариант для тех, кто хочет регулярно и структурированно пополнять свой словарный запас. Каждый день автор канала Андрей публикует три тематических поста со списками: например, перечни немецких деликатесов и столовых приборов, выражения для поездки на такси, посещения стоматолога, спонтанного знакомства. В общем, именно те фразы, которые могут пригодиться вам в Германии. Кроме того, здесь можно прочитать о лингвистических особенностях, интонировании, словах-ловушках, пословицах и их аналогах на русском языке.

Помимо блога "Немецкий язык Nemand" автор ведет еще восемь Telegram-каналов про другие иностранные языки. Чтобы достичь хорошего результата, Андрей советует заниматься ежедневно, хотя бы по несколько минут в день.

Немецкий в картинках

Если вам проще запоминать новую информацию при помощи картинок и таблиц, подпишитесь на "Немецкий язык и Германия". Канал посвящен не только языку, но и рассказывает об особенностях немецкой культуры.

"Поскольку не понаслышке знаю, как тяжело учить немецкий, я решила создать канал, чтобы как-то помогать и другим. И чтобы информация лучше усваивалась и запоминалась, стала делать это в форме картинок. Думаю, такой способ подачи языка воспринимается легче, что и привлекает новых подписчиков. Ведь посмотрев на компактную картинку один раз, запомнить можно гораздо больше, чем читая длинный пост. Отсюда можно дать и совет - найдите для себя самый удобный способ восприятия и наслаждайтесь изучением немецкого", - рассказывает Наталья, создательница канала "Немецкий язык и Германия".

Как выучить немецкий язык

Материалов для учебы достаточно, но слова так и не запоминаются, а грамматика не поддается логике? Создатель канала"Deutsch lernen" делится лайфхаками по изучению языка, которые действуют не только в случае немецкого. Евгений пишет о том, где найти мотивацию, стоит ли себя заставлять и можно ли выучить язык с нуля самостоятельно. Любопытные лингвистические наблюдения, заметки о происхождении слов, истории о сдаче экзаменов - на "Deutsch lernen".

"Главный совет - не бояться языка и попытаться его полюбить. Говорить сразу, даже когда знаете всего пару слов. Читать сказки с первых дней изучения. Относиться к немецкому, как к старому другу, и все будет хорошо", - считает Евгений, автор канала. "Я начал изучать язык и подумал: почему бы не делиться опытом для таких же начинающих? Смотрел другие каналы - в основном это были картинки со словами и правилами или заметки от преподавателей, но не было взгляда "снизу", от самих изучающих. Чтобы кто-то говорил, что не надо бояться числительных или что прилагательные не такие уж и жуткие, или делился такими методами изучения, которые не считаются академическими".

Смотрите также: