 Лучшие Telegram-каналы для изучения немецкого языка | Учеба | DW | 08.08.2018

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Учеба

Лучшие Telegram-каналы для изучения немецкого языка

Как быстрее запомнить новые слова и разобраться в хитрой грамматике? DW рассказывает о полезных каналах для тех, кто хочет говорить по-немецки.

Учить немецкий язык

Самый крупный и популярный Telegram-канал на русском языке для изучающих немецкий - канал "Deutsch Online - немецкий язык". Сейчас на него подписаны более 25 тысяч человек. Канал подходит как новичкам, так и обладателям продвинутого уровня: в любом случае, вы сможете найти для себя новые выражения и повторить известные правила.

Создатель "Deutsch Online" Евгений утверждает, что самое важное в изучении языка - словарный запас: "Чтобы на первоначальном этапе понимать и говорить, нужно знать около 1500-2000 слов. 20 слов в день - это 200 слов за 10 дней, а за 100 дней можно выучить 2000 слов. Если не лениться, то реально за 100 дней выйти на хороший результат".

"Deutsch Online - немецкий язык" - это не только канал в Telegram, но и сайт с полезной информацией, аккаунт в Instagram, одноименные группы в Facebook и "В контакте", онлайн- и офлайн-школы немецкого языка. Над контентом работает профессиональная команда из 14 авторов. Подпишитесь, чтобы не пропустить новые посты.

Немецкий язык от носителя

"Немецкий на стиле" создала немка Кармела, которая сейчас живет в Москве. Канал очень удобен в использовании, так как все посты делятся на рубрики: грамматика и словарный запас. Кроме того, здесь можно найти аудиоуроки от носителя, тематические подборки, полезные фразы для диалога, списки глаголов и подсказки по самым сложным темам. "Немецкий на стиле" подойдет тем, кто уже знаком с основами этого языка и хочет тщательно разобраться в его особенностях. Сама Кармела говорит на четырех языках, сейчас у нее более 13 тысяч подписчиков.

Немецкий язык - в Telegram делятся советами по его изучению

"Единственный совет, который я даю своим ученикам, - смотреть телевизор, общаться на немецком, читать немецкие книги. Можно начать даже с детских сказок. Нужно окружить себя языком. Поменяйте настройки на телефоне - я сама так делала, когда учила русский", - советует автор канала "Немецкий на стиле".

Новые слова каждый день

"Немецкий язык Nemand"- отличный вариант для тех, кто хочет регулярно и структурированно пополнять свой словарный запас. Каждый день автор канала Андрей публикует три тематических поста со списками: например, перечни немецких деликатесов и столовых приборов, выражения для поездки на такси, посещения стоматолога, спонтанного знакомства. В общем, именно те фразы, которые могут пригодиться вам в Германии. Кроме того, здесь можно прочитать о лингвистических особенностях, интонировании, словах-ловушках, пословицах и их аналогах на русском языке.

Контекст

Как переехать в Германию с семьей и устроиться в немецкую компанию? В этих Telegram-каналах вы найдете много полезной информации.

Диана Паневская из Черновцов победила в Германии на самой главной в мире олимпиаде для тех, кто изучает немецкий язык как иностранный. Она рассказала DW, как ей это удалось. (06.08.2018)

Произведения каких немецких авторов стоит читать, чтобы пополнить свой словарный запас? Советы профессионалов. (03.08.2017)

Нико только приехал в Германию. Ему еще предстоит изучить не только язык, но и традиции чужой страны. Хотите присоединиться к нему? (11.10.2017)

Набрать высокие баллы на языковых экзаменах TestDaF или DSH, которые сдают иностранцы для учебы в Германии, не так просто. Какие задания предстоят студентам, и как к ним подготовиться? (13.05.2015)

Помимо блога "Немецкий язык Nemand" автор ведет еще восемь Telegram-каналов про другие иностранные языки. Чтобы достичь хорошего результата, Андрей советует заниматься ежедневно, хотя бы по несколько минут в день.

Немецкий в картинках

Если вам проще запоминать новую информацию при помощи картинок и таблиц, подпишитесь на "Немецкий язык и Германия". Канал посвящен не только языку, но и рассказывает об особенностях немецкой культуры.

"Поскольку не понаслышке знаю, как тяжело учить немецкий, я решила создать канал, чтобы как-то помогать и другим. И чтобы информация лучше усваивалась и запоминалась, стала делать это в форме картинок. Думаю, такой способ подачи языка воспринимается легче, что и привлекает новых подписчиков. Ведь посмотрев на компактную картинку один раз, запомнить можно гораздо больше, чем читая длинный пост. Отсюда можно дать и совет - найдите для себя самый удобный способ восприятия и наслаждайтесь изучением немецкого", - рассказывает Наталья, создательница канала "Немецкий язык и Германия".

Как выучить немецкий язык

Материалов для учебы достаточно, но слова так и не запоминаются, а грамматика не поддается логике? Создатель канала"Deutsch lernen"  делится лайфхаками по изучению языка, которые действуют не только в случае немецкого. Евгений пишет о том, где найти мотивацию, стоит ли себя заставлять и можно ли выучить язык с нуля самостоятельно. Любопытные лингвистические наблюдения, заметки о происхождении слов, истории о сдаче экзаменов - на "Deutsch lernen".

"Главный совет - не бояться языка и попытаться его полюбить. Говорить сразу, даже когда знаете всего пару слов. Читать сказки с первых дней изучения. Относиться к немецкому, как к старому другу, и все будет хорошо", - считает Евгений, автор канала. "Я начал изучать язык и подумал: почему бы не делиться опытом для таких же начинающих? Смотрел другие каналы - в основном это были картинки со словами и правилами или заметки от преподавателей, но не было взгляда "снизу", от самих изучающих. Чтобы кто-то говорил, что не надо бояться числительных или что прилагательные не такие уж и жуткие, или делился такими методами изучения, которые не считаются академическими".

Смотрите также:

  • Германия

    Немецкие слова в русском языке, о которых вы не подозревали

    Германия

    Немцев (а также поначалу шведов, голландцев, датчан) называли так славяне. Как легко догадаться, происходит это название от слова "немой", в смысле - "неспособный изъясняться". Но страна стала в русском варианте (как и, например в английском) Германией - от латинского общего названия германских племен. Сами себя немцы называют Deutsche - от древневерхненемецкого слова, означающего "народ".

  • Бутерброд

    Немецкие слова в русском языке, о которых вы не подозревали

    Бутерброд

    Когда это слово только пришло в русский язык, его писали с буквой "т" на конце. Дело в том, что "бутерброд" произошел от немецких слов Butter (масло) и Brot (хлеб). Булочку с сыром или колбасой, как это принято в русском языке, немцы бутербродом не называют - для них это только хлеб, намазанный маслом.

  • Парикмахер

    Немецкие слова в русском языке, о которых вы не подозревали

    Парикмахер

    Слово "парикмахер" тоже имеет немецкие корни. Pеrüсkеnmасhеr переводится как "изготовитель париков". Сразу после появления в русском языке его произносили как "перукмахер", вскоре оно получило более привычное для нас звучание. Совсем другая судьба у этого слова в Германии - сегодня людей, которые занимаются прическами, обозначают французским понятием Friseur.

  • Конфеты

    Немецкие слова в русском языке, о которых вы не подозревали

    Штука

    Слово Stück (штука) проделало долгий путь: оно попало в польский язык из немецкого (первоначальное значение "отрезок", "обрубок"), потом перекочевало в украинский и белорусский, и уже оттуда - в русский.

  • Бюстгальтер

    Немецкие слова в русском языке, о которых вы не подозревали

    Бюстгальтер

    Название этого предмета женского гардероба происходит от немецкого Büstenhalter. Слово образовано от двух корней: Büste (бюст) и Halter (держатель). Сегодня немцы в разговоре о нижнем белье используют простое сокращение - BH.

  • Шлагбаум

    Немецкие слова в русском языке, о которых вы не подозревали

    Шлагбаум

    Это слово появилось в русском языке еще во времена Петра I. "Шлагбаум" образован от немецкого глагола schlagen (ударять) и существительного Baum (дерево). Сейчас вместо "ударного дерева" в современном немецком языке используют другие слова: Schranke или Barriere.

  • Пляж

    Немецкие слова в русском языке, о которых вы не подозревали

    Курорт

    Термин для обозначения местности с особым климатом и минеральными источниками образован от Kur (лечение) и Ort (место). В немецком языке до сих пор используется это слово.

  • Туфли

    Немецкие слова в русском языке, о которых вы не подозревали

    Туфли

    История происхождения слова "туфли" немного запутанная. С начала XVIII века понятие Tuffel существовало как в голландском, так и в средненижненемецком языках. Обувь на завязках называли Pantuffel. Это понятие встречается и в итальянском - раntоfоlа.

  • Ремонт

    Немецкие слова в русском языке, о которых вы не подозревали

    Шпатлевка

    Как писать правильно: шпатлевка или шпаклевка? В любом случае, слово происходит от немецкого Spatel, что обозначает лопатку для перемешивания и растирания различных веществ.

  • Наездники

    Немецкие слова в русском языке, о которых вы не подозревали

    Рейтузы

    Неожиданно, но рейтузы тоже заимстованы из немецкого языка. Только словом Reithosen в Германии называют обтягивающие брюки для верховой езды, а не трикотажные штаны с тесемкой, охватывающей ступню.

  • Призрак

    Немецкие слова в русском языке, о которых вы не подозревали

    Полтергейст

    Приведений, барабашек, домовых и прочую нечисть стали называть полтергейстом в начале восемнадцатого столетия. Слово, образованное от немецкого poltern (шуметь) и Geist (дух), появилось в 1714 году после того, как в Дортмунде на дом некоего Бертольда Герстмана внезапно обрушился град камней из соседнего сада.

  • Спутник

    Немецкие слова в русском языке, о которых вы не подозревали

    Русские слова в немецком

    Есть, конечно, слова в русском языке, которые перешли в немецкий. В основном это слова уже нового времени. Например, Wodka (водка) Sputnik (спутник), Perestroika (перестройка), Glasnost (гласность), Kalaschnikow (автомат Калашникова) и другие. На фотографии : "Спутник-2", второй космический аппарат, на котором в 1957 году на орбиту Земли была выведена собака Лайка.

    Автор: Ксения Сафронова


Контекст

Немецкие слова в русском языке, о которых вы не подозревали

Почему немцы - немцы, страна их - Германия, а сами себя они называют Deutsche? Все это имеет самое прямое отношение не только к немецкому, но и к русскому языку. Какие слова пришли в русский из немецкого? Подборка DW.  

Ссылки в интернете

"Deutsch Online - немецкий язык"

"Немецкий на стиле"

"Немецкий язык Nemand"

"Немецкий язык и Германия"

"Deutsch lernen"

Также по теме

Integrationskurs in Düsseldorf

Немецкий для вуза: где иностранцы учат язык 12.02.2018

Как изучают немецкий те, кто хочет получить высшее образование в Германии? Хватает ли школьных знаний для поступления в университет? Студенты-иностранцы приняли участие в опросе.

Frau im Cafe

Как лучше изучать немецкий с помощью интернета 13.03.2018

Учеба или работа - сегодня без знаний иностранного языка далеко не уйдешь. А вот отправляться для этого за границу вовсе не обязательно. Достаточно интернета!

Cottbus - Flüchtling: Alichan

Кто стоит за письмом чеченцев из Котбуса президенту Германии 06.07.2018

Почему выходцы из Чечни жалуются на действия немецкой полиции и что одна драка между чеченскими и афганскими беженцами может рассказать о положении дел в бранденбургской провинции?

Сервис

RSS-ленты  

Рассылки  

Twitter: новости DW

Telegram: канал DW

Facebook: сообщество DW

''В контакте'': клуб DW

''В контакте'': учеба и карьера

Youtube: канал DW

App для iOS