Лучшие фотографии 2020 года

Престижный международный фотоконкурс Sony World Photography Awards объявил победителей. Среди лучших - представители России, Украины и Германии. Листаем галерею!
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