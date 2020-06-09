 Лучшие фотографии 2020 года | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 09.06.2020

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Культура и стиль жизни

Лучшие фотографии 2020 года

Престижный международный фотоконкурс Sony World Photography Awards объявил победителей. Среди лучших - представители России, Украины и Германии. Листаем галерею!

  • Тропический лес

    Победители фотоконкурса Sony World Photography Awards - 2020

    Природа и ее защитники

    Пабло Альбаренга (Уругвай). Эта серия, которую автор назвал "Семена сопротивления", состоит из снимков, на которых показаны защитники природы Южной Америки, и та природа, которую они защищают. На этой фотографии - Нанту из Эквадора и тропический лес. Категория "Креатив". Первое место. Альбаренга признан также фотографом года и получил 25 тыс. долларов призовых.

  • Автопортрет фотографа Марии Кокуновой с детьми

    Победители фотоконкурса Sony World Photography Awards - 2020

    Внутренние демоны "Пещеры"

    Мария Кокунова (Россия). Около четырех лет провела Мария со своей семьей фактически в изоляции от внешнего мира - в деревенском доме. Но, по ее собственным словам, "вместо комфортного существования и наслаждения материнством столкнулась с ростом тревожности, страхом смерти и прочими "внутренними демонами". Об этом она и рассказывает в серии "Пещера". Категория "Открытие". Первое место.

  • Маленький домик на озере

    Победители фотоконкурса Sony World Photography Awards - 2020

    Архитектура для зимней рыбалки

    Сандра Хербер (Канада). Эта серия фотографий показывает домики-времянки, построенные любителями зимней рыбалки на озере Виннипег. Охотнее всего здесь ловят судака, щуку и озерного осетра. Категория "Архитектура". Первое место.

  • Силиконовые куклы

    Победители фотоконкурса Sony World Photography Awards - 2020

    Как настоящие

    Дидье Бизе (Франция). Это не настоящие дети, а силиконовые куклы, сделанные с максимальным реализмом и в натуральную величину. Говорят, что они помогают подготовиться к материнству. Категория "Документальная фотография". Второе место.

  • Робот

    Победители фотоконкурса Sony World Photography Awards - 2020

    Робот вместо человека?

    Алессандро Гандольфи (Италия). Фотограф выбрал очень необычную тему, рассказав о том, как наука и ученые пытаются преодолеть бренность человеческой жизни. Среди множества объектов - и этот японский робот-гуманоид. Категория "Натюрморт". Первое место.

  • Экологическая катастрофа на реке Нигер

    Победители фотоконкурса Sony World Photography Awards - 2020

    Беда с нефтью

    Робин Хинш (Германия). Немецкий фотограф назвал свою серию "Wahala" - "Беда". Она показывает, к каким страшным последствиям для природы и человека приводит добыча нефти и газа вдоль дельты реки Нигер в Африке. В категории "Окружающая среда", новой в конкурсе, эта серия получила первое место.

  • Украинские железные дороги

    Победители фотоконкурса Sony World Photography Awards - 2020

    Пути Украины

    Саша Маслов (Украина). Фотограф, родившийся и выросший в Харькове, последние годы живет преимущественно в Нью-Йорке и часто публикуется в американских журналах. Его специализация - портрет. Серия, отмеченная жюри Sony Photography World Awards, рассказывает о работницах украинских железных дорог. Категория "Портрет". Третье место.

  • Реслинг-тренировка

    Победители фотоконкурса Sony World Photography Awards - 2020

    Реслинг в Сенегале

    Анхель Лопес Сото (Испания). Реслинг - спортивное борцовское шоу. В Сенегале реслинг популярнее даже футбола. Серия посвящена борцам и их тренировкам в Дакаре. Категория "Спорт". Первое место.

  • Панголины

    Победители фотоконкурса Sony World Photography Awards - 2020

    Панголины в опасности

    Брент Стиртон (ЮАР). Он назвал свою серию "Панголины в опасности". Этих млекопитающих осталось в мире совсем немного. За ними охотятся браконьеры - ради мяса и чешуи, которой приписываются лечебные свойства. Категория "Мир природы и дикие животные". Первое место.

  • 12-летние девочки в Иране

    Победители фотоконкурса Sony World Photography Awards - 2020

    Невеселые выходные

    Хашем Шакери (Иран). Так эти 12-летние девочки проводят выходные. Невесело... Их семьи вынуждены были покинуть Тегеран из-за того, что жить в нем стало слишком дорого, и переселиться в спальные районы города-спутника за З0 километров от столицы. Категория "Открытия". Второе место.

  • Высохшее озеро

    Победители фотоконкурса Sony World Photography Awards - 2020

    Исчезнувшее озеро

    Флориан Руиз (Франция). Его мотив - отравленная пустыня на месте, где когда-то было озеро Лобнор. Высохшее озеро использовали в Китае как полигон для испытаний ядерного оружия. Категория "Пейзаж". Второе место.

  • Тории

    Победители фотоконкурса Sony World Photography Awards - 2020

    Между миром и святыней

    Ронни Бенерт (Германия). Немецкий фотограф снимал храмы в Японии. Серия называется "Тории". Эти ритуальные ворота без створок перед входом в святилища - граница между светским и освященным пространством. Категория "Пейзаж". Первое место.

  • Участник протестов в Гонконге

    Победители фотоконкурса Sony World Photography Awards - 2020

    Раны Гонконга

    Чунь Минь Ко (Китай, Гонконг). Цикл портретов участников протестов против попыток центральной власти в Пекине окончательно прибрать к рукам Гонконг. Фотограф назвал серию "Раны Гонконга". Категория "Документальная фотография". Первое место.

    Автор: Ефим Шуман


  • Тропический лес

    Победители фотоконкурса Sony World Photography Awards - 2020

    Природа и ее защитники

    Пабло Альбаренга (Уругвай). Эта серия, которую автор назвал "Семена сопротивления", состоит из снимков, на которых показаны защитники природы Южной Америки, и та природа, которую они защищают. На этой фотографии - Нанту из Эквадора и тропический лес. Категория "Креатив". Первое место. Альбаренга признан также фотографом года и получил 25 тыс. долларов призовых.

  • Автопортрет фотографа Марии Кокуновой с детьми

    Победители фотоконкурса Sony World Photography Awards - 2020

    Внутренние демоны "Пещеры"

    Мария Кокунова (Россия). Около четырех лет провела Мария со своей семьей фактически в изоляции от внешнего мира - в деревенском доме. Но, по ее собственным словам, "вместо комфортного существования и наслаждения материнством столкнулась с ростом тревожности, страхом смерти и прочими "внутренними демонами". Об этом она и рассказывает в серии "Пещера". Категория "Открытие". Первое место.

  • Маленький домик на озере

    Победители фотоконкурса Sony World Photography Awards - 2020

    Архитектура для зимней рыбалки

    Сандра Хербер (Канада). Эта серия фотографий показывает домики-времянки, построенные любителями зимней рыбалки на озере Виннипег. Охотнее всего здесь ловят судака, щуку и озерного осетра. Категория "Архитектура". Первое место.

  • Силиконовые куклы

    Победители фотоконкурса Sony World Photography Awards - 2020

    Как настоящие

    Дидье Бизе (Франция). Это не настоящие дети, а силиконовые куклы, сделанные с максимальным реализмом и в натуральную величину. Говорят, что они помогают подготовиться к материнству. Категория "Документальная фотография". Второе место.

  • Робот

    Победители фотоконкурса Sony World Photography Awards - 2020

    Робот вместо человека?

    Алессандро Гандольфи (Италия). Фотограф выбрал очень необычную тему, рассказав о том, как наука и ученые пытаются преодолеть бренность человеческой жизни. Среди множества объектов - и этот японский робот-гуманоид. Категория "Натюрморт". Первое место.

  • Экологическая катастрофа на реке Нигер

    Победители фотоконкурса Sony World Photography Awards - 2020

    Беда с нефтью

    Робин Хинш (Германия). Немецкий фотограф назвал свою серию "Wahala" - "Беда". Она показывает, к каким страшным последствиям для природы и человека приводит добыча нефти и газа вдоль дельты реки Нигер в Африке. В категории "Окружающая среда", новой в конкурсе, эта серия получила первое место.

  • Украинские железные дороги

    Победители фотоконкурса Sony World Photography Awards - 2020

    Пути Украины

    Саша Маслов (Украина). Фотограф, родившийся и выросший в Харькове, последние годы живет преимущественно в Нью-Йорке и часто публикуется в американских журналах. Его специализация - портрет. Серия, отмеченная жюри Sony Photography World Awards, рассказывает о работницах украинских железных дорог. Категория "Портрет". Третье место.

  • Реслинг-тренировка

    Победители фотоконкурса Sony World Photography Awards - 2020

    Реслинг в Сенегале

    Анхель Лопес Сото (Испания). Реслинг - спортивное борцовское шоу. В Сенегале реслинг популярнее даже футбола. Серия посвящена борцам и их тренировкам в Дакаре. Категория "Спорт". Первое место.

  • Панголины

    Победители фотоконкурса Sony World Photography Awards - 2020

    Панголины в опасности

    Брент Стиртон (ЮАР). Он назвал свою серию "Панголины в опасности". Этих млекопитающих осталось в мире совсем немного. За ними охотятся браконьеры - ради мяса и чешуи, которой приписываются лечебные свойства. Категория "Мир природы и дикие животные". Первое место.

  • 12-летние девочки в Иране

    Победители фотоконкурса Sony World Photography Awards - 2020

    Невеселые выходные

    Хашем Шакери (Иран). Так эти 12-летние девочки проводят выходные. Невесело... Их семьи вынуждены были покинуть Тегеран из-за того, что жить в нем стало слишком дорого, и переселиться в спальные районы города-спутника за З0 километров от столицы. Категория "Открытия". Второе место.

  • Высохшее озеро

    Победители фотоконкурса Sony World Photography Awards - 2020

    Исчезнувшее озеро

    Флориан Руиз (Франция). Его мотив - отравленная пустыня на месте, где когда-то было озеро Лобнор. Высохшее озеро использовали в Китае как полигон для испытаний ядерного оружия. Категория "Пейзаж". Второе место.

  • Тории

    Победители фотоконкурса Sony World Photography Awards - 2020

    Между миром и святыней

    Ронни Бенерт (Германия). Немецкий фотограф снимал храмы в Японии. Серия называется "Тории". Эти ритуальные ворота без створок перед входом в святилища - граница между светским и освященным пространством. Категория "Пейзаж". Первое место.

  • Участник протестов в Гонконге

    Победители фотоконкурса Sony World Photography Awards - 2020

    Раны Гонконга

    Чунь Минь Ко (Китай, Гонконг). Цикл портретов участников протестов против попыток центральной власти в Пекине окончательно прибрать к рукам Гонконг. Фотограф назвал серию "Раны Гонконга". Категория "Документальная фотография". Первое место.

    Автор: Ефим Шуман


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Сайт российского фотографа-победителя Марии Кокуновой

Instagram российского фотографа-победителя Марии Кокуновой

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