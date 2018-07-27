 Лучшие фильмы о Первой мировой войне (фото) | Кино: что снимают и смотрят в Германии | DW | 28.07.2018

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Кино

Лучшие фильмы о Первой мировой войне (фото)

28 июля 1914 года началась Первая мировая война. Со времен "великого немого" она остается темой мирового кинематографа. DW предлагает вспомнить о некоторых лентах.

  • Кадр из фильма ''Wings''

    Первая мировая война на киноэкране

    Немой победитель

    На первой церемонии награждения лауреатов премии "Оскар " в 1929 году "лучшим фильмом" была признана снятая в 1927 году военная драма Уильяма Уэлмана "Крылья" ("Wings") о двух американских летчиках времен Первой мировой войны, влюбленных в одну и ту же девушку. С эпизодической роли в этой немой картине началась голливудская карьера Гэри Купера. На фото - Чарльз Роджерс и Ричард Арлен.

  • Кадр из фильма ''All Quiet on the Western Front''

    Первая мировая война на киноэкране

    Потерянное поколение

    В номинации "лучший фильм" на церемонии награждения лауреатов премии "Оскар" в 1930 году победила антивоенная драма Льюиса Майлстоуна "На западном фронте без перемен" ("All Quiet on the Western Front"). Фильм считается лучшей экранизацией одноименного романа Эриха Марии Ремарка (Erich Maria Remarque) о "потерянном поколении".

  • ''Sergeant York''

    Первая мировая война на киноэкране

    Настоящий герой

    "Сержант Йорк" (''Sergeant York'') был снят Говардом Хоуксом на основе биографии Элвина Йорка, одного из самых прославленных солдат США времен Первой мировой войны. Гэри Купер сыграл провинциального паренька хулиганского поведения, который благодаря своему удальству и снайперским способностям становится национальным героем. Эта роль принесла Куперу главный актерский "Оскар" в 1942 году.

  • Кадр из фильма ''Paths of Glory''

    Первая мировая война на киноэкране

    До "Заводного апельсина"

    Шедевром считается драма Стэнли Кубрика "Тропы славы" ("Paths of Glory"), в которой беспощадно показаны бессмысленность войны и беспринципное честолюбие военных. Фильм был снят в Мюнхене в 1957 году. Сцены в окопах считались эталоном кинореализма. Во Франции фильм не показывали до 1975 года, опасаясь, что его беспощадный пацифизм будет воспринят как покушение на честь французской армии.

  • Кадр из фильма ''Lawrence of Arabia''

    Первая мировая война на киноэкране

    Легендарная киноэпопея

    "Лоуренс Аравийский" ("Lawrence of Arabia") считается лучшим британским фильмом всех времен. Эпопея Дэвида Лина повествует о событиях из жизни офицера британской разведки, работавшего в годы Первой мировой войны и Арабского восстания 1916-18 годов в Сирии в активном взаимодействии с арабскими кочевниками. Питера О'Тула и Омара Шарифа этот кинофильм сделал кинозвездами первой величины.

  • Кадр из фильма ''Gallipoli''

    Первая мировая война на киноэкране

    Австралийский вклад

    Австралийская драма 1981 года "Галлиполи" ("Gallipoli"), снятая режиссером Питером Уиром, считается одним из лучших антивоенных фильмов. Лента рассказывает о двух друзьях и их службе в австралийской армии во время Первой мировой. Молодые люди сталкиваются с жестокостью войны, когда их отправляют в Турцию, где они участвуют в Галлиполийском сражении в августе 1915 года.

  • Кадр из фильма ''In Love and War''

    Первая мировая война на киноэкране

    Война и любовь

    Разгромные рецензии собрал фильм Ричарда Аттенборо "В любви и войне" ("In Love and War"), снятый по мотивам реальных событий 1918 года из жизни Эрнеста Хэмингуэя, которые тот изложил в романе "Прощай, оружие!". Критиков раздражало то, что этот фильм с Сандрой Буллок в главной роли оказался больше "про любовь", чем про все остальное, и был снят по образу и подобию "проходных" голливудских мелодрам.

  • Кадр из фильма ''Joyeux Noël''

    Первая мировая война на киноэкране

    Тихая ночь

    Фильм "Счастливого Рождества" (''Joyeux Noël'') основан на реальных событиях времен Первой мировой войны: на одном из участков Западного фронта в 1914 году британские, французские и немецкие солдаты оставили ружья в окопах и вышли навстречу друг другу, чтобы поздравить с праздником. Номинированную на "Оскар" военную драму европейского производства 2005 года снял режиссер Кристиан Карион.

  • Кадр из фильма ''Poll''
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    Первая мировая война на киноэкране

    Предчувствие катастрофы

    В эпической драме "Дневники из Полла" ("Poll") немецкий режиссер Крис Крауc (Chris Kraus) показывает Европу накануне войны. Предчувствие катастрофы достигло берегов Балтийского моря, где, словно у Чехова в "Вишневом саду", в ожидании трагического конца остзейские немцы наблюдают за приближением новой эпохи. Офицерам русской армии отведена роль статистов, не омраченных суровыми думами.

  • Кадр из фильма ''Der Roter Baron''

    Первая мировая война на киноэкране

    Красная угроза

    Легендарный немецкий летчик-истребитель Манфред фон Рихтгофен (Manfred von Richthofen) был непростой личностью, сочетавшей в себе черты героя, джентльмена и хладнокровного убийцы. Фильм немецкого режиссера Николая Мюллершёна (Nikolai Müllerschön) "Красный барон" (''Der Roter Baron'') был снят на английском языке с прицелом на международный прокат. Получил преимущественно негативные отзывы.

  • Кадр из фильма ''Die Männer der Emden''
    Еще по теме

    Первая мировая война на киноэкране

    Немецкие герои

    ''Мужчины ''Эмдена'' (''Die Männer der Emden'') - по-голливудски красивая, неожиданная по содержанию немецкая картина, снятая по мотивам реальных событий начала Первой мировой войны. Оставшиеся в живых после затопления немецкого крейсера "Эмден" моряки возвращаются в Берлин через Индонезию, Йемен, Саудовскую Аравию, Турцию и демонстрируют при этом смелость и великодушие.

  • Кадр из фильма ''War Horse''

    Первая мировая война на киноэкране

    Детская книга

    "Боевой конь" (''War Horse'') — военная драма в постановке Стивена Спилберга по одноименному роману Майкла Морпурго. Рассказывает она о дружбе мальчика Альберта и жеребца Джоуи. Невольно они совершают полное трагических событий путешествие, попадая из живописной деревушки в окопы на севере Франции, где был решен исход войны.

    Автор: Лори Хербер, Карла Бляйкер, Элла Володина


  • Кадр из фильма ''Wings''

    Первая мировая война на киноэкране

    Немой победитель

    На первой церемонии награждения лауреатов премии "Оскар " в 1929 году "лучшим фильмом" была признана снятая в 1927 году военная драма Уильяма Уэлмана "Крылья" ("Wings") о двух американских летчиках времен Первой мировой войны, влюбленных в одну и ту же девушку. С эпизодической роли в этой немой картине началась голливудская карьера Гэри Купера. На фото - Чарльз Роджерс и Ричард Арлен.

  • Кадр из фильма ''All Quiet on the Western Front''

    Первая мировая война на киноэкране

    Потерянное поколение

    В номинации "лучший фильм" на церемонии награждения лауреатов премии "Оскар" в 1930 году победила антивоенная драма Льюиса Майлстоуна "На западном фронте без перемен" ("All Quiet on the Western Front"). Фильм считается лучшей экранизацией одноименного романа Эриха Марии Ремарка (Erich Maria Remarque) о "потерянном поколении".

  • ''Sergeant York''

    Первая мировая война на киноэкране

    Настоящий герой

    "Сержант Йорк" (''Sergeant York'') был снят Говардом Хоуксом на основе биографии Элвина Йорка, одного из самых прославленных солдат США времен Первой мировой войны. Гэри Купер сыграл провинциального паренька хулиганского поведения, который благодаря своему удальству и снайперским способностям становится национальным героем. Эта роль принесла Куперу главный актерский "Оскар" в 1942 году.

  • Кадр из фильма ''Paths of Glory''

    Первая мировая война на киноэкране

    До "Заводного апельсина"

    Шедевром считается драма Стэнли Кубрика "Тропы славы" ("Paths of Glory"), в которой беспощадно показаны бессмысленность войны и беспринципное честолюбие военных. Фильм был снят в Мюнхене в 1957 году. Сцены в окопах считались эталоном кинореализма. Во Франции фильм не показывали до 1975 года, опасаясь, что его беспощадный пацифизм будет воспринят как покушение на честь французской армии.

  • Кадр из фильма ''Lawrence of Arabia''

    Первая мировая война на киноэкране

    Легендарная киноэпопея

    "Лоуренс Аравийский" ("Lawrence of Arabia") считается лучшим британским фильмом всех времен. Эпопея Дэвида Лина повествует о событиях из жизни офицера британской разведки, работавшего в годы Первой мировой войны и Арабского восстания 1916-18 годов в Сирии в активном взаимодействии с арабскими кочевниками. Питера О'Тула и Омара Шарифа этот кинофильм сделал кинозвездами первой величины.

  • Кадр из фильма ''Gallipoli''

    Первая мировая война на киноэкране

    Австралийский вклад

    Австралийская драма 1981 года "Галлиполи" ("Gallipoli"), снятая режиссером Питером Уиром, считается одним из лучших антивоенных фильмов. Лента рассказывает о двух друзьях и их службе в австралийской армии во время Первой мировой. Молодые люди сталкиваются с жестокостью войны, когда их отправляют в Турцию, где они участвуют в Галлиполийском сражении в августе 1915 года.

  • Кадр из фильма ''In Love and War''

    Первая мировая война на киноэкране

    Война и любовь

    Разгромные рецензии собрал фильм Ричарда Аттенборо "В любви и войне" ("In Love and War"), снятый по мотивам реальных событий 1918 года из жизни Эрнеста Хэмингуэя, которые тот изложил в романе "Прощай, оружие!". Критиков раздражало то, что этот фильм с Сандрой Буллок в главной роли оказался больше "про любовь", чем про все остальное, и был снят по образу и подобию "проходных" голливудских мелодрам.

  • Кадр из фильма ''Joyeux Noël''

    Первая мировая война на киноэкране

    Тихая ночь

    Фильм "Счастливого Рождества" (''Joyeux Noël'') основан на реальных событиях времен Первой мировой войны: на одном из участков Западного фронта в 1914 году британские, французские и немецкие солдаты оставили ружья в окопах и вышли навстречу друг другу, чтобы поздравить с праздником. Номинированную на "Оскар" военную драму европейского производства 2005 года снял режиссер Кристиан Карион.

  • Кадр из фильма ''Poll''
    Еще по теме

    Первая мировая война на киноэкране

    Предчувствие катастрофы

    В эпической драме "Дневники из Полла" ("Poll") немецкий режиссер Крис Крауc (Chris Kraus) показывает Европу накануне войны. Предчувствие катастрофы достигло берегов Балтийского моря, где, словно у Чехова в "Вишневом саду", в ожидании трагического конца остзейские немцы наблюдают за приближением новой эпохи. Офицерам русской армии отведена роль статистов, не омраченных суровыми думами.

  • Кадр из фильма ''Der Roter Baron''

    Первая мировая война на киноэкране

    Красная угроза

    Легендарный немецкий летчик-истребитель Манфред фон Рихтгофен (Manfred von Richthofen) был непростой личностью, сочетавшей в себе черты героя, джентльмена и хладнокровного убийцы. Фильм немецкого режиссера Николая Мюллершёна (Nikolai Müllerschön) "Красный барон" (''Der Roter Baron'') был снят на английском языке с прицелом на международный прокат. Получил преимущественно негативные отзывы.

  • Кадр из фильма ''Die Männer der Emden''
    Еще по теме

    Первая мировая война на киноэкране

    Немецкие герои

    ''Мужчины ''Эмдена'' (''Die Männer der Emden'') - по-голливудски красивая, неожиданная по содержанию немецкая картина, снятая по мотивам реальных событий начала Первой мировой войны. Оставшиеся в живых после затопления немецкого крейсера "Эмден" моряки возвращаются в Берлин через Индонезию, Йемен, Саудовскую Аравию, Турцию и демонстрируют при этом смелость и великодушие.

  • Кадр из фильма ''War Horse''

    Первая мировая война на киноэкране

    Детская книга

    "Боевой конь" (''War Horse'') — военная драма в постановке Стивена Спилберга по одноименному роману Майкла Морпурго. Рассказывает она о дружбе мальчика Альберта и жеребца Джоуи. Невольно они совершают полное трагических событий путешествие, попадая из живописной деревушки в окопы на севере Франции, где был решен исход войны.

    Автор: Лори Хербер, Карла Бляйкер, Элла Володина


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