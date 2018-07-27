Лучшие фильмы о Первой мировой войне (фото)

28 июля 1914 года началась Первая мировая война. Со времен "великого немого" она остается темой мирового кинематографа. DW предлагает вспомнить о некоторых лентах.
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