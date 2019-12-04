 Лучшие университеты Германии для тех, кто мечтает о стартапе | Учеба и работа в Германии | DW | 10.12.2019

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Учеба и карьера

Лучшие университеты Германии для тех, кто мечтает о стартапе

Кто основывает стартапы в Германии, в каких городах и как вузы этому способствуют? Новое исследование о культуре предпринимательства раскрывает интересные подробности.

Symbolbild Intuition (Colourbox)

Кто не рискует, тот не пьет шампанское. В ситуации стабильной экономики и благоприятного развития на рынке труда в Германии молодые специалисты следуют этому принципу реже, чем 20 лет назад. Сейчас каждый 100-й житель страны работоспособного возраста является основателем своего бизнеса. В 2000 году таковых было в два раза больше.

Зато идеи для стартапов стали более оригинальными и инновативными. В тренде - использование цифровых технологий, в том числе виртуальной и дополненной реальности. Более трети стартапов работают в сфере зеленой экономики и социального предпринимательства. Эти и другие любопытные факты (например, о лучших вузах для стартапов) обнародованы в новом отчете "Deutscher Startup Monitor", который  ежегодно составляет Федеральное объединение стартапов совместно с консалтинговой компанией PwC. В исследовании приняли участие 4700 молодых предпринимателей.

Кто основывает стартапыи где

В прошлом году в Германии чуть больше полмиллиона человек решились начать свое дело. На карте стартапов есть несколько центров. Самая благополучная ситуация для открытия своего дела - в Берлине (16 процентов от общего числа стартапов). За столицей следуют Гамбург, Штутгарт и Карлсруэ, а также Мюнхен. Если смотреть по федеральным землям, то лидирует Северный Рейн - Вестфалия (здесь находится каждый пятый стартап), Бавария, Баден-Вюртемберг и Нижняя Саксония.

Берлин - немецкая столица стартапов

Берлин - немецкая столица стартапов

Средний возраст немецкого стартапера - 35 лет. Пока мужчин гораздо больше. Если в целом среди предпринимателей 40 процентов - это женщины, то в сфере стартапов таковых только 16 процентов. Две трети стартапов основаны мужчинами, и только десятая часть - женщинами. У каждого пятого стартапа смешанная команда основателей.

Абсолютное большинство владельцев стартапов получили высшее образование. У каждого четвертого диплом магистра, у каждого пятого - диплом бакалавра или специалиста. Преобладают выпускники факультетов экономики, инжернерного дела, информатики, математики и естественных наук.

Топ-вузы для стартапов

Исследователи определили и десятку вузов, выпускники которых чаще других создают стартапы. Уже третий год подряд в ней лидирует Мюнхенский технический университет (TUM). На второй позиции еще один вуз из баварской столицы - Университет имени Людвига-Максимилиана. Далее: Технологический институт Карлсруэ (KIT), Берлинский технический университет и Мангеймский университет. Во вторую пятерку вузов, взращивающих молодых предпринимателей, входят университеты Мюнстера, Бремена, Кельна, Бохума и Рейнско-Вестфальская высшая техническая школа в Ахене (RWTH).

Мюнхенский технический университет

Мюнхенский технический университет стремится стать лучшим в Европе вузом, способствующим развитию предпринимательства

По мнению одного из авторов доклада, ученого из Университета Дуйсбурга-Эссена Тобиаса Кольмана (Tobias Kollmann), в целом в немецких университетах предпринимательству до сих пор уделялось очень мало внимания. "Если мы хотим улучшить ситуацию со стартапами, то начинать надо с вузов, - отмечает профессор цифровой экономики в интервью немецкому порталу Business Insider. - Мы должны перестать готовить кадры только для работы по найму". Он предлагает сделать обязательным предмет "Основание стартапа" хотя бы на факультетах экономики, экономической информатики и информатики.

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Пока отдельные программы, нацеленные на популяризацию предпринимательства и конкретную поддержку студентов и выпускников в этой сфере, в немецких университетах - редкость. Но есть вузы-маяки. В Мюнхенском техническом университете, например, уже давно работает специализированный центр UnternehmerTUM, в котором студентам, вынашивающим бизнес-идеи, дают консультации, помогают создать прототипы, наладить деловые связи и даже предоставляют стартовый капитал.

В Технологическом институте Карлсруэ для развития инноваций создали объединения KIT-Business-Club и KIT Campus Transfer. Здесь также есть бизнес-инкубатор, а на краудфандинговой платформе KITcrowd молодые предприниматели собирают средства на осуществление своих идей. Только в прошлом году из этого вуза вышло 18 стартапов. В Кельнском университете в зимнем семестре 2019 года основали центр поддержки предпринимателства ESC Gateway. В его задачах не только развивать культуру предпринимательства и инноваций на различных факультетах, в самом Кельне и прилегающем к нему регионе, но и проводить исследования по направлениям: наука о данных, искусственный интеллект, блокчейн.

Среди небольших частных вузов, способствующих развитию предпринимательского мышления, в докладе отмечены Высшая школа менеджмента имени Отто Байсхайма (WHU) под Кобленцом, Лейпцигская высшая школа управления (HHL) и основанный в 2017 году в Берлине университет CODE.

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    А старейшим на территории современной Германии считается Гейдельбергский университет. Он основан курфюрстом Пфальца Рупрехтом I в 1386 году. Одной из исторических достопримечательностей вуза стал студенческий карцер. В последний раз проштрафившиеся студенты отбывали в нем наказание в 1914 году. Сегодня этот музей. Ежегодно его посещают более 40 тысяч человек. На фото - старый актовый зал.

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    Старейшие университеты Германии

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    Эрфуртский университет

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  • Исторические корпуса Вюрцбургского университета

    Старейшие университеты Германии

    Вюрцбургский университет

    Вюрцбургский университет имени Юлиуса и Максимилиана был основан в 1402 году и просуществовал всего 20 лет. Лишь спустя чуть более полутора веков - в 1582 году он продолжил свою работу. В этом баварском вузе в 1895 году профессор Вильгельм Конрад Рентген сделал главное открытие своей жизни - икс-излучение, впоследствии названное его именем.

  • Главный учебный корпус Лейпцигского университета

    Старейшие университеты Германии

    Лейпцигский университет

    Лейпцигский университет был открыт в 1409 году. В нем учился Вольфганг Гете и Фридрих Готлиб Клопшток. Во время Второй мировой войны здания университета были сильно повреждены, а затем восстановлены. Новый главный учебный корпус с интегрированной в нем университетской церковью Святого Павла находится в центре города на площади Augustusplatz рядом с оперным театром.

  • Университет Грайфсвальда

    Старейшие университеты Германии

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    Бургомистр ганзейского Грайфсвальда Генрих Рубенов инвестировал в университет личные сбережения и стал в 1456 году его первым ректором. Этот вуз - второй старейший университет в регионе Балтийского моря. Главный корпус в стиле барокко, где размещена университетская библиотека, был построен во время оккупации территории Швецией послеТридцатилетней войны. Основная часть старинных книг сохранилась.

  • Трирский университет

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    Этот университет был основан в 1473 году в старейшем городе Германии. Просуществовав чуть более трех столетий, был закрыт и возобновил свою работу лишь в 1970 году. Здание вуза было существенно модернизировано. Сегодня на шести факультетах обучается более 15 тысяч студентов. В фокусе - гуманитарные и общественные науки, а также исследования в области экологии.

  • Главный корпус университета имени Людвига и Максимилиана в Мюнхене

    Старейшие университеты Германии

    Мюнхенский университет имени Людвига и Максимилиана

    Мюнхенский университет имени Людвига и Максимилиана насчитывает свою историю с 1472 года и является вторым старейшим университетом Баварии. Сегодня в этом вузе, входящем в Германии в число элитных, обучается около 50 тысяч студентов. Университет предоставляет образование по 150 различным специальностям на 18 факультетах.

  • Тюбингенский университет

    Старейшие университеты Германии

    Тюбингенский университет

    Тюбингенский университет был создан в 1477 году. Он получил международное признание в области богословия, медицины и общественных наук. Среди выпускников вуза немало лауреатов Нобелевской премии в области медицины и химии. В 2011 года Тюбингенский университет первым в Германии ввел учебный курс по специальности "Исламская теология".

    Автор: Виктор Вайц


Контекст

Старейшие университеты Германии

Эти немецкие вузы являются настоящими достопримечательностями, и не только из-за своего расположения в исторически значимых городских кварталах.  

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