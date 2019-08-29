Лучшие театры Германии: где, какие, что дают

В сезоне 2018/2019 немецкие критики присудили звание "лучшего театра страны" Мюнхенскому камерному. В этой галерее мы знакомим вас с ведущими драматическими театрами Германии.
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