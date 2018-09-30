Лучшие сентябрьские кадры из Германии

Необычные, запоминающиеся и просто интересные сентябрьские фотографии из Германии: от рейнских дынь до мюнхенского Октоберфеста.
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Мюнхенский Октоберфест в фотографиях и цифрах
В субботу 22 сентября открывается мюнхенский Октоберфест. Это не только миллионы литров пива и горы вкусной баварской еды.
О чем нужно знать и помнить, чтобы не омрачить посещение самого большого народного праздника в мире.
Разводить карпов в Германии начали еще во времена императора Карла Великого, то есть более двенадцати столетий назад.
Если немцев мучит жажда, нередко их ожидают и муки выбора, причем не только в том случае, если речь идет о многочисленных сортах пива.
Осенью во многих местах Германии проходят тыквенные выставки. Побываем на двух самых известных - в Людвигсбурге и Эрфурте.