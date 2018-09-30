 Лучшие сентябрьские кадры из Германии | Фоторепортажи о Германии | DW | 01.10.2018

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Фоторепортажи

Лучшие сентябрьские кадры из Германии

Необычные, запоминающиеся и просто интересные сентябрьские фотографии из Германии: от рейнских дынь до мюнхенского Октоберфеста.

  • Франкфурт-на-Майне

    Германия в сентябре - 2018

    Эти цветы очень похожи на крокусы, но их время приходит не весной, а в конце лета. Фотография этого осеннего безвременника (нем. Herbstzeitlose) была сделана во Франкфурте-на-Майне, где сейчас собирают урожай яблок, из которых будут делать традиционный напиток немецкой земли Гессен - яблочное вино.

  • Людвигсбург

    Германия в сентябре - 2018

    Немцы не только любят готовить из тыкв разные вкусные блюда. Осенью во многих местах Германии можно посетить выставки произведений тыквенного искусства. Эта фотография была сделана в земле Баден-Вюртемберг, где в городе Людвигсбурге проходит одна из таких традиционных выставок - самая большая в мире.

  • Варштайн

    Германия в сентябре - 2018

    Один из крупнейших в Европе фестивалей воздушных шаров прошел в первые выходные сентября в немецком Варштайне. В этом году в нем приняло участие почти 230 воздушных шаров.

  • Рейн

    Германия в сентябре - 2018

    Эта фотография была сделана на берегу Рейна между Бонном и Кельном. Здесь нашли дикорастущие дыни. Судя по всему, семена были занесены сюда водой с мусором. Лето было жарким, что позволило дыням взойти и вырасти. Уровень реки несколько месяцев оставался низким, поэтому они не ушли под воду.

  • Овчарка Йола

    Германия в сентябре - 2018

    Овчарка Йола прослужила в полиции Бонна восемь лет и сейчас вышла на пенсию, о чем полиция написала в своем аккаунте в социальной сети Facebook. Жить Йола будет дальше у своих прежних хозяев - в семье полицейского, с которым служила делу охраны порядка - искала наркотики.

  • Берлин

    Германия в сентябре - 2018

    В зоопарке Берлина - пополнение. В начале сентября здесь появился на свет этот индийский носорог. Уже на второй день юного носорога и его маму Бетти, для которой он стал уже седьмым по счету, смогли увидеть посетители зоопарка.

  • Зале-Унструт

    Германия в сентябре - 2018

    В Германии - в самом разгаре сезон сбора винограда и коронации новых винных королев и принцесс. Эта фотография была сделана в Саксонии-Анхальт, где короновали новую королеву винодельческого региона Зале-Унструт. В ближайший год эти почетные обязанности здесь будет исполнять 20-летняя Джина Мария Грефе.

  • Вёрлицкий парк

    Германия в сентябре - 2018

    Так сейчас выглядит знаменитый Вёрлицкий парк в Саксонии-Анхальт - памятник Всемирного наследия, заложенный более 250 лет назад. В результате рекордно жаркого лета здесь выгорели газоны и лужайки, страдают многие старые деревья, а из-за низкого уровня воды также пришлось временно прекратить экскурсии на лодках.

  • Подосиновик

    Германия в сентябре - 2018

    Грибников в Германии этой осенью ожидают тяжелые времена. Согласно прогнозам экспертов, из-за длительного периода сухой погоды во многих регионах грибов будет меньше, чем обычно. Фотография этого подосиновика (нем. Rotkappe) была сделана в прошлом грибном сезоне в Тюрингии.

  • Вайсензе

    Германия в сентябре - 2018

    В Европе есть несколько озер с таким названием. На этой фотографии - Вайсензе ("Белое озеро") в Баварии. Оно богато рыбой. Здесь водятся сиги, судаки, щуки, угри, лини, гольцы, озерные форели и карпы.

  • Мюнхен

    Германия в сентябре - 2018

    Пиво в Германии можно, конечно, пить круглый год, но на мюнхенском Октоберфесте пиво наливают лишь в течение двух недель. На этот раз начали в субботу, 22 сентября. В 2018 году литровая кружка пива стоит здесь от 10,70 до 11,50 евро.

  • Эрфурт

    Германия в сентябре - 2018

    Осенние пивные праздники проходят сейчас по всей Германии, а не только в баварской столице Мюнхене. Эта фотография была сделана в столице восточногерманской федеральной земли Тюрингия - Эрфурте. Здешний Октоберфест открылся 21 сентября и продолжится до 7 октября.

  • Баден-Вюртемберг

    Германия в сентябре - 2018

    Эта фотография сделана в Баден-Вюртемберге незадолго до восхода солнца около озера Федерзе, над которым возвышается барочная церковь Вознесения Девы Марии. Днем в Германии пока преобладают приятные летние температуры, однако по утрам во многих местах уже появляются такие живописные осенние туманы.

  • Дюссельдорф

    Германия в сентябре - 2018

    На этой фотографии столица земли Северный Рейн - Вестфалия распознается без особого труда по силуэту телебашни и пилонам вантового моста на излучине Рейна - Рейнкнибрюке. 240-метровая "Рейнская башня" была построена в 1979-1981 годах. Здешние смотровую площадку, бар и ресторан ежегодно посещают около 300 тысяч человек.

  • Баден-Вюртемберг

    Германия в сентябре - 2018

    Подсолнухи созрели: самое время подкрепиться. Эта фотография была сделана около города Тюбингена в Баден-Вюртемберге. По периметру некоторых полей в Германии специально сажают подсолнухи, оставляя их на зиму для подкормки птиц.

  • Франкфурт-на-Майне

    Германия в сентябре - 2018

    Во Франкфурте-на-Майне завершено восстановление Старого города, разрушенного во время Второй мировой войны. На восстановление исторического облика города в центре Франкфурта-на-Майне в земле Гессен ушло шесть лет. Для этого пришлось снести некоторые здания, возведенные после 1945 года. Всего на проект исторической реконструкции городского центра было потрачено около двухсот миллионов евро.

    Автор: Максим Нелюбин


  • Франкфурт-на-Майне

    Германия в сентябре - 2018

    Эти цветы очень похожи на крокусы, но их время приходит не весной, а в конце лета. Фотография этого осеннего безвременника (нем. Herbstzeitlose) была сделана во Франкфурте-на-Майне, где сейчас собирают урожай яблок, из которых будут делать традиционный напиток немецкой земли Гессен - яблочное вино.

  • Людвигсбург

    Германия в сентябре - 2018

    Немцы не только любят готовить из тыкв разные вкусные блюда. Осенью во многих местах Германии можно посетить выставки произведений тыквенного искусства. Эта фотография была сделана в земле Баден-Вюртемберг, где в городе Людвигсбурге проходит одна из таких традиционных выставок - самая большая в мире.

  • Варштайн

    Германия в сентябре - 2018

    Один из крупнейших в Европе фестивалей воздушных шаров прошел в первые выходные сентября в немецком Варштайне. В этом году в нем приняло участие почти 230 воздушных шаров.

  • Рейн

    Германия в сентябре - 2018

    Эта фотография была сделана на берегу Рейна между Бонном и Кельном. Здесь нашли дикорастущие дыни. Судя по всему, семена были занесены сюда водой с мусором. Лето было жарким, что позволило дыням взойти и вырасти. Уровень реки несколько месяцев оставался низким, поэтому они не ушли под воду.

  • Овчарка Йола

    Германия в сентябре - 2018

    Овчарка Йола прослужила в полиции Бонна восемь лет и сейчас вышла на пенсию, о чем полиция написала в своем аккаунте в социальной сети Facebook. Жить Йола будет дальше у своих прежних хозяев - в семье полицейского, с которым служила делу охраны порядка - искала наркотики.

  • Берлин

    Германия в сентябре - 2018

    В зоопарке Берлина - пополнение. В начале сентября здесь появился на свет этот индийский носорог. Уже на второй день юного носорога и его маму Бетти, для которой он стал уже седьмым по счету, смогли увидеть посетители зоопарка.

  • Зале-Унструт

    Германия в сентябре - 2018

    В Германии - в самом разгаре сезон сбора винограда и коронации новых винных королев и принцесс. Эта фотография была сделана в Саксонии-Анхальт, где короновали новую королеву винодельческого региона Зале-Унструт. В ближайший год эти почетные обязанности здесь будет исполнять 20-летняя Джина Мария Грефе.

  • Вёрлицкий парк

    Германия в сентябре - 2018

    Так сейчас выглядит знаменитый Вёрлицкий парк в Саксонии-Анхальт - памятник Всемирного наследия, заложенный более 250 лет назад. В результате рекордно жаркого лета здесь выгорели газоны и лужайки, страдают многие старые деревья, а из-за низкого уровня воды также пришлось временно прекратить экскурсии на лодках.

  • Подосиновик

    Германия в сентябре - 2018

    Грибников в Германии этой осенью ожидают тяжелые времена. Согласно прогнозам экспертов, из-за длительного периода сухой погоды во многих регионах грибов будет меньше, чем обычно. Фотография этого подосиновика (нем. Rotkappe) была сделана в прошлом грибном сезоне в Тюрингии.

  • Вайсензе

    Германия в сентябре - 2018

    В Европе есть несколько озер с таким названием. На этой фотографии - Вайсензе ("Белое озеро") в Баварии. Оно богато рыбой. Здесь водятся сиги, судаки, щуки, угри, лини, гольцы, озерные форели и карпы.

  • Мюнхен

    Германия в сентябре - 2018

    Пиво в Германии можно, конечно, пить круглый год, но на мюнхенском Октоберфесте пиво наливают лишь в течение двух недель. На этот раз начали в субботу, 22 сентября. В 2018 году литровая кружка пива стоит здесь от 10,70 до 11,50 евро.

  • Эрфурт

    Германия в сентябре - 2018

    Осенние пивные праздники проходят сейчас по всей Германии, а не только в баварской столице Мюнхене. Эта фотография была сделана в столице восточногерманской федеральной земли Тюрингия - Эрфурте. Здешний Октоберфест открылся 21 сентября и продолжится до 7 октября.

  • Баден-Вюртемберг

    Германия в сентябре - 2018

    Эта фотография сделана в Баден-Вюртемберге незадолго до восхода солнца около озера Федерзе, над которым возвышается барочная церковь Вознесения Девы Марии. Днем в Германии пока преобладают приятные летние температуры, однако по утрам во многих местах уже появляются такие живописные осенние туманы.

  • Дюссельдорф

    Германия в сентябре - 2018

    На этой фотографии столица земли Северный Рейн - Вестфалия распознается без особого труда по силуэту телебашни и пилонам вантового моста на излучине Рейна - Рейнкнибрюке. 240-метровая "Рейнская башня" была построена в 1979-1981 годах. Здешние смотровую площадку, бар и ресторан ежегодно посещают около 300 тысяч человек.

  • Баден-Вюртемберг

    Германия в сентябре - 2018

    Подсолнухи созрели: самое время подкрепиться. Эта фотография была сделана около города Тюбингена в Баден-Вюртемберге. По периметру некоторых полей в Германии специально сажают подсолнухи, оставляя их на зиму для подкормки птиц.

  • Франкфурт-на-Майне

    Германия в сентябре - 2018

    Во Франкфурте-на-Майне завершено восстановление Старого города, разрушенного во время Второй мировой войны. На восстановление исторического облика города в центре Франкфурта-на-Майне в земле Гессен ушло шесть лет. Для этого пришлось снести некоторые здания, возведенные после 1945 года. Всего на проект исторической реконструкции городского центра было потрачено около двухсот миллионов евро.

    Автор: Максим Нелюбин


Смотрите также:

Мюнхенский Октоберфест в фотографиях и цифрах

  • Во время церемонии открытия праздника в 2013 году

    Пивной праздник Октоберфест в Мюнхене

    Сделано в Баварии

    Образ типичного немца складывался веками. Более двух столетий свой вклад в создание этого образа и поддержание его на должном уровне вносит ежегодный мюнхенский праздник Октоберфест. Миллионы гостей, пиво рекой, колбаски, цыплята на вертелах, кожаные штаны, один дирндль краше другого… "Малые" Октоберфесты проводятся по всему миру - от Америки до Китая, но мы расскажем о главном и оригинальном.

  • Участники шествия в национальных костюмах

    Пивной праздник Октоберфест в Мюнхене

    Шествие

    В 2018 году мюнхенский Октоберфест проходит с 22 сентября по 7 октября. Открывается он торжественным парадом, главные участники которого - общества и клубы, поддерживающие традиции национальных баварских костюмов (Trachtenvereine), духовые оркестры, а также повозки с пивными бочками. Бочки символически везут к главному месту действия праздника.

  • Участники торжественного шествия

    Пивной праздник Октоберфест в Мюнхене

    Прямой эфир

    По городу проходит до десяти тысяч человек в народных костюмах из всех регионов Баварии. Открытие Октоберфеста, конечно же, передается по телевидению в прямом эфире, причем, не только региональным баварским каналом, но и Первым немецком телевидением (ARD) на всю Германию.

  • Смотр лошадей на первом Октоберфесте в 1810 году

    Пивной праздник Октоберфест в Мюнхене

    Премьера

    Первый Октоберфест состоялся 17 октября 1810 года. Поводом для народного праздника стала свадьба будущего баварского короля Людвига I и принцессы Терезы. На поле под Мюнхеном, которое с тех пор носит имя невесты - Theresienwiese, в честь молодоженов были устроены скачки. Баварское слово "Wiesn" (луг) стало вторым названием Октоберфеста.

  • Пивной шатер Хакер (Hacker Festzelt)

    Пивной праздник Октоберфест в Мюнхене

    За столами - 119 тысяч человек

    На лугу Терезы устанавливают 14 больших пивных павильонов-шатров, каждый из которых может вместить несколько тысяч посетителей. Самый большой из них рассчитан на 10 тысяч человек. Ставят также более двух десятков малых павильонов: пивных, кафе и закусочных - до 500 человек. Общее количество мест за столами Октоберфеста составляет около 119 тысяч.

  • В каждой кружке - литр пива

    Пивной праздник Октоберфест в Мюнхене

    Тяжелая атлетика

    10-12-14… Кельнерши на Октоберфесте ухитряются переносить за раз неподъемное, с точки зрения нетренированных граждан, количество тяжелых пивных кружек. В каждой - литр пива, да и сама кружка из толстого стекла весит порядочно. На празднике работают, в общей сложности, около 13 тысяч официантов, барменов, поваров и другой обслуживающий персонал.

  • Церемония открытия первой бочки

    Пивной праздник Октоберфест в Мюнхене

    O'zapft is!

    В первый день проходит церемония начала праздника - открытие первой бочки. По традиции эту почетную обязанность выполняет бургомистр Мюнхена. Он должен с помощью деревянного молотка вогнать в бочку кран. Обычно для этого требуется два-три удара. Подняв первую кружку, бургомистр призывает: "O'zapft is!", то есть "Налито!" - конечно же, на баварском диалекте.

  • Во время церемонии открытия праздника в 2013 году

    Пивной праздник Октоберфест в Мюнхене

    Почем пиво?

    Согласно данным организаторов праздника, в 2018 году цена литровой кружки пива (Maß Bier) на мюнхенском Октоберфесте - от 10,79 евро до 11,50 евро. Много пива утекло с тех времен, когда (в 1971 году) литр стоил 2,95 марки ФРГ. И даже в 2002 году за кружку платили 6,8 евро.

  • Посетители пивного праздника в традиционных баварских костюмах

    Пивной праздник Октоберфест в Мюнхене

    Мучает жажда

    Специально для Октоберфеста в Мюнхене варят около 7 миллионов литров пива. В 1980 году гости праздника за две недели выпили 3,8 миллиона литровых кружек, в 2017 году - 7,5 миллиона.

  • Отдыхающие посетители пивного праздника

    Пивной праздник Октоберфест в Мюнхене

    Спят усталые

    К сожалению, не все посетители могут правильно оценить возможности своего организма. В лучшем случае, им приходится мирно отсыпаться на газонах, но бывает и хуже. Сюжеты о нелегкой работе санитаров, охранников и полиции на Октоберфесте давно стали обязательной частью телевизионных репортажей во время праздника и после его окончания.

  • Посетитель праздника разговаривает по мобильному телефону

    Пивной праздник Октоберфест в Мюнхене

    Бюро находок

    Чем больше людей, тем больше потерь. Во время праздника 2017 года в бюро находок на Октоберфесте было сдано более 4000 вещей. Среди них - 1300 удостоверений, 620 предметов одежды, 600 кошельков, 520 мобильных телефонов. Каждую четвертную находку удалось возвратить хозяйке или хозяину.

  • Бык на вертеле

    Пивной праздник Октоберфест в Мюнхене

    Гастрономические итоги

    В 2017 году гости Октоберфеста съели 127 быков и 59 телят, приготовленных на вертеле.

  • Веганское блюдо на Октоберфест

    Пивной праздник Октоберфест в Мюнхене

    В ногу со временем

    Октоберфест - это не только море пива и горы мяса. Праздник идет в ногу со временем, не ограничиваясь традиционными свиными рульками. Несколько лет назад в меню здесь появились блюда, приготовленные по правилам веганской кухни. Есть данные, что за последние два года количество людей, отказывающихся от продуктов животного происхождения, увеличилось в Германии с 600 тысяч до 900 тысяч человек.

  • Мода 2016 года

    Пивной праздник Октоберфест в Мюнхене

    Модный дирндль

    В последние годы всё больше и больше гостей приходят на Октоберфест в традиционных баварских костюмах. Мужчины надевают знаменитые кожаные шорты, женщины - дирндль. Многие народные женские платья шьют по классическим образцам, но с учетом актуальной моды.

  • Октоберфест вечером

    Пивной праздник Октоберфест в Мюнхене

    Время работы

    В больших пивных шатрах по рабочим дням пиво разливают с десяти утра и до половины одиннадцатого вечера, а в выходные страдающих пивной жаждой гостей праздника начинают обслуживать на час раньше. В 23:30 на лугу Терезы все закрывается, а самые стойкие посетители перемещаются в обычные мюнхенские пивные, кабачки и рестораны.

  • Сувенирная кружка 2018 года

    Пивной праздник Октоберфест в Мюнхене

    Сувенирные кружки

    Каждый год организаторы Октоберфеста выпускают специальные памятные кружки с новыми эмблемами - стеклянные и глиняные, с крышками или без них. Стоят они от 7 до 34 евро.

  • Пряничное сердце

    Пивной праздник Октоберфест в Мюнхене

    Пряничный орден

    Типичными подарками на такого рода немецких праздниках являются большие пряники (Lebkuchen) с разными надписями: романтическими, шуточными, просто забавными или стандартными.

  • Открытка с Октоберфеста 1896 года

    Пивной праздник Октоберфест в Мюнхене

    Гулянья 1896 года

    Какие народные гулянья без аттракционов! Как видно на этой старой открытке с Октоберфеста 1896 года, карусели уже тогда пользовались в Мюнхене большим спросом. Если присмотреться, то помимо тира на переднем плане, здесь можно найти шатры с "Гигантским ребенком", "Людоедом" и "Морским чудовищем", а также купить турецкий мед.

  • Американские горки

    Пивной праздник Октоберфест в Мюнхене

    Аттракционы

    Классические американские горки, качели и карусели продолжают пользоваться популярностью, но людоедами и прочими чудовищами в наши времена уже никого не удивишь. Впрочем, куда приятнее вместо них просто взглянуть на Мюнхен с большого колеса обозрения или с высоты американской горки.

  • Качели на Октоберфесте

    Пивной праздник Октоберфест в Мюнхене

    Рекорд

    В последние годы число посетителей Октоберфеста составляет около 5,6 - 6,5 миллионов человек. Рекордным стал 1985 год, когда Октоберфест посетило более семи миллионов человек.

    Автор: Максим Нелюбин


Контекст

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В субботу 22 сентября открывается мюнхенский Октоберфест. Это не только миллионы литров пива и горы вкусной баварской еды.  

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