Лучшие повара года в Германии

Йоханнес Кинг (Johannes King) с удовольствием рассказывает о том, как выращивают устриц на острове Зюльт, охотно делится рецептами традиционной немецкой кухни, объясняет в видеороликах, как правильно мариновать овощи, - и все это с необыкновенным обаянием.

Но, разумеется, не только за обаяние присудили лучшего повара года составители знаменитого ресторанного гида Gault Millau Йоханнесу Кингу и его напарнику Жану-Филиппу Бернеру (Jan-Philipp Berner). Впервые путеводитель по ресторанам награждает дуэт! Он получил 18 из 20 возможных пунктов. Как сказано в определении Gault Millau, - "за совместный вклад в развитие аутентичной северонемецкой кухни, которая делает ставку на качество ценных и забытых региональных продуктов".

Ставка на региональные продукты

Йоханнес Кинг - известная личность на острове Зюльт. Ему принадлежат бистро, ресторан в Hotel Söl'ring Hof и сам отель. С 2013 года шеф-поваром этого ресторана является Жан-Филипп Бернер. В команде с Кингом они каждодневно трудятся над традиционными блюдами немецкой кухни.

Еще десять лет назад Кинг, отвечая на вопросы журналистов, подчеркивал, что он не только страстный повар, но и настоящий ценитель Зюльта, разнообразие региональных продуктов которого позволяет творить в кухне настоящие чудеса. Своей линии он по-прежнему верен.

Отель Söl'ring Hof на острове Зюльт

По мнению составителей гида Gault Millau, имидж кулинарной нации Германии помогают создавать именно такие повара. Они вырабатывают свой уникальный почерк, оставаясь открытыми кухне мировой, но отдавая предпочтение все же региональным продуктам и придерживаясь немецких кулинарных традиций.

В новом выпуске путеводителя - более тысячи ресторанов, кафе и кондитерских из Германии. Пятая часть из них включена впервые. Наряду с ресторанным путеводителем Michelin издание Gault Millau считается самым влиятельным в этой области.

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