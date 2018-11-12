 Лучшие повара года в Германии | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 13.11.2018

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Культура и стиль жизни

Лучшие повара года в Германии

Ресторанный гид Gault Millau назвал лучшим поваром года в Германии сразу двух королей кухни. Они работают вместе.

Жан-Филипп Бернер (слева) и Йоханнес Кинг - лучшие повара года

Жан-Филипп Бернер (слева) и Йоханнес Кинг - лучшие повара года

Йоханнес Кинг (Johannes King) с удовольствием рассказывает о том, как выращивают устриц на острове Зюльт, охотно делится рецептами традиционной немецкой кухни, объясняет в видеороликах, как правильно мариновать овощи, - и все это с необыкновенным обаянием.

Контекст

DW попросила шеф-повара венского ресторана Figlmüller поделиться рецептом приготовления легендарного блюда. (05.11.2018)

То, что вы не доели вчера, сегодня может стать новым кулинарным шедевром! Как? Рачительные хозяйки из Германии делятся опытом. (03.09.2018)

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Но, разумеется, не только за обаяние присудили лучшего повара года составители знаменитого ресторанного гида Gault Millau Йоханнесу Кингу и его напарнику Жану-Филиппу Бернеру (Jan-Philipp Berner). Впервые путеводитель по ресторанам награждает дуэт! Он получил 18 из 20 возможных пунктов. Как сказано в определении Gault Millau, - "за совместный вклад в развитие аутентичной северонемецкой кухни, которая делает ставку на качество ценных и забытых региональных продуктов".

Ставка на региональные продукты

Йоханнес Кинг - известная личность на острове Зюльт. Ему принадлежат бистро, ресторан в Hotel Söl'ring Hof и сам отель. С 2013 года шеф-поваром этого ресторана является Жан-Филипп Бернер. В команде с Кингом они каждодневно трудятся над традиционными блюдами немецкой кухни.

Еще десять лет назад Кинг, отвечая на вопросы журналистов, подчеркивал, что он не только страстный повар, но и настоящий ценитель Зюльта, разнообразие региональных продуктов которого позволяет творить в кухне настоящие чудеса. Своей линии он по-прежнему верен.

Отель Söl'ring Hof на острове Зюльт

Отель Söl'ring Hof на острове Зюльт

По мнению составителей гида Gault Millau, имидж кулинарной нации Германии помогают создавать именно такие повара. Они вырабатывают свой уникальный почерк, оставаясь открытыми кухне мировой, но отдавая предпочтение все же региональным продуктам и придерживаясь немецких кулинарных традиций.

В новом выпуске путеводителя - более тысячи ресторанов, кафе и кондитерских из Германии. Пятая часть из них включена впервые. Наряду с ресторанным путеводителем Michelin издание Gault Millau считается самым влиятельным в этой области.

Смотрите также:

  • Яйца по-русски

    Русские блюда в Германии

    Яйца по-русски

    Эти фаршированные яйца в Германии называют "русскими" (russische Eier). Рецепт приготовления этой закуски можно найти уже в старинном кулинарном справочнике 1845 года знаменитой Генриетты Давидис. Желток сваренных вкрутую яиц смешивают с зеленью, копченой или маринованной рыбой, каперсами. Яйца часто украшают красной (можно и черной) икрой, - отсюда, вероятно, и название.

  • Русский салат

    Русские блюда в Германии

    Русский салат

    Эта закуска очень напоминает легендарный салат "Оливье", обязательно приправленный майонезом (который для мягкости можно смешать и со сметаной). "Русский салат" (Russischer Salat) в его немецком виде готовят из отваренного картофеля, отварной моркови, свежего сельдерея, зеленого горошка, корнишонов, колбасы, яиц и лука - зеленого или репчатого.

  • Русское пиво с лимонадом

    Русские блюда в Германии

    Русское пиво с лимонадом

    Радлер под названием "Russ" или "Russenmaß" особенно популярен в Баварии. Связано ли название этого с кризисом 1920-х годов, когда пиво начали разбавлять лимонадом (что, собственно и есть радлер), или с русскими эмигрантами, которым этот напиток якобы особенно нравился, неизвестно. Возможно, "Russen-Maß", то есть "русская пивная кружка", произошло от "Riesen-Maß", то есть "большая пивная кружка".

  • Русский айнтопф

    Русские блюда в Германии

    Русский айнтопф

    "Russischer Eintopf" - разновидность знаменитого немецкого густого супа, обязательным ингредиентом которого является свекла. В немецкий вариант всем известного борща (блюда вообще-то исконно не русского, а украинского) свекла добавляется, как правило, маринованная, придавая ему характерный вкус. Чаще всего такой айнтопф варят без мяса, но обязательно с фасолью, чесноком и всевозможной зеленью.

  • Русские блинчики

    Русские блюда в Германии

    Русские блинчики

    "Russische Buchweizenblinis" – это блинчики из гречневой муки, которые в Германии считаются русскими. Делают их из дрожжевого теста, которому дают хорошо "подойти". Выпекают блинчики размером с оладьи в хорошо разогретой сковороде и обильно смазывают растопленным сливочным маслом. Едят их со сметаной, творогом, красной икрой, копченым или маринованным лососем.

  • Русский хлеб

    Русские блюда в Германии

    Русский хлеб

    "Руссиш брот" (Russisch Brot) – это традиционное немецкое печенье из легкого теста, которое обычно выпекают в форме букв латинского алфавита, а затем обливают сахарной или шоколадной глазурью. "Русским хлебом" печенье назвали потому, что якобы эта выпечка пришла из России в XIX веке. Но скорее всего название могло произойти от похожего словосочетания "Rösches Brod", что значит "хрупкое печенье".

  • Русский рыбный суп

    Русские блюда в Германии

    Русский рыбный суп

    Уха по-русски в Германии так и называется: "Russische Fischsuppe" (русский рыбный суп). Правильно приготовленная, она славится прозрачным бульоном и обилием рыбы. Этим она завоевала немалую популярность в северных регионах страны.

  • Русский шоколад

    Русские блюда в Германии

    Русский шоколад

    Шоколадный напиток, известный в Германии под интригующим названием "русский шоколад" (Russische Schokolade), готовится из горячего какао с добавлением крепкого алкоголя: водки, рома или коньяка. Говорят, что его придумал сам русский царь - правда, какой именно, точно не известно. В любом случае знатоки советуют готовить этот горячительный напиток исключительно с водкой - по-русски.

  • Пунш по-русски

    Русские блюда в Германии

    Пунш по-русски

    Не только этот напиток называют в Германии русским. Есть и другие. Связаны они с зимой, то есть должны быть согревающими - в прямом и переносном смысле. Вполне вероятно, именно поэтому такой пунш стал называться русским: "russischer Punsch". Рецепт прост: лимонный сок смешиваем с ванильным сиропом, горячим крепким черным чаем, молотой корицей и гвоздикой по вкусу. Украшаем ломтиком лимона.

  • Русский цупфкухен

    Русские блюда в Германии

    Русский цупфкухен

    "Russischer Zupfkuchen" – так назвали популярный сдобный пирог из-за кусочков теста, которые отщипывают (zupfen), а затем украшают ими это кулинарное произведение. Говорят, что кондитерам "лоскутки" из теста, утопающие в креме, напоминали купола русских церквей, так пирог стал "русским". Готовят его из шоколадного теста и ванильного пудинга, смешанного с мягким творогом.

    Автор: Инга Ваннер


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Кристиан Бау - повар 2018 года

 

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Русские блюда в Германии

Некоторые популярные блюда немецкой кухни - такие, как закуска из яиц, блинчики, салат и даже шоколад - называются в Германии русскими. Почему? (25.04.2018)  

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