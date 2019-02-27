Лучшие немецкие рестораны

Эксперты ресторанного гида Michelin назвали лучшие рестораны в Германии. На сей раз это настоящий звездопад: 261 немецкий ресторан получил одну мишленовскую звезду, 38 - две и 10 ресторанов - три звезды. "Германия продолжает укреплять свою репутацию настоящей Мекки для гурманов", - констатировал Гвендал Пулленек, международный директор знаменитого красного путеводителя Guide Michelin, эксперты которого с 1900 года оценивают и рекомендуют лучшие рестораны мира.

Они анонимно, несколько раз и в разном составе ходят в рестораны, оценивают по особой единообразной системе кухню, обслуживание, атмосферу, соотношение цены и качества. После чего на своих конференциях, которые окружены строжайшей тайной, инспекторы (так их называют в Guide Michelin) присуждают мишленовские звезды, что само по себе, разумеется, способствует коммерческому успеху ресторана. Разумеется, кухня - самое главное, и тут критериев множество, не только вкус. Причем, критерии эти тоже держат в секрете.

Сюрпризы для гурманов

По сравнению с прошлым годом самым большим сюрпризом стали две звезды Michelin, который получил ресторан "Purs" в городе Андернахе (федеральная земля Рейнланд-Пфальц). Дело в том, что этот ресторан открылся совсем недавно, в феврале 2018 года, - и уже вызвал признание знатоков.

Зато один из трехзвездочных ресторанов в Германии - "La Vie" в городе Оснабрюке - в прошлом году, к сожалению, закрылся, потому что владелец решил от него отказаться.

Но это единственная печальная новость для немецких гурманов. Остальное радует. И особенно, как отметили эксперты Michelin, - тренд использования региональных продуктов, инновативная дерзость немецких поваров, их любовь к кулинарным экспериментам. Среди 309 немецких ресторанов, получивших мишленовские звезды, больше сорока впервые попали в рейтинг. "Мы свои критерии не изменили, - заметил по этому поводу глава немецкого Guide Michelin. - Просто повара в Германии стали готовить лучше".

География немецких звездных ресторанов очень разнообразна, и крупные, миллионные, города - Берлин, Гамбург, Мюнхен - являются здесь ведущими, скорее, потому, что здесь вообще больше ресторанов (как и потенциальных клиентов). Но гурманов привлекают, например, маленький городок Байерсбронн в Шварцвальде (два трехзведочных ресторана и два с одной звездой) или Андернах в Пфальце (два ресторана с одной звездой и один с двумя). Впервые в немецком рейтинге Michelin появилось сразу шесть вегетарианских ресторанов. Это эксперты тоже считают примечательным трендом.

Единственная проблема, по мнению экспертов Michelin, то, что среди 309 шеф-поваров в Германии, получивших в этом году мишленовские звезды, - всего лишь десять женщин.

Вот - по версии Michelin - лучшие рестораны 2019 года в Германии, отмеченные тремя звездами ("неповторимая кухня, стоит специально приехать сюда"):

"Atelie" - Мюнхен

"Aqua" - Вольфсбург

"Gästehaus Klaus Erfort" - Саарбрюкен

"Restaurant Bareiss"- Байерсбронн (Баден-Вюртемберг)

"Schwarzwaldstube" - Байерсбронн (Баден-Вюртемберг)

"The Table Kevin Fehling" - Гамбург

"Überfahrt Christian Jürgens" - Роттах-Эгерн (Бавария)

"Vendôme" - Бергиш-Гладбах (Северный Рейн-Вестфалия)

"Victor´s Fine Dining by christian bau" - Перл (Саар)

"Waldhotel Sonnora" - Драйс (Рейнланд-Пфальц)

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Что нужно обязательно попробовать в Германии Популярное туристическое издательство "Лоунли Планет" (Lonely Planet) выпустило свой очередной путеводитель. На этот раз в нем содержатся советы путешественникам, что в каких странах стоит обязательно попробовать - какие традиционные или типичные блюда и где именно. Всего в нем собрана информация о пяти сотнях таких кулинарных достопримечательностях по всему миру. Шесть из них - в Германии.

Что нужно обязательно попробовать в Германии Для начала огласим весь список типичных немецких блюд и лакомств, попавших в поле зрения, на тарелки или в руки авторов "Лоунли Планет". Как следовало ожидать, половину из них составляют разные произведения колбасного искусства - жареные колбаски, белые сосиски и сардельки карривурст. Также в списке - свиные рульки, а на десерт - шварцвальдский вишневый торт и рождественские кексы.

Что нужно обязательно попробовать в Германии Особой известностью в Германии пользуются нюрнбергские и тюрингские жареные колбаски, но авторы путеводителя выбрали Берлин, где братвурст (Bratwurst) продают такие ходячие уличные торговцы - Grillwalker. Эта фотография сделана на площади Александерплац.

Что нужно обязательно попробовать в Германии Упоминания заслужил также самый старый и самый известный колбасный киоск немецкой столицы - открытая в 1930 году "Закусочная Коннопке" (Konnopke's Imbiss). Она находится под эстакадой станции метро Эберсвальдер-штрассе (U2) в районе Пренцлауэр-Берг. Во времена ГДР тогдашнего владельца этого предприятия общественного питания - Макса Коннопке даже называли "Королем сосисок Восточного Берлина".

Что нужно обязательно попробовать в Германии Сардельки карривурст (Currywurst) - одно из самых популярных в Германии блюд немецкого фастфуда. Эти жареные колбаски подаются со специальным соусом на базе кетчупа или томатной пасты и порошком карри. Считается, что рецепт был изобретен в Берлине уже после Второй мировой войны. Попробовать их можно в киоске "Карри 36" (Curry 36) около вокзала Зоологический сад (Bahnhof Zoo).

Что нужно обязательно попробовать в Германии Что берлинцам - жареные колбаски и сардельки, то мюнхенцам - белые сосиски, которые не жарят и не отваривают, а разогревают в воде - причем, на завтрак. Путеводитель особенно рекомендует вайсвурст (Weißwurst) в мюнхенском ресторане "Гроссмарктхалле". Расположен он, как можно понять из названия, около Городского оптового рынка (Großmarkthalle), открытого в 1912 году.

Что нужно обязательно попробовать в Германии Ради следующего рекомендованного блюда даже не надо покидать Мюнхен, где после завтрака с вайсвурст можно пообедать или поужинать аппетитной свиной рулькой (Schweinshaxe), а сделать это лучше всего - в знаменитой пивной "Хофбройхаус" (Hofbräuhaus).

Что нужно обязательно попробовать в Германии Переходим к сладкому. Упоминания в международном гастрономическом путеводителе по праву заслужил шварцвальдский вишневый торт (Schwarzwälder Kirschtorte). Авторы путеводителя рекомендуют попробовать его в шварцвальдском городе Триберг, а именно - в кондитерской "Кафе Шефер" (Café Schäfer), где боле ста лет назад был придуман этот рецепт - в 1915 году.

Что нужно обязательно попробовать в Германии Последняя рекомендация для туристов, отправляющихся в Германию, носит сезонный характер - впрочем, в нынешние времена немецкие рождественские кексы (Stollen) можно купить круглый год. Однако лучше всего их пробовать все же на рождественском рынке под глинтвейн - например, в саксонской столице Дрездене на рынке Штрицельмаркт (Striezelmarkt), ведущем свою историю с 1434 года. Автор: Максим Нелюбин



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