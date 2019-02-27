 Лучшие немецкие рестораны | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 01.03.2019

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Культура и стиль жизни

Лучшие немецкие рестораны

Ресторанный гид Michelin представил новые звездные рестораны в Германии и лучших немецких поваров. Десять из них получили высшую оценку экспертов: по три мишленовских звезды.

Блюдо из ресторана с одной звездой Michelin

Эксперты ресторанного гида Michelin назвали лучшие рестораны в Германии. На сей раз это настоящий звездопад: 261 немецкий ресторан получил одну мишленовскую звезду, 38 - две и 10 ресторанов - три звезды. "Германия продолжает укреплять свою репутацию настоящей Мекки для гурманов", - констатировал Гвендал Пулленек, международный директор знаменитого красного путеводителя Guide Michelin, эксперты которого с 1900 года оценивают и рекомендуют лучшие рестораны мира.

Контекст

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Они анонимно, несколько раз и в разном составе ходят в рестораны, оценивают по особой единообразной системе кухню, обслуживание, атмосферу, соотношение цены и качества. После чего на своих конференциях, которые окружены строжайшей тайной, инспекторы (так их называют в Guide Michelin) присуждают мишленовские звезды, что само по себе, разумеется, способствует коммерческому успеху ресторана. Разумеется, кухня - самое главное, и тут критериев множество, не только вкус. Причем, критерии эти тоже держат в секрете.

Сюрпризы для гурманов

По сравнению с прошлым годом самым большим сюрпризом стали две звезды Michelin, который получил ресторан "Purs" в городе Андернахе (федеральная земля Рейнланд-Пфальц). Дело в том, что этот ресторан открылся совсем недавно, в феврале 2018 года, - и уже вызвал признание знатоков.

Зато один из трехзвездочных ресторанов в Германии - "La Vie" в городе Оснабрюке - в прошлом году, к сожалению, закрылся, потому что владелец решил от него отказаться.

Но это единственная печальная новость для немецких гурманов. Остальное радует. И особенно, как отметили эксперты Michelin, - тренд использования региональных продуктов, инновативная дерзость немецких поваров, их любовь к кулинарным экспериментам. Среди 309 немецких ресторанов, получивших мишленовские звезды, больше сорока впервые попали в рейтинг. "Мы свои критерии не изменили, - заметил по этому поводу глава немецкого Guide Michelin. - Просто повара в Германии стали готовить лучше".

Michelin Verleihung der Sterne 2019 (picture-alliance/dpa/B. Pedersen)

География немецких звездных ресторанов очень разнообразна, и крупные, миллионные, города - Берлин, Гамбург, Мюнхен - являются здесь ведущими, скорее, потому, что здесь вообще больше ресторанов (как и потенциальных клиентов). Но гурманов привлекают, например, маленький городок Байерсбронн в Шварцвальде (два трехзведочных ресторана и два с одной звездой) или Андернах в Пфальце (два ресторана с одной звездой и один с двумя). Впервые в немецком рейтинге Michelin появилось сразу шесть вегетарианских ресторанов. Это эксперты тоже считают примечательным трендом.

Единственная проблема, по мнению экспертов Michelin, то, что среди 309 шеф-поваров в Германии, получивших в этом году мишленовские звезды, - всего лишь десять женщин.

Вот - по версии Michelin - лучшие рестораны 2019 года в Германии, отмеченные тремя звездами ("неповторимая кухня, стоит специально приехать сюда"):

"Atelie" - Мюнхен

"Aqua" - Вольфсбург

"Gästehaus Klaus Erfort" - Саарбрюкен

"Restaurant Bareiss"- Байерсбронн (Баден-Вюртемберг)

"Schwarzwaldstube" - Байерсбронн (Баден-Вюртемберг)

"The Table Kevin Fehling" - Гамбург

"Überfahrt Christian Jürgens" - Роттах-Эгерн (Бавария)

"Vendôme" - Бергиш-Гладбах (Северный Рейн-Вестфалия)

"Victor´s Fine Dining by christian bau" - Перл (Саар)

"Waldhotel Sonnora" - Драйс (Рейнланд-Пфальц)

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    Автор: Максим Нелюбин


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Контекст

Что нужно обязательно попробовать в Германии

В списке - разные немецкие колбаски, свиная рулька, один очень вкусный торт и рождественские кексы. (05.11.2018)  

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