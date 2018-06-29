Лучшие июньские кадры из Германии

Необычные, запоминающиеся и просто интересные июньские фотографии из Германии: от голодных птенцов до окаменелых рыб.
Смотрите также:
Самые посещаемые немецкие достопримечательности
Самый первый маршрут для путешествий по Германии был проложен в 1927 году - Немецкая альпийская дорога.
История этого выдающегося памятника романской архитектуры в Германии насчитывает более двенадцати столетий.
Туристы, до посещения Нойшванштайна уже бывавшие в парижском Диснейленде, приехав в баварские Альпы, сталкиваются с феноменом дежавю.
13 июня 2016 года исполнилось 130 лет со дня смерти баварского короля Людвига II. Во всем мире его имя сейчас ассоциируется с замком Нойшванштайн, который он построил.
Есть ли еще в мире деревня, которая может похвастаться сразу двумя королевскими замками? Причем такими, посмотреть на которые каждый день приезжают тысячи туристов со всего мира.
В охотничьем замке Морицбург, что в Саксонии, каждый год под Рождество открывается выставка, посвященная любимой киносказке. Хотите узнать, как сейчас выглядит принц?
В списке - немецкие замки, дворцы, памятники Всемирного наследия, природные парки и другие популярные места.
Одна из диковин паркового королевства Дессау-Вёрлиц - искусственный действующий вулкан, который напоминал здешнему немецкому князю об итальянском Везувии.