 Лучшие июньские кадры из Германии | Фоторепортажи о Германии | DW | 30.06.2018

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Фоторепортажи

Лучшие июньские кадры из Германии

Необычные, запоминающиеся и просто интересные июньские фотографии из Германии: от голодных птенцов до окаменелых рыб.

  • Бранденбург

    Германия в июне - 2018

    Нашу итоговую июньскую подборку начнем с этой четверки голодных птенцов в гнезде деревенских ласточек в биосферном заповеднике ЮНЕСКО Шорфхайде-Корин в немецкой земле Бранденбург.

  • Ахенский собор

    Германия в июне - 2018

    Далее - юбилей. История этого храма, возведенного при Карле Великом, насчитывает уже более двенадцати столетий. Сорок лет назад Ахенский собор стал первым немецким памятником в списке Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО.

  • Бавария

    Германия в июне - 2018

    Королевский уголок (Königswinkel) - так называют местность в альпийских предгорьях Баварии, где расположены замки короля Людвига II Нойшванштайн и Хоэншвангау. Эта фотография была сделана здесь ранним утром 15 июня.

  • Пурпурная наперстянка

    Германия в июне - 2018

    Такие цветы сейчас можно увидеть повсюду в Германии - как в лесах, так и в палисадниках. Будьте осторожны. Пурпурная наперстянка (Roter Fingerhut) - очень ядовитое растение. Согласно народному поверью, рисунки на внутренней стороне цветов - это отпечатки пальцев, оставленные злыми ведьмами.

  • Райстинг

    Германия в июне - 2018

    Эти две антенны были возведены в середине 1960-х годов около часовни Иоанна Крестителя в баварском Райстинге. Долгое время комплексом пользовалась почтовая компания Deutsche Bundespost, затем - концерн Deutsche Telekom. В 2006 году он был продан и сейчас обеспечивает спутниковую коммуникацию для гуманитарных организаций и агентств ООН.

  • Беффендорф

    Германия в июне - 2018

    Соломенная свадьба! Эти жених и невеста приветствуют соседей и гостей в баден-вюртембергском Беффендорфе, где уже скосили первый урожай сена в этом году.

  • Бавария

    Германия в июне - 2018

    Этот монумент посвящен войне немцев против наполеоновской оккупации в 1813-1815 годах. Зал Освобождения был заложен в 1842 году по распоряжению баварского короля Людвига I около города Кельхайм. Реставрация этого памятника была начата в 2011 году и завершена недавно к 150-летию со дня смерти этого монарха. На ремонт было потрачено более 7 млн евро.

  • Шверин

    Германия в июне - 2018

    Городское пчеловодство - тренд, набирающий популярность в Германии. Некоторые мини-пасеки расположены в необычных местах. Этот улей установлен на крыше Шверинского замка. Соседями пчел здесь являются депутаты земельного парламента - ландтага Мекленбурга - Передней Померании.

  • Фюрт

    Германия в июне - 2018

    В июне в Германии открыли центр Людвига Эрхарда - отца западногерманского экономического чуда. Он находится на родине этого политика - в баварском Фюрте. Открытие центра было приурочено к 70-летию валютной реформы 1948 года, проведенной под руководством Эрхарда - будущего министра экономики и федерального канцлера ФРГ.

  • Ой-Миттельберг

    Германия в июне - 2018

    Эта фотография была сделана в баварском Ой-Миттельберге. Чтобы привлечь туристов, здесь разработали концепцию "Курорта запахов и ароматов". Сейчас готовят специальный прогулочный маршрут. Гости могут насладиться здесь не только ароматами лаванды, роз и луговых трав, но и посетить, например, местный кофеобжарочный цех.

  • Шварцвальд

    Германия в июне - 2018

    Развалины этого замка возвышаются над городом Штауфен-им-Брайсгау в Баден-Вюртемберге. Замок Штауфен был возведен в XII веке и разрушен в XVII веке во время Тридцатилетней войны.

  • Якобсдорф

    Германия в июне - 2018

    Скворцы над бранденбургским Якобсдорфом. Чтобы найти место для ночевки, во время заката они собираются в стаи, устраивая в небе такие завораживающие ежевечерние представления.

  • Мозигкау

    Германия в июне - 2018

    В Саксонии-Анхальт в июне завершили реконструкцию крыши дворца Мозигкау - одного из объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО в этой земле. На это было потрачено около 1,6 миллиона евро. Дворец был возведен в середине XVIII века в качестве летнего дворца принцессы Анны Вильгельмины фон Ангальт-Дессау.

  • Морицбург

    Германия в июне - 2018

    Замок Морицбург под Дрезденом входит в число наиболее часто фотографируемых немецких замков. В 1972 году здесь снимали фильм "Три орешка для Золушки". Нынешний вид приобрел в эпоху барокко в начале XVIII века. Использовался в качестве загородной резиденции саксонских курфюрстов.

  • Латцен

    Германия в июне - 2018

    В городе Латцен под Ганновером в июне можно было наблюдать за тем, как в одном гнезде подрастают сразу пятеро аистят.

  • Потсдам

    Германия в июне - 2018

    В знаменитом парке Сан-Суси в Потсдаме, где расположен дворец короля Пруссии Фридриха Великого, в июне вновь появились овцы - около четырех десятков. Они будут пастись здесь до ноября - так сказать, заменяя газонокосилки.

  • Ваттендорф

    Германия в июне - 2018

    Этого окаменелого предка современных скалозубовых рыб нашли во время раскопок в карьере около баварского Ваттендорфа. Как сообщает агентство dpa, эта и другие находки теперь переданы в Бамбергский музей естествознания.

  • Бавария

    Германия в июне - 2018

    Эта фотография была сделана в ночь на воскресенье, 24 июня, в Баварии, где такими кострами отмечают день святого Иоанна Крестителя. Костры на день Иоанна Крестителя в народной традиции также связаны с праздниками по случаю дня летнего солнцестояния.

  • Леннештадт

    Германия в июне - 2018

    Закончим подборку двумя фестивалями. В Леннештадте в июне стартовал очередной фестиваль под открытым небом, посвященный творчеству Карла Мая. До 9 сентября здесь можно будет увидеть спектакль "Виннету II - Борьба за нефть".

  • Рюген

    Германия в июне - 2018

    На немецком острове Рюген открылся фестиваль под открытым небом, посвященный легендарному пирату Клаусу Штёртебекеру. "Зов свободы" - так называется спектакль, который в этом году можно будет увидеть здесь до восьмого сентября.

    Автор: Максим Нелюбин


  • Бранденбург

    Германия в июне - 2018

    Нашу итоговую июньскую подборку начнем с этой четверки голодных птенцов в гнезде деревенских ласточек в биосферном заповеднике ЮНЕСКО Шорфхайде-Корин в немецкой земле Бранденбург.

  • Ахенский собор

    Германия в июне - 2018

    Далее - юбилей. История этого храма, возведенного при Карле Великом, насчитывает уже более двенадцати столетий. Сорок лет назад Ахенский собор стал первым немецким памятником в списке Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО.

  • Бавария

    Германия в июне - 2018

    Королевский уголок (Königswinkel) - так называют местность в альпийских предгорьях Баварии, где расположены замки короля Людвига II Нойшванштайн и Хоэншвангау. Эта фотография была сделана здесь ранним утром 15 июня.

  • Пурпурная наперстянка

    Германия в июне - 2018

    Такие цветы сейчас можно увидеть повсюду в Германии - как в лесах, так и в палисадниках. Будьте осторожны. Пурпурная наперстянка (Roter Fingerhut) - очень ядовитое растение. Согласно народному поверью, рисунки на внутренней стороне цветов - это отпечатки пальцев, оставленные злыми ведьмами.

  • Райстинг

    Германия в июне - 2018

    Эти две антенны были возведены в середине 1960-х годов около часовни Иоанна Крестителя в баварском Райстинге. Долгое время комплексом пользовалась почтовая компания Deutsche Bundespost, затем - концерн Deutsche Telekom. В 2006 году он был продан и сейчас обеспечивает спутниковую коммуникацию для гуманитарных организаций и агентств ООН.

  • Беффендорф

    Германия в июне - 2018

    Соломенная свадьба! Эти жених и невеста приветствуют соседей и гостей в баден-вюртембергском Беффендорфе, где уже скосили первый урожай сена в этом году.

  • Бавария

    Германия в июне - 2018

    Этот монумент посвящен войне немцев против наполеоновской оккупации в 1813-1815 годах. Зал Освобождения был заложен в 1842 году по распоряжению баварского короля Людвига I около города Кельхайм. Реставрация этого памятника была начата в 2011 году и завершена недавно к 150-летию со дня смерти этого монарха. На ремонт было потрачено более 7 млн евро.

  • Шверин

    Германия в июне - 2018

    Городское пчеловодство - тренд, набирающий популярность в Германии. Некоторые мини-пасеки расположены в необычных местах. Этот улей установлен на крыше Шверинского замка. Соседями пчел здесь являются депутаты земельного парламента - ландтага Мекленбурга - Передней Померании.

  • Фюрт

    Германия в июне - 2018

    В июне в Германии открыли центр Людвига Эрхарда - отца западногерманского экономического чуда. Он находится на родине этого политика - в баварском Фюрте. Открытие центра было приурочено к 70-летию валютной реформы 1948 года, проведенной под руководством Эрхарда - будущего министра экономики и федерального канцлера ФРГ.

  • Ой-Миттельберг

    Германия в июне - 2018

    Эта фотография была сделана в баварском Ой-Миттельберге. Чтобы привлечь туристов, здесь разработали концепцию "Курорта запахов и ароматов". Сейчас готовят специальный прогулочный маршрут. Гости могут насладиться здесь не только ароматами лаванды, роз и луговых трав, но и посетить, например, местный кофеобжарочный цех.

  • Шварцвальд

    Германия в июне - 2018

    Развалины этого замка возвышаются над городом Штауфен-им-Брайсгау в Баден-Вюртемберге. Замок Штауфен был возведен в XII веке и разрушен в XVII веке во время Тридцатилетней войны.

  • Якобсдорф

    Германия в июне - 2018

    Скворцы над бранденбургским Якобсдорфом. Чтобы найти место для ночевки, во время заката они собираются в стаи, устраивая в небе такие завораживающие ежевечерние представления.

  • Мозигкау

    Германия в июне - 2018

    В Саксонии-Анхальт в июне завершили реконструкцию крыши дворца Мозигкау - одного из объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО в этой земле. На это было потрачено около 1,6 миллиона евро. Дворец был возведен в середине XVIII века в качестве летнего дворца принцессы Анны Вильгельмины фон Ангальт-Дессау.

  • Морицбург

    Германия в июне - 2018

    Замок Морицбург под Дрезденом входит в число наиболее часто фотографируемых немецких замков. В 1972 году здесь снимали фильм "Три орешка для Золушки". Нынешний вид приобрел в эпоху барокко в начале XVIII века. Использовался в качестве загородной резиденции саксонских курфюрстов.

  • Латцен

    Германия в июне - 2018

    В городе Латцен под Ганновером в июне можно было наблюдать за тем, как в одном гнезде подрастают сразу пятеро аистят.

  • Потсдам

    Германия в июне - 2018

    В знаменитом парке Сан-Суси в Потсдаме, где расположен дворец короля Пруссии Фридриха Великого, в июне вновь появились овцы - около четырех десятков. Они будут пастись здесь до ноября - так сказать, заменяя газонокосилки.

  • Ваттендорф

    Германия в июне - 2018

    Этого окаменелого предка современных скалозубовых рыб нашли во время раскопок в карьере около баварского Ваттендорфа. Как сообщает агентство dpa, эта и другие находки теперь переданы в Бамбергский музей естествознания.

  • Бавария

    Германия в июне - 2018

    Эта фотография была сделана в ночь на воскресенье, 24 июня, в Баварии, где такими кострами отмечают день святого Иоанна Крестителя. Костры на день Иоанна Крестителя в народной традиции также связаны с праздниками по случаю дня летнего солнцестояния.

  • Леннештадт

    Германия в июне - 2018

    Закончим подборку двумя фестивалями. В Леннештадте в июне стартовал очередной фестиваль под открытым небом, посвященный творчеству Карла Мая. До 9 сентября здесь можно будет увидеть спектакль "Виннету II - Борьба за нефть".

  • Рюген

    Германия в июне - 2018

    На немецком острове Рюген открылся фестиваль под открытым небом, посвященный легендарному пирату Клаусу Штёртебекеру. "Зов свободы" - так называется спектакль, который в этом году можно будет увидеть здесь до восьмого сентября.

    Автор: Максим Нелюбин


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    Замок Вартбург в тюрингском Айзенахе - памятник Всемирного наследия ЮНЕСКО. Считается одним из лучше всего сохранившихся средневековых замков Германии. После предания анафеме и наложения имперской опалы в нем нашел убежище Мартин Лютер. Комната отца Реформации почти сразу после его смерти стала местом паломничества его приверженцев. Сейчас в замке ежегодно бывает более 350 тысяч туристов.

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    Автор: Максим Нелюбин


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