 Лучшие июльские кадры из Германии | Фоторепортажи о Германии | DW | 01.08.2018

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Фоторепортажи

Лучшие июльские кадры из Германии

Необычные, запоминающиеся и просто интересные июльские фотографии из Германии: зной, засуха, жара и приближающийся Октоберфест.

  • Зиверсдорф

    Германия в июле - 2018

    В Германии цветут подсолнухи

    В июльской подборке будет много знойных и жарких фотографий. Такая весь месяц в Германии стояла погода. Рекордая засуха. Этот снимок был сделан около бранденбургского Зиверсдорфа.

  • Гамбург

    Германия в июле - 2018

    "Поливальные машины"

    В Гамбурге для поливки парков даже стали использовать полицейские водометы. Вскоре такую же картину можно было наблюдать в Берлине. На поливку деревьев во многих немецких городах также вышли пожарные на своих машинах и просто жители с ведрами.

  • Кельн

    Германия в июле - 2018

    Кельнская жара

    Эта фотография была сделана на Рейнском бульваре в Кельне в знойный 30-градусный полдень. В погожие дни здесь обычно многолюдно, но в нынешнюю жару гости и жители Кельна на этих ступенях надолго не задерживаются. Самое время - отправиться за мороженым!

  • Мюнстер

    Германия в июле - 2018

    Немцы и мороженое

    В среднем каждый житель Германии съедает каждый год 113 шариков мороженого. В этом сезоне цены выросли, составив в среднем по стране 1,5 евро за шарик. Подорожание вызвано ростом цен на сырье - ваниль, фисташки, вишни амарена и так далее.

  • Одер

    Германия в июле - 2018

    Обмелевший Одер

    Эта фотография сделана на реке Одер, по которой проходит граница между Германией и Польшей. Уровень воды во многих немецких реках опустился до необычно низкого уровня.

  • Тиммендорфер-Штранд

    Германия в июле - 2018

    Яблоку упасть

    Школьные каникулы, отпускной сезон и жаркая погода в Германии привели к очевидному перенаселению многих пляжей. Так в один из июльских дней выглядел морской курорт Тиммендорфер-Штранд в земле Шлезвиг-Гольштейн.

  • Хеппенхайм

    Германия в июле - 2018

    Ранний урожай

    Продолжительный период жаркой погоды привел в Германии к раннему созреванию винограда. Сбор урожая начнется уже в августе - на две-три недели раньше обычного срока.

  • Бахарах

    Германия в июле - 2018

    Виноградник посреди Рейна

    Кстати, о винограде... В Германии на Рейне есть два острова с виноградниками. Один из них находится в земле Рейнланд-Пфальц в районе города Бахарах. Второй - около города Эльтвилле-ам-Райн в Гессене.

  • Ганновер

    Германия в июле - 2018

    Немецкие "бесстыдницы" сбрасывают кору

    После длительного периода жаркой погоды платаны в Германии начали сбрасывать кору - например, в столице Нижней Саксонии Ганновере. Глядя на нее, становится понятно, почему эти деревья в народе называют "бесстыдницами".

  • Бенедикта фон Бранка коллекционирует помидоры

    Германия в июле - 2018

    Больше томатов - вкусных и разных

    В целом по Германии из-за засухи крестьяне терпят огромные потери, однако в некоторых хозяйствах урожай при достаточном поливе удался на славу. Эта фотография была сделана около бранденбургского города Бесков, где на одной из ферм выращивают помидоры 220 сортов. Теперь - к другим темам, не связанным с жарой.

  • Мюнхен

    Германия в июле - 2018

    Кружка Октоберфеста

    Трудно поверить, но очередной Октоберфест уже не за горами. Меньше двух месяцев осталось. В этом году крупнейший пивной праздник в мире будет проводиться в 185-й раз. Он откроется в баварской столице 22 сентября и продолжится до 7 октября. Так будут выглядеть памятные коллекционные кружки 2018 года, представленные на этой неделе в Мюнхене.

  • Кельн

    Германия в июле - 2018

    Сенсационная находка

    В центре Кельна во время строительных работ был обнаружен фундамент второго века нашей эры. Археологи пришли к выводу, что речь в данном случае идет о библиотеке - самой старой в Германии. Напомним, что Кельн был основан древними римлянами на Рейне в 38 году до нашей эры.

  • Рисунок к патенту 1953 года

    Германия в июле - 2018

    65-летний юбилей

    65 лет назад, в июле 1953 года в Германии был выдан патент на пластиковую мухобойку. Придумал ее житель Баден-Вюртемберга Эрих Шумм. Поверхность была решетчатой, чтобы ее приближение не выдавал поток воздуха, а мухи не так сильно размазывались по поверхности, оставляя следы на стенах и мебели.

  • Берлин

    Германия в июле - 2018

    Подсвечники Фридриха Великого

    Эти серебряные подсвечники принадлежали Фридриху Великому. Недавно их приобрел Фонд прусских дворцов и садов Берлина - Бранденбурга. В июле они стали частью экспозиции берлинского дворца Шарлоттенбург.

  • Мюнхен

    Германия в июле - 2018

    "Бал кухарок"

    Раз в году в середине июля в мюнхенском Английском саду проводится так называемый "Бал кухарок" - в том месте, где в XIX веке по воскресеньям собирались на танцы горничные, повара, гувернантки, посыльные и другие слуги. Традицию возобновили в 1989 году по случаю празднования 200-летия этого парка.

  • Фельхорн

    Германия в июле - 2018

    Баварцы дружно дунули в альпгорны

    Такую картину можно было наблюдать на баварской горе Фельхорн, где состоялась церковная служба, посвященная Святому Иакову - покровителю альпийских пастухов. Участники службы также смогли услышать звуки альпийского рога - альпгорна.

    Автор: Максим Нелюбин


  • Зиверсдорф

    Германия в июле - 2018

    В Германии цветут подсолнухи

    В июльской подборке будет много знойных и жарких фотографий. Такая весь месяц в Германии стояла погода. Рекордая засуха. Этот снимок был сделан около бранденбургского Зиверсдорфа.

  • Гамбург

    Германия в июле - 2018

    "Поливальные машины"

    В Гамбурге для поливки парков даже стали использовать полицейские водометы. Вскоре такую же картину можно было наблюдать в Берлине. На поливку деревьев во многих немецких городах также вышли пожарные на своих машинах и просто жители с ведрами.

  • Кельн

    Германия в июле - 2018

    Кельнская жара

    Эта фотография была сделана на Рейнском бульваре в Кельне в знойный 30-градусный полдень. В погожие дни здесь обычно многолюдно, но в нынешнюю жару гости и жители Кельна на этих ступенях надолго не задерживаются. Самое время - отправиться за мороженым!

  • Мюнстер

    Германия в июле - 2018

    Немцы и мороженое

    В среднем каждый житель Германии съедает каждый год 113 шариков мороженого. В этом сезоне цены выросли, составив в среднем по стране 1,5 евро за шарик. Подорожание вызвано ростом цен на сырье - ваниль, фисташки, вишни амарена и так далее.

  • Одер

    Германия в июле - 2018

    Обмелевший Одер

    Эта фотография сделана на реке Одер, по которой проходит граница между Германией и Польшей. Уровень воды во многих немецких реках опустился до необычно низкого уровня.

  • Тиммендорфер-Штранд

    Германия в июле - 2018

    Яблоку упасть

    Школьные каникулы, отпускной сезон и жаркая погода в Германии привели к очевидному перенаселению многих пляжей. Так в один из июльских дней выглядел морской курорт Тиммендорфер-Штранд в земле Шлезвиг-Гольштейн.

  • Хеппенхайм

    Германия в июле - 2018

    Ранний урожай

    Продолжительный период жаркой погоды привел в Германии к раннему созреванию винограда. Сбор урожая начнется уже в августе - на две-три недели раньше обычного срока.

  • Бахарах

    Германия в июле - 2018

    Виноградник посреди Рейна

    Кстати, о винограде... В Германии на Рейне есть два острова с виноградниками. Один из них находится в земле Рейнланд-Пфальц в районе города Бахарах. Второй - около города Эльтвилле-ам-Райн в Гессене.

  • Ганновер

    Германия в июле - 2018

    Немецкие "бесстыдницы" сбрасывают кору

    После длительного периода жаркой погоды платаны в Германии начали сбрасывать кору - например, в столице Нижней Саксонии Ганновере. Глядя на нее, становится понятно, почему эти деревья в народе называют "бесстыдницами".

  • Бенедикта фон Бранка коллекционирует помидоры

    Германия в июле - 2018

    Больше томатов - вкусных и разных

    В целом по Германии из-за засухи крестьяне терпят огромные потери, однако в некоторых хозяйствах урожай при достаточном поливе удался на славу. Эта фотография была сделана около бранденбургского города Бесков, где на одной из ферм выращивают помидоры 220 сортов. Теперь - к другим темам, не связанным с жарой.

  • Мюнхен

    Германия в июле - 2018

    Кружка Октоберфеста

    Трудно поверить, но очередной Октоберфест уже не за горами. Меньше двух месяцев осталось. В этом году крупнейший пивной праздник в мире будет проводиться в 185-й раз. Он откроется в баварской столице 22 сентября и продолжится до 7 октября. Так будут выглядеть памятные коллекционные кружки 2018 года, представленные на этой неделе в Мюнхене.

  • Кельн

    Германия в июле - 2018

    Сенсационная находка

    В центре Кельна во время строительных работ был обнаружен фундамент второго века нашей эры. Археологи пришли к выводу, что речь в данном случае идет о библиотеке - самой старой в Германии. Напомним, что Кельн был основан древними римлянами на Рейне в 38 году до нашей эры.

  • Рисунок к патенту 1953 года

    Германия в июле - 2018

    65-летний юбилей

    65 лет назад, в июле 1953 года в Германии был выдан патент на пластиковую мухобойку. Придумал ее житель Баден-Вюртемберга Эрих Шумм. Поверхность была решетчатой, чтобы ее приближение не выдавал поток воздуха, а мухи не так сильно размазывались по поверхности, оставляя следы на стенах и мебели.

  • Берлин

    Германия в июле - 2018

    Подсвечники Фридриха Великого

    Эти серебряные подсвечники принадлежали Фридриху Великому. Недавно их приобрел Фонд прусских дворцов и садов Берлина - Бранденбурга. В июле они стали частью экспозиции берлинского дворца Шарлоттенбург.

  • Мюнхен

    Германия в июле - 2018

    "Бал кухарок"

    Раз в году в середине июля в мюнхенском Английском саду проводится так называемый "Бал кухарок" - в том месте, где в XIX веке по воскресеньям собирались на танцы горничные, повара, гувернантки, посыльные и другие слуги. Традицию возобновили в 1989 году по случаю празднования 200-летия этого парка.

  • Фельхорн

    Германия в июле - 2018

    Баварцы дружно дунули в альпгорны

    Такую картину можно было наблюдать на баварской горе Фельхорн, где состоялась церковная служба, посвященная Святому Иакову - покровителю альпийских пастухов. Участники службы также смогли услышать звуки альпийского рога - альпгорна.

    Автор: Максим Нелюбин


Смотрите также:
Купаться - на озеро! 

  • Боденское озеро

    Лучшие немецкие озера

    Боденское озеро

    (Bodensee, Баден-Вюртемберг) ••• Находится на границе Германии, Австрии и Швейцарии. Самое большое озеро Германии. Площадь немецкой части составляет 173 квадратных километра. Через Боденское озеро протекает Рейн, истоки которого находятся в Швейцарских Альпах.

  • Кимзе

    Лучшие немецкие озера

    Кимзе

    (Chiemsee, Бавария) ••• "Баварское море", как его также называют, расположенно в шестидесяти километрах от Мюнхена. На одном из островов здесь находится дворец Херренкимзе, построенный для короля Людвига II.

  • Ванзе

    Лучшие немецкие озера

    Ванзе

    (Wannsee, Берлин) ••• Популярное место отдыха жителей немецкой столицы и соседнего Потсдама. Первый общественный пляж был открыт здесь в 1907 году. Эта фотография была сделана спустя несколько лет.

  • Закров

    Лучшие немецкие озера

    Закровское озеро

    (Sacrower See, Бранденбург) ••• Через это озеро под Берлином, как и через Ванзе, протекает река Хафель - в районе Потсдама. Вода здесь - самая чистая в столичном регионе.

  • Гроссер-Плёнер-Зе

    Лучшие немецкие озера

    Гроссер-Плёнер-Зе

    (Großer Plöner See, Шлезвиг-Гольштейн) ••• Находится на территории природного парка Гольштейнская Швейцария и входит в десятку самых больших по площади немецких озер.

  • Шармютцельзе

    Лучшие немецкие озера

    Шармютцельзе

    (Scharmützelsee, Бранденбург) ••• На озере Шармютцельзе находится курорт Бад-Заров, где в 1922-1923 годах поправлял свое здоровье Максим Горький - правда, жил он в другом доме, но в этом в 1972 году был открыт музей, посвященный пребыванию знаменитого пролетарского писателя на немецкой земле.

  • Вальхензе

    Лучшие немецкие озера

    Вальхензе

    (Walchensee, Бавария) ••• Находится примерно в восьмидесяти километрах от Мюнхена посреди Баварских Альп и является одним из самых глубоких озер Германии - более 190 метров.

  • Wetter Symboldbild Hitze Silbersee Schwimmen See (Reuters/Ina Fassbender)

    Лучшие немецкие озера

    Зильберзе

    (Silbersee, Северный Рейн - Вестфалия) ••• "Серебряное озеро", как дословно переводится название, находится около города Хальтерн-ам-Зе, а название получило, благодаря цвету здешнего песка. До следующего места отсюда - рукой подать...

  • Хальтерн-ам-Зе

    Лучшие немецкие озера

    Хальтернское водохранилище

    (Halterner Stausee, Северный Рейн - Вестфалия) ••• Это водохранилище является популярным местом отдыха жителей Рурской области. Здешняя плотина была построена в конце 1920-х годов. Длина пляжа составляет почти 800 метров.

  • Айбзе

    Лучшие немецкие озера

    Айбзе

    (Eibsee, Бавария) ••• Находится в Баварских Альпах около самой высокой немецкой горы - Цугшпитце. Известно благодаря насыщенному изумрудно-зеленому цвету воды и живописным островкам.

  • Шлухзе

    Лучшие немецкие озера

    Шлухзе

    (Schluchsee, Баден-Вюртемберг) ••• Горное водохранилище в немецком "Чернолесье" - регионе Шварцвальд. Расположено на высоте 930 метров над уровнем моря - выше всех других водохранилищ в Германии.

  • Эдерзе

    Лучшие немецкие озера

    Эдерзе

    (Edersee, Гессен) ••• Живописное озеро на территории Национального парка Келлервальд-Эдерзе, который в числе других старых буковых лесов Германии входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

  • Гроссер-Гойчезе

    Лучшие немецкие озера

    Гроссер-Гойчезе

    (Großer Goitzschesee, Саксония-Анхальт) ••• Раньше в этом регионе вокруг Биттерфельда добывали бурый уголь. Затем карьеры заполнили водой. Образовавшиеся озера стали популярными местами отдыха. В 2006 году на Гроссер Гойчезе привезли этот парусник 1890 года постройки.

  • Кельн

    Лучшие немецкие озера

    Фюлингер-Зе

    (Fühlinger See, Северный Рейн - Вестфалия) ••• Это озеро, созданное на месте карьера по добыче гравия, находится на окраине Кельна в районе Фюлинген. Состоит из семи озер, связанных друг с другом. На одном из них проводятся соревнования по гребле, а в здешнем парке - музыкальные и разные другие фестивали. Эта фотография была сделана во время одного из них.

  • Мюриц

    Лучшие немецкие озера

    Мюриц

    (Müritzsee, Мекленбург - Передняя Померания) ••• Мюриц - крупнейшее озеро на Мекленбургском озерном плато и самое большое озеро Германии, целиком расположенное на территории страны.

  • Дюммер-Зе

    Лучшие немецкие озера

    Дюммер-Зе

    (Dümmer See, Нижняя Саксония) ••• Это озеро можно перейти вброд - самое глубокое место не превышает полутора метров. Здесь много прекрасных пляжей, а также есть пристани для катеров, яхт и лодок.

  • Гросер-Штехлинзе

    Лучшие немецкие озера

    Гросер-Штехлинзе

    (Großer Stechlinsee, Бранденбург) ••• Самое глубокое озеро Бранденбурга (70 метров) славится свой очень чистой и прозрачной водой, что привлекает сюда многочисленных любителей просто поплавать или понырять с аквалангом.

  • Коспуденер-Зе

    Лучшие немецкие озера

    Коспуденер-Зе

    (Cospudener See, Саксония) ••• Это озеро находится около Лейпцига. Образовалось на месте бывшего угольного карьера, к затоплению которого приступили в начале 2000-х годов. Вокруг озера проложена 11-километровая асфальтированная велосипедная дорожка.

  • Шальзе

    Лучшие немецкие озера

    Шальзе

    (Schaalsee, Шлезвиг-Гольштейн) ••• Одно из самых глубоких озер Германии (71,5 метра) находится в треугольнике между крупными немецкими городами - Гамбургом, Любеком и Шверином на территории биосферного заповедника.

  • Штайнхудер Мер

    Лучшие немецкие озера

    Штайнхудер Мер

    (Steinhuder Meer, Нижняя Саксония) ••• В немецком названии этого самого большого озера на северо-западе Германии используется слово "море". Основную часть отдыхающих здесь составляют жители Ганновера. На озере даже есть искусственный остров с пляжем.

    Автор: Максим Нелюбин


По Германии

Ныряй, но проверяй: советы отдыхающим на морских курортах

"Не зная броду, не суйся в воду!", - гласит народная мудрость. В воду также лучше не соваться, если нет уверенности в ее чистоте.  

1000 сортов пива и другие причины любить Верхнюю Франконию

Верхняя Франкония - регион "Тысячи сортов пива", однако туристы едут сюда не только, чтобы попробовать этот национальный баварский напиток.  

"Голубое чудо" - знаменитый дрезденский мост через Эльбу

Этот подвесной мост через Эльбу построили в Дрездене в 1893 году. В июле он отметил свой 125-летний юбилей, но на пенсию не собирается.  

Профилактика лесных пожаров и другие правила поведения в лесу

В некоторых регионах Германии объявлена высшая степень пожарной опасности. Какие правила следует соблюдать в немецких лесах - причем не только в пожароопасные периоды?  

Веймар - тюрингский город немецких классиков (фото)

Здесь жили и работали Гёте и Шиллер, был создан Баухауз и принята конституция первой немецкой республики.  

20 типично немецких сувениров

Что привезти на память или в подарок из Германии: от берлинских медведей до настоящего одеколона.  

Контекст

Германия в июле - 2018

Необычные, запоминающиеся и просто интересные июльские фотографии из Германии: зной, засуха, жара и приближающийся Октоберфест. (01.08.2018)  

Лучшие немецкие озера  

Аудио- и видеофайлы по теме

Что мешает немецким пивоварам продавать больше пива?  

"Гав-Гав" или "Лапки оближешь" - мороженое для собак  

Засуха и таяние ледников: каким странам грозит уничтожение?  

Также по теме

Deutschland Bamberg

1000 сортов пива и другие причины любить Верхнюю Франконию (фото) 27.07.2018

Верхняя Франкония - регион "Тысячи сортов пива", однако туристы едут сюда не только, чтобы попробовать этот национальный баварский напиток.

Das „Blaue Wunder“ in Dresden

"Голубое чудо" - знаменитый дрезденский мост через Эльбу (фото) 25.07.2018

Этот подвесной мост через Эльбу построили в Дрездене в 1893 году. В июле он отметил свой 125-летний юбилей, но на пенсию не собирается.

Sueve, Friese, Cherusker / Hemmleb

Откуда появились бутерброд и бюстгальтер? (фото) 30.07.2018

Почему немцы - немцы, страна их - Германия, а сами себя они называют Deutsche? Какие слова пришли в русский язык из немецкого? Об этом - подборка DW.

Культура и стиль жизни  

Книги  

История  

Учеба и карьера  

По Германии  

Фоторепортажи  

Кадр за кадром  

Сервис

RSS-ленты  

Рассылки  

Twitter: новости DW

Telegram: канал DW

Facebook: сообщество DW

''В контакте'': клуб DW

''В контакте'': учеба и карьера