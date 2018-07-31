Лучшие июльские кадры из Германии

Необычные, запоминающиеся и просто интересные июльские фотографии из Германии: зной, засуха, жара и приближающийся Октоберфест.
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"Не зная броду, не суйся в воду!", - гласит народная мудрость. В воду также лучше не соваться, если нет уверенности в ее чистоте.
Верхняя Франкония - регион "Тысячи сортов пива", однако туристы едут сюда не только, чтобы попробовать этот национальный баварский напиток.
Этот подвесной мост через Эльбу построили в Дрездене в 1893 году. В июле он отметил свой 125-летний юбилей, но на пенсию не собирается.
В некоторых регионах Германии объявлена высшая степень пожарной опасности. Какие правила следует соблюдать в немецких лесах - причем не только в пожароопасные периоды?
Здесь жили и работали Гёте и Шиллер, был создан Баухауз и принята конституция первой немецкой республики.