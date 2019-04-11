Лучшие журналистские фотографии года World Press Photo (фотогалерея)

World Press Photo - 2019: главные претенденты

Форук Алайе. "Крича - к свободе"

Впервые за почти 40 лет женщины в Иране получили возможность посмотреть футбол на стадионе. Запрет исламских властей был снят ими только по настоятельной просьбе ФИФА, только для международных матчей, только для специально отобранных болельщиц, которых собрали в отдельном секторе. Иранка Форук Алайе сделала этот снимок на матче Кубка азиатских чемпионов с японской командой в Тегеране.