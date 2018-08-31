Лучшие августовские кадры из Германии

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В 2018 году главные достопримечательности этого туристического маршрута в немецкой земле Шлезвиг-Гольштейн получили статус памятников Всемирного наследия ЮНЕСКО.
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В этом храме хранятся мощи трех королей - библейских святых, приходивших поклониться с дарами младенцу Христу.
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Обычно уровень воды в Рейне в районе Кельна составляет около трех метров. Этим летом он опустился до 1,20 метра, но до самой низкой отметки еще далеко - около 40 сантиметров.
В 2018-2019 годах в Германии будут отмечаться юбилеи событий 70-летней давности, закончившихся созданием ФРГ. Одна из них - 13 августа 1948 года.
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В баварском Ингольштадте отмечают 200-летие первой публикации романа Мэри Шелли "Франкенштейн, или Современный Прометей".