 Лучшие августовские кадры из Германии | Фоторепортажи о Германии | DW | 31.08.2018

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Фоторепортажи

Лучшие августовские кадры из Германии

Необычные, запоминающиеся и просто интересные августовские фотографии из Германии: от созревших тыкв - до первого снега.

  • Бибесхайм

    Германия в августе - 2018

    Начало августа. Белые аисты в гессенском Бибесхайме прячутся от 32-градусной жары в тени деревьев. Потомство этого года уже встало на крыло и готово отправиться зимовать в южные страны.

  • Икендорф

    Германия в августе - 2018

    Этим аномально жарким летом в Германии все либо зреет раньше, либо сохнет на корню. На три недели раньше обычного срока начали собирать виноград - в начале августа. В середине месяца пришла очередь досрочно созревших тыкв. Эти фотографии были сделаны в земле Мекленбург - Передняя Померания на ферме в Икендорфе.

  • Франкфурт-на-Майне

    Германия в августе - 2018

    Радуги в небе над Германией этим засушливым летом наблюдались редко. Эта фотография была сделана после дождя во Франкфурте-на-Майне.

  • Эммерих

    Германия в августе - 2018

    После длительной засухи на Нижнем Рейне в районе города Эммерих стали видны остатки этого корабля, затонувшего 123 года назад. Грузовой голландский корабль De Hoop затонул в 1895 году - в результате взрыва динамита на соседнем судне. При этом погибло 16 человек.

  • Шлезвиг-Гольштейн

    Германия в августе - 2018

    Так в августе выглядели из космоса поля вокруг столицы северогерманской федеральной земли Шлезвиг-Гольштейн - города Киля. Только в одной этой немецкой земле убытки сельского хозяйства от нынешней засухи оцениваются в 400 миллионов евро.

  • Бранденбург

    Германия в августе - 2018

    Эта фотография была сделана в немецкой земле Бранденбург, где в некоторых местах полностью пересохла река Шварце-Эльстер ("Черная сорока"), впадающая в Эльбу.

  • Валькенрид

    Германия в августе - 2018

    В 30-градусную жару в Германии были все же прохладные места без кондиционеров, например за каменными стенами бывшего аббатства Валькенрид в Нижней Саксонии.

  • Цойленрода-Трибес

    Германия в августе - 2018

    По такому лабиринту можно побродить около тюрингского города Цойленрода-Трибес, где возделывают коноплю для производства лубяного волокна - пеньки. Посетители также могут получить информацию об истории использования конопли в качестве пищевого, прядильного и лекарственного растения.

  • Письмо Фридриха Шиллера

    Германия в августе - 2018

    Это письмо Фридриха Шиллера 1794 года считалось пропавшим. Теперь оно будет выставлено на аукционе. Около 50 лет назад письмо было куплено неизвестным коллекционером и с тех пор хранилось в сейфе. Недавно оно было найдено при разборе наследства. Супруга коллекционера решила его продать, а деньги пожертвовать. Стартовая цена - 15 тысяч евро.

  • Шлезвиг-Гольштейн

    Германия в августе - 2018

    Этот маяк построили в Шлезвиг-Гольштейне на побережье Северного моря в 1906 году. Высота маяка в Вестерхефере превышает сорок метров. Сейчас контроль осуществляется автоматически, а в бывших домиках смотрителей расположена экологическая станция заповедника Ваттовое море, включенного в список Всемирного наследия.

  • BdT - Fledermäuse (picture-alliance/dpa/P. Pleul)

    Германия в августе - 2018

    В Германии проживает более двух десятков видов летучих мышей. В ночь на 26 августа немцы смогли ближе познакомиться с этими своими соседями. Ночь летучих мышей проводится по всему миру. В 2018 году в акции принимало участие 35 стран. Эта фотография был сделана в одном из подвалов Франкфурта-на-Одере.

  • Затерланд

    Германия в августе - 2018

    В немецком Затерланде состоялся чемпионат художественной резьбы по дереву цепными пилами. Во времена Папы Карло бензопилу еще не изобрели. Современные последователи доброго сказочного старика предпочитают создавать других героев. Этот деревянный немецкий Джокер получился не менее зловещим, чем голливудский оригинал.

  • Вакен

    Германия в августе - 2018

    В немецкой земле Шлезвиг-Гольштейн в деревне Вакен прошел очередной фестиваль тяжелого металла под открытым небом Wacken Open Air - самый большой в мире. Здесь вновь собралось более 70 тысяч человек.

  • Ваттовое море

    Германия в августе - 2018

    Эта фотография была сделана на фризском острове Нордернай около побережья Нижней Саксонии. Прибрежное мелководье Ваттовое море (Wattenmeer) - необычный природный ландшафт и уникальная среда обитания. Эта часть Северного моря в Германии, Нидерландах и Дании имеет статус памятника Всемирного наследия ЮНЕСКО.

  • Фульда

    Германия в августе - 2018

    Schwarzer Holunder - так по-немецки называется черная бузина, сбор урожая которой сейчас полным ходом идет в Германии. Эта фотография была сделана в конце августа около гессенского города Фульда. Сок бузины из этого хозяйства поставляется в Баварию, где используется для производства лимонадов.

  • Франкфурт-на-Майн

    Германия в августе - 2018

    Эта фотография была сделана во Франкфурте-на-Майне во время первого выхода в свет трубкозуба Мемфиса, родившегося в здешнем зоопарке в июле. Трубкозубы напоминают свинью с длинной мордой, заячьими ушами и хвостом, похожим на хвост кенгуру. В дикой природе обитают в Африке к югу от Сахары.

  • Бранденбург

    Германия в августе - 2018

    Засыхающие на корню подсолнухи в Мекленбурге - Передней Померании. Столбик термометра в Германии в августе неоднократно приближался к 40-градусной отметке.

  • Райтвайн, Бранденбург

    Германия в августе - 2018

    Эти овцы в бранденбургском Райтвайне не просто пасутся на берегу реки Одер, по которой проходит германо-польская граница. Они помогают поддерживать здешние дамбы в надлежащем состоянии - заменяют газонокосилки, а также утаптывают почву, что улучшает стабильность дамб на случай наводнений.

  • Цугшпитце

    Германия в августе - 2018

    Нет, мы не ошиблись месяцем. Эта фотография сделана на самой высокой немецкой горе Цугшпитце (2962 метра) в Баварских Альпах , где 26 августа уже выпал первый снег.

  • Замок Гогенцоллерн

    Германия в августе - 2018

    Замок Гогенцоллерн до сих пор принадлежит потомкам последнего императора Германии - Вильгельма II, отрекшегося от престола в 1918 году после Ноябрьской революции. Расположен в Баден-Вюртемберге примерно в полусотне километров от Штутгарта. Ежегодно эту достопримечательность посещает около 340 тысяч туристов.

    Автор: Максим Нелюбин


  • Бибесхайм

    Германия в августе - 2018

    Начало августа. Белые аисты в гессенском Бибесхайме прячутся от 32-градусной жары в тени деревьев. Потомство этого года уже встало на крыло и готово отправиться зимовать в южные страны.

  • Икендорф

    Германия в августе - 2018

    Этим аномально жарким летом в Германии все либо зреет раньше, либо сохнет на корню. На три недели раньше обычного срока начали собирать виноград - в начале августа. В середине месяца пришла очередь досрочно созревших тыкв. Эти фотографии были сделаны в земле Мекленбург - Передняя Померания на ферме в Икендорфе.

  • Франкфурт-на-Майне

    Германия в августе - 2018

    Радуги в небе над Германией этим засушливым летом наблюдались редко. Эта фотография была сделана после дождя во Франкфурте-на-Майне.

  • Эммерих

    Германия в августе - 2018

    После длительной засухи на Нижнем Рейне в районе города Эммерих стали видны остатки этого корабля, затонувшего 123 года назад. Грузовой голландский корабль De Hoop затонул в 1895 году - в результате взрыва динамита на соседнем судне. При этом погибло 16 человек.

  • Шлезвиг-Гольштейн

    Германия в августе - 2018

    Так в августе выглядели из космоса поля вокруг столицы северогерманской федеральной земли Шлезвиг-Гольштейн - города Киля. Только в одной этой немецкой земле убытки сельского хозяйства от нынешней засухи оцениваются в 400 миллионов евро.

  • Бранденбург

    Германия в августе - 2018

    Эта фотография была сделана в немецкой земле Бранденбург, где в некоторых местах полностью пересохла река Шварце-Эльстер ("Черная сорока"), впадающая в Эльбу.

  • Валькенрид

    Германия в августе - 2018

    В 30-градусную жару в Германии были все же прохладные места без кондиционеров, например за каменными стенами бывшего аббатства Валькенрид в Нижней Саксонии.

  • Цойленрода-Трибес

    Германия в августе - 2018

    По такому лабиринту можно побродить около тюрингского города Цойленрода-Трибес, где возделывают коноплю для производства лубяного волокна - пеньки. Посетители также могут получить информацию об истории использования конопли в качестве пищевого, прядильного и лекарственного растения.

  • Письмо Фридриха Шиллера

    Германия в августе - 2018

    Это письмо Фридриха Шиллера 1794 года считалось пропавшим. Теперь оно будет выставлено на аукционе. Около 50 лет назад письмо было куплено неизвестным коллекционером и с тех пор хранилось в сейфе. Недавно оно было найдено при разборе наследства. Супруга коллекционера решила его продать, а деньги пожертвовать. Стартовая цена - 15 тысяч евро.

  • Шлезвиг-Гольштейн

    Германия в августе - 2018

    Этот маяк построили в Шлезвиг-Гольштейне на побережье Северного моря в 1906 году. Высота маяка в Вестерхефере превышает сорок метров. Сейчас контроль осуществляется автоматически, а в бывших домиках смотрителей расположена экологическая станция заповедника Ваттовое море, включенного в список Всемирного наследия.

  • BdT - Fledermäuse (picture-alliance/dpa/P. Pleul)

    Германия в августе - 2018

    В Германии проживает более двух десятков видов летучих мышей. В ночь на 26 августа немцы смогли ближе познакомиться с этими своими соседями. Ночь летучих мышей проводится по всему миру. В 2018 году в акции принимало участие 35 стран. Эта фотография был сделана в одном из подвалов Франкфурта-на-Одере.

  • Затерланд

    Германия в августе - 2018

    В немецком Затерланде состоялся чемпионат художественной резьбы по дереву цепными пилами. Во времена Папы Карло бензопилу еще не изобрели. Современные последователи доброго сказочного старика предпочитают создавать других героев. Этот деревянный немецкий Джокер получился не менее зловещим, чем голливудский оригинал.

  • Вакен

    Германия в августе - 2018

    В немецкой земле Шлезвиг-Гольштейн в деревне Вакен прошел очередной фестиваль тяжелого металла под открытым небом Wacken Open Air - самый большой в мире. Здесь вновь собралось более 70 тысяч человек.

  • Ваттовое море

    Германия в августе - 2018

    Эта фотография была сделана на фризском острове Нордернай около побережья Нижней Саксонии. Прибрежное мелководье Ваттовое море (Wattenmeer) - необычный природный ландшафт и уникальная среда обитания. Эта часть Северного моря в Германии, Нидерландах и Дании имеет статус памятника Всемирного наследия ЮНЕСКО.

  • Фульда

    Германия в августе - 2018

    Schwarzer Holunder - так по-немецки называется черная бузина, сбор урожая которой сейчас полным ходом идет в Германии. Эта фотография была сделана в конце августа около гессенского города Фульда. Сок бузины из этого хозяйства поставляется в Баварию, где используется для производства лимонадов.

  • Франкфурт-на-Майн

    Германия в августе - 2018

    Эта фотография была сделана во Франкфурте-на-Майне во время первого выхода в свет трубкозуба Мемфиса, родившегося в здешнем зоопарке в июле. Трубкозубы напоминают свинью с длинной мордой, заячьими ушами и хвостом, похожим на хвост кенгуру. В дикой природе обитают в Африке к югу от Сахары.

  • Бранденбург

    Германия в августе - 2018

    Засыхающие на корню подсолнухи в Мекленбурге - Передней Померании. Столбик термометра в Германии в августе неоднократно приближался к 40-градусной отметке.

  • Райтвайн, Бранденбург

    Германия в августе - 2018

    Эти овцы в бранденбургском Райтвайне не просто пасутся на берегу реки Одер, по которой проходит германо-польская граница. Они помогают поддерживать здешние дамбы в надлежащем состоянии - заменяют газонокосилки, а также утаптывают почву, что улучшает стабильность дамб на случай наводнений.

  • Цугшпитце

    Германия в августе - 2018

    Нет, мы не ошиблись месяцем. Эта фотография сделана на самой высокой немецкой горе Цугшпитце (2962 метра) в Баварских Альпах , где 26 августа уже выпал первый снег.

  • Замок Гогенцоллерн

    Германия в августе - 2018

    Замок Гогенцоллерн до сих пор принадлежит потомкам последнего императора Германии - Вильгельма II, отрекшегося от престола в 1918 году после Ноябрьской революции. Расположен в Баден-Вюртемберге примерно в полусотне километров от Штутгарта. Ежегодно эту достопримечательность посещает около 340 тысяч туристов.

    Автор: Максим Нелюбин


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Лучшие июльские кадры из Германии

  • Зиверсдорф

    Германия в июле - 2018

    В Германии цветут подсолнухи

    В июльской подборке будет много знойных и жарких фотографий. Такая весь месяц в Германии стояла погода. Рекордая засуха. Этот снимок был сделан около бранденбургского Зиверсдорфа.

  • Гамбург

    Германия в июле - 2018

    "Поливальные машины"

    В Гамбурге для поливки парков даже стали использовать полицейские водометы. Вскоре такую же картину можно было наблюдать в Берлине. На поливку деревьев во многих немецких городах также вышли пожарные на своих машинах и просто жители с ведрами.

  • Кельн

    Германия в июле - 2018

    Кельнская жара

    Эта фотография была сделана на Рейнском бульваре в Кельне в знойный 30-градусный полдень. В погожие дни здесь обычно многолюдно, но в нынешнюю жару гости и жители Кельна на этих ступенях надолго не задерживаются. Самое время - отправиться за мороженым!

  • Мюнстер

    Германия в июле - 2018

    Немцы и мороженое

    В среднем каждый житель Германии съедает каждый год 113 шариков мороженого. В этом сезоне цены выросли, составив в среднем по стране 1,5 евро за шарик. Подорожание вызвано ростом цен на сырье - ваниль, фисташки, вишни амарена и так далее.

  • Одер

    Германия в июле - 2018

    Обмелевший Одер

    Эта фотография сделана на реке Одер, по которой проходит граница между Германией и Польшей. Уровень воды во многих немецких реках опустился до необычно низкого уровня.

  • Тиммендорфер-Штранд

    Германия в июле - 2018

    Яблоку упасть...

    Школьные каникулы, отпускной сезон и жаркая погода в Германии привели к очевидному перенаселению многих пляжей. Так в один из июльских дней выглядел морской курорт Тиммендорфер-Штранд в земле Шлезвиг-Гольштейн.

  • Хеппенхайм

    Германия в июле - 2018

    Ранний урожай

    Продолжительный период жаркой погоды привел в Германии к раннему созреванию винограда. Сбор урожая начнется уже в августе - на две-три недели раньше обычного срока.

  • Бахарах

    Германия в июле - 2018

    Виноградник посреди Рейна

    Кстати, о винограде... В Германии на Рейне есть два острова с виноградниками. Один из них находится в земле Рейнланд-Пфальц в районе города Бахарах. Второй - около города Эльтвилле-ам-Райн в Гессене.

  • Ганновер

    Германия в июле - 2018

    Немецкие "бесстыдницы" сбрасывают кору

    После длительного периода жаркой погоды платаны в Германии начали сбрасывать кору - например, в столице Нижней Саксонии Ганновере. Глядя на нее, становится понятно, почему эти деревья в народе называют "бесстыдницами".

  • Бенедикта фон Бранка коллекционирует помидоры

    Германия в июле - 2018

    Больше томатов - вкусных и разных

    В целом по Германии из-за засухи крестьяне терпят огромные потери, однако в некоторых хозяйствах урожай при достаточном поливе удался на славу. Эта фотография была сделана около бранденбургского города Бесков, где на одной из ферм выращивают помидоры 220 сортов. Теперь - к другим темам, не связанным с жарой.

  • Мюнхен

    Германия в июле - 2018

    Кружка Октоберфеста

    Трудно поверить, но очередной Октоберфест уже не за горами. Меньше двух месяцев осталось. В этом году крупнейший пивной праздник в мире будет проводиться в 185-й раз. Он откроется в баварской столице 22 сентября и продолжится до 7 октября. Так будут выглядеть памятные коллекционные кружки 2018 года, представленные на этой неделе в Мюнхене.

  • Кельн

    Германия в июле - 2018

    Сенсационная находка

    В центре Кельна во время строительных работ был обнаружен фундамент второго века нашей эры. Археологи пришли к выводу, что речь в данном случае идет о библиотеке - самой старой в Германии. Напомним, что Кельн был основан древними римлянами на Рейне в 38 году до нашей эры.

  • Рисунок к патенту 1953 года

    Германия в июле - 2018

    65-летний юбилей

    65 лет назад, в июле 1953 года в Германии был выдан патент на пластиковую мухобойку. Придумал ее житель Баден-Вюртемберга Эрих Шумм. Поверхность была решетчатой, чтобы ее приближение не выдавал поток воздуха, а мухи не так сильно размазывались по поверхности, оставляя следы на стенах и мебели.

  • Берлин

    Германия в июле - 2018

    Подсвечники Фридриха Великого

    Эти серебряные подсвечники принадлежали Фридриху Великому. Недавно их приобрел Фонд прусских дворцов и садов Берлина - Бранденбурга. В июле они стали частью экспозиции берлинского дворца Шарлоттенбург.

  • Мюнхен

    Германия в июле - 2018

    "Бал кухарок"

    Раз в году в середине июля в мюнхенском Английском саду проводится так называемый "Бал кухарок" - в том месте, где в XIX веке по воскресеньям собирались на танцы горничные, повара, гувернантки, посыльные и другие слуги. Традицию возобновили в 1989 году по случаю празднования 200-летия этого парка.

  • Фельхорн

    Германия в июле - 2018

    Баварцы дружно дунули в альпгорны

    Такую картину можно было наблюдать на баварской горе Фельхорн, где состоялась церковная служба, посвященная Святому Иакову - покровителю альпийских пастухов. Участники службы также смогли услышать звуки альпийского рога - альпгорна.

    Автор: Максим Нелюбин


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