 Лучшее средство от ожирения во время пандемии (фотогалерея) | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 30.05.2020

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Культура и стиль жизни

Лучшее средство от ожирения во время пандемии (фотогалерея)

Велосипед - это ежедневная прогулка и тренировка при соблюдении правил социального дистанцирования! Немцы во время пандемии стали чаще покупать велосипеды и больше ездить на них.

  • Велосипедисты

    Немцы и их велосипеды

    Более 75 миллионов велосипедов насчитывается сегодня в Германии. В городах и сельской местности проложены велосипедные дорожки и специальные туристические маршруты для велосипедистов. По данным Федерального туристического объединения Германии DTV, их общая протяженность составляет 75 тысяч километров.

  • Одна из винтажных моделей

    Немцы и их велосипеды

    Многообразию типов и моделей велосипедов в Германии нет границ. Есть дорожные, горные, шоссейные, городские... Есть такие, на которых можно ездить лежа, есть велосипеды "под старину"... На снимке - одна из таких винтажных моделей, предназначенная для поездок по городу.

  • Шлем м нашлемник.

    Немцы и их велосипеды

    В Германии ношение шлема во время езды на велосипеде не является обязательным. Но детям подавляющее большинство родителей всегда надевает шлемы. Именно поэтому выбор велосипедных шлемов для детей в Германии огромен. Есть даже специальные "нашлемники", вроде этой кепки.

  • Складной велосипед

    Немцы и их велосипеды

    Складные велосипеды сегодня делаются из таких материалов, что их можно не только возить (например, в багажнике автомобиля), но и носить с собой. Кстати, за обычный велосипед в общественном транспорте нужно платить, за этот - нет, ведь в сложенном виде он - меньше чемодана.

  • Велосипед из бамбука.

    Немцы и их велосипеды

    А этот велосипед - из бамбука. Карина и Тим Позер (на фото) пару лет назад проехали на нем 12 тысяч километров: из Гамбурга в китайский Чэнду. При этом велосипед не подвел их ни разу.

  • Воскресная прогулка с дочкой Никой.

    Немцы и их велосипеды

    Воскресная прогулка с дочкой Никой. Папа Гельмут берет ее велосипед "на прицеп". С такой конструкцией не страшно, если четырехлетняя Ника устанет.

  • В этом фургоне можно перевозить до четырех маленьких детей.

    Немцы и их велосипеды

    В этом "фургоне" можно перевозить до четырех маленьких детей. Так няня Ева возит их на прогулку и развозит по домам.

  • Одноколесный велосипед давно перестал быть лишь цирковым атрибутом.

    Немцы и их велосипеды

    Одноколесный велосипед давно перестал быть лишь цирковым атрибутом. Сегодня навыки балансирования оттачиваются на школьном дворе, в парке. Да где угодно! А любители острых ощущений даже занимаются своеобразным велоальпинизмом.

  • Веломотокросс (BMX)

    Немцы и их велосипеды

    Веломотокросс появился как альтернативный вид спорта - в пику мотокроссу, не доступному подросткам. Велосипеды переоборудуют, ставят, в частности, более широкие колеса. Многие трассы - это бывшие карьеры. С 2008 года данная спортивная дисциплина стала олимпийской.

  • Мальчик на велосипеде в маске

    Немцы и их велосипеды

    Велосипедный бум во времена "короны"

    Велосипед позволяет поддерживать форму, чаще бывать на свежем воздухе. И с ним или на нем гораздо легче соблюдать дистанцию, как того требуют правила поведения во времена коронавирусной инфекции. Поэтому сейчас в Германии - настоящий велосипедный бум. Но покупать велосипеды в магазинах приходится, конечно, в маске.

    Автор: Зильке Вюнш, Инга Ваннер


  • Велосипедисты

    Немцы и их велосипеды

    Более 75 миллионов велосипедов насчитывается сегодня в Германии. В городах и сельской местности проложены велосипедные дорожки и специальные туристические маршруты для велосипедистов. По данным Федерального туристического объединения Германии DTV, их общая протяженность составляет 75 тысяч километров.

  • Одна из винтажных моделей

    Немцы и их велосипеды

    Многообразию типов и моделей велосипедов в Германии нет границ. Есть дорожные, горные, шоссейные, городские... Есть такие, на которых можно ездить лежа, есть велосипеды "под старину"... На снимке - одна из таких винтажных моделей, предназначенная для поездок по городу.

  • Шлем м нашлемник.

    Немцы и их велосипеды

    В Германии ношение шлема во время езды на велосипеде не является обязательным. Но детям подавляющее большинство родителей всегда надевает шлемы. Именно поэтому выбор велосипедных шлемов для детей в Германии огромен. Есть даже специальные "нашлемники", вроде этой кепки.

  • Складной велосипед

    Немцы и их велосипеды

    Складные велосипеды сегодня делаются из таких материалов, что их можно не только возить (например, в багажнике автомобиля), но и носить с собой. Кстати, за обычный велосипед в общественном транспорте нужно платить, за этот - нет, ведь в сложенном виде он - меньше чемодана.

  • Велосипед из бамбука.

    Немцы и их велосипеды

    А этот велосипед - из бамбука. Карина и Тим Позер (на фото) пару лет назад проехали на нем 12 тысяч километров: из Гамбурга в китайский Чэнду. При этом велосипед не подвел их ни разу.

  • Воскресная прогулка с дочкой Никой.

    Немцы и их велосипеды

    Воскресная прогулка с дочкой Никой. Папа Гельмут берет ее велосипед "на прицеп". С такой конструкцией не страшно, если четырехлетняя Ника устанет.

  • В этом фургоне можно перевозить до четырех маленьких детей.

    Немцы и их велосипеды

    В этом "фургоне" можно перевозить до четырех маленьких детей. Так няня Ева возит их на прогулку и развозит по домам.

  • Одноколесный велосипед давно перестал быть лишь цирковым атрибутом.

    Немцы и их велосипеды

    Одноколесный велосипед давно перестал быть лишь цирковым атрибутом. Сегодня навыки балансирования оттачиваются на школьном дворе, в парке. Да где угодно! А любители острых ощущений даже занимаются своеобразным велоальпинизмом.

  • Веломотокросс (BMX)

    Немцы и их велосипеды

    Веломотокросс появился как альтернативный вид спорта - в пику мотокроссу, не доступному подросткам. Велосипеды переоборудуют, ставят, в частности, более широкие колеса. Многие трассы - это бывшие карьеры. С 2008 года данная спортивная дисциплина стала олимпийской.

  • Мальчик на велосипеде в маске

    Немцы и их велосипеды

    Велосипедный бум во времена "короны"

    Велосипед позволяет поддерживать форму, чаще бывать на свежем воздухе. И с ним или на нем гораздо легче соблюдать дистанцию, как того требуют правила поведения во времена коронавирусной инфекции. Поэтому сейчас в Германии - настоящий велосипедный бум. Но покупать велосипеды в магазинах приходится, конечно, в маске.

    Автор: Зильке Вюнш, Инга Ваннер


Смотрите также:

  • Этот рисунок-чертеж своей беговой машины Карл Дрез сделал специально для популярной брошюры.

    200 лет велосипеду: история в картинках

    Скрывая тормоза

    Этот рисунок-чертеж своей "беговой машины" немецкий изобретатель Карл Дрез сделал специально для популярной брошюры, в которой рекламировал свое изобретение. Опасаясь плагиаторов, он нарисовал его так, чтобы левая нога "наездника" скрывала тормоза.

  • Велосипед Мишо с педалями

    200 лет велосипеду: история в картинках

    Крути педали!

    Педали появились у велосипеда в 1860-х годах. Их поставил на переднее колесо французский инженер Пьер Мишо. Считается, что и слово "велосипед" придумал именно он. Такая модель Мишо с деревянными колесами (1868 год) весила 26 килограммов.

  • Снимок общества велосипедистов немецкого города Эхингена 1895 года

    200 лет велосипеду: история в картинках

    Колеса большие и маленькие

    Чтобы облегчить езду на тяжелом велосипеде, переднее колесо увеличивали в диаметре, достигавшем полутора метров! Но позже переднее колесо снова уменьшили в размерах - до стандарта, гениально предугаданного Карлом Дрезом. В "переходный" период, как показывает, например, этот снимок общества велосипедистов немецкого города Эхингена 1895 года, ездили и с большими, и с нормальными колесами.

  • Модель 1885 года

    200 лет велосипеду: история в картинках

    На высоте положения

    Педали уже есть, но переднее колесо еще гигантское. Модель 1885 года.

  • Показательный парад велосипедистов

    200 лет велосипеду: история в картинках

    Равнение на велосипед

    После Всемирной выставки в Париже в 1878 и 1889 годах велосипеды стали настоящим хитом продаж. Проводились даже показательные парады велосипедистов.

  • На велосипеде - пять сыновей основателя концерна Opel Адама Опеля.

    200 лет велосипеду: история в картинках

    Пять сыновей Опеля

    Знаменитый сегодня автомобильный концерн Opel с 1867 года выпускал и велосипеды. Этот был сделан, конечно, в рекламных целях. На нем - пять сыновей основателя концерна Адама Опеля.

  • Пикник велосипедисток - рисунок для газеты Allgemeine Illustrierte Zeitung.

    200 лет велосипеду: история в картинках

    Пикник на обочине

    Новое средство передвижения пришлось по душе и женщинам. "Пикник велосипедисток" - так назвал в 1897 году свой рисунок для газеты Allgemeine Illustrierte Zeitung художник Эммануэль Бахрах.

  • Копенгаген в часы пик. 1925 год.

    200 лет велосипеду: история в картинках

    На работу

    Копенгаген в часы пик в 1925 году.

  • В ЗАГС на велосипедах.

    200 лет велосипеду: история в картинках

    Спустя два столетия, во времена "короны"

    Без велосипеда сегодня никак не обойтись. Он позволяет прекрасно соблюдать дистанцию в во времена "короны". И даже помогает брачующимся. Вот так они едут в ЗАГС.

    Автор: Ефим Шуман


Контекст

Самые любимые велосипедные маршруты по Германии

Из-за коронавируса немцы ищут альтернативы поездкам за границу этим летом. Одна из них - велотуризм. Представляем самые популярные маршруты по Германии. (25.05.2020)  

В Москве разрешили гулять по графику - чего ждать дальше?

Мэр Москвы Собянин разрешил москвичам гулять только в определенное время - контролировать их будут специальные патрули. Сергей Елкин о том, что еще придется делать под присмотром властей. (28.05.2020)  

Коронавирус в России: штрафы за нарушение самоизоляции работают?

Российские чиновники утверждают, что страна вышла на плато по заболеваемости COVID-19. Помогли ли штрафные меры властей замедлить распространение вируса? Взгляд Сергея Елкина. (25.05.2020)  

Кто изобрел велосипед и куда он доехал

История человека, придумавшего велосипед, не менее интересна, чем судьба этого самого массового средства передвижения. Но не так триумфальна. (21.03.2017)  

10 правил для велосипедистов, в которые трудно поверить

Для велосипедистов в Германии ПДД порой запутаннее, чем для автолюбителей. DW рассказывает о правилах, в существование которых трудно поверить. (15.08.2019)  

Бородач из Германии собирает самый тяжелый в мире велосипед (фото)

Этот самодельный велосипед будет весить 1,2 тонны. Его собирает водитель грузовика из Шлезвиг-Гольштейна. (01.08.2016)  

В Германии появился "автобан для велосипедистов" (фото)

Скоростная велосипедная дорога свяжет города густонаселенной Рурской области Дуйсбург, Эссен, Дортмунд и Хамм. (27.11.2015)  

Покупаем велосипед: экспертиза из Германии

Каким должен быть городской велосипед? Правильный выбор помогают сделать немецкие эксперты. (13.07.2016)  

Немцы и велосипеды

В этом году велосипеду исполнилось двести лет. Изобрел его первый прототип, кстати говоря, немец, Но вовсе не только поэтому велосипеды так популярны сегодня в Германии. (11.07.2017)  

Аудио- и видеофайлы по теме

Прокат велосипедов в Германии: как это работает (26.07.2019)  

Велосипеды из бамбука: прочные, легкие, экологичные  

За что в Берлине ругают электросамокаты (28.11.2019)  

Также по теме

Велосипедисты

Немцы и их велосипеды 29.05.2020

Велосипедные прогулки, кроме всего прочего, прекрасно вписываются в коронавирусные запреты.

Реклама

Культура и стиль жизни  

Книги  

История  

Учеба и карьера  

По Германии  

Фоторепортажи  

Кадр за кадром  

Сервис

RSS-ленты  

Рассылки  

Twitter: новости DW

Telegram: канал DW

Facebook: сообщество DW

''В контакте'': учеба и карьера

Youtube: канал DW