Лучшее средство от ожирения во время пандемии (фотогалерея)

Немцы и их велосипеды

Складные велосипеды сегодня делаются из таких материалов, что их можно не только возить (например, в багажнике автомобиля), но и носить с собой. Кстати, за обычный велосипед в общественном транспорте нужно платить, за этот - нет, ведь в сложенном виде он - меньше чемодана.