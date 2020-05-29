Лучшее средство от ожирения во время пандемии (фотогалерея)

Велосипед - это ежедневная прогулка и тренировка при соблюдении правил социального дистанцирования! Немцы во время пандемии стали чаще покупать велосипеды и больше ездить на них.
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