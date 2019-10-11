Луковый рынок в Веймаре - народный праздник, который любил Гёте (фото)

В немецком городе Веймаре в Тюрингии в пятницу, 11 октября, открылся очередной Луковый рынок (Weimarer Zwiebelmarkt) - один из самых популярных осенних народных праздников в восточногерманских федеральных землях. В этом году он проводится здесь в 366-й раз. Праздник продлится до воскресенья. В центре Веймара установлено около 500 рыночных лотков, стендов и киосков, а также девять сценических площадок. Лук здесь захочется купить даже тем, кто его не любит, как и попробовать аппетитный луковый пирог - Zwiebelkuchen.

Первое письменное упоминание этой осенней ярмарки датировано 1653 годом. Во времена ГДР этот праздник за несколько дней посещало до 120 тысяч человек. В прошлом году здесь побывало около 360 тысяч посетителей. Большим любителем праздника в свое время был сам Иоганн Вольфганг фон Гёте (Johann Wolfgang von Goethe), живший в этом городе немецкий писатель, мыслитель и философ.

Отметим, что Веймар интересен для туристов круглый год. Здешние места, связанные с именами Гёте и Фридриха Шиллера (Friedrich Schiller), а также с Высшей школой строительства и художественного конструирования - Баухаусом включены в список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО в Германии.

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Веймар - город Гёте и Шиллера и Баухауса

Достопримечательности Веймара Нашу прогулку по Веймару начнем на Рыночной площади около этого дома с бело-зеленым фасадом - памятника ренессансного стиля. Некоторое время в здании заседал городской совет, позже стали проводить балы и давать концерты. Здесь бывали Ференц Лист, Гофман фон Фаллерслебен и многие другие известные жители и гости Веймара.

Достопримечательности Веймара Этот дворец был резиденцией герцогов Саксен-Веймара. Великий герцог Карл Август Саксен-Веймар-Эйзенахский (1757-1828) привлек в город многих поэтов, художников, музыкантов и мыслителей. Известной покровительницей науки и искусств также была его мать - герцогиня Анна Амалия. Сейчас во дворце находится экспозиция, посвященная веймарским памятникам Всемирного наследия.

Достопримечательности Веймара В 1775 году по приглашению великого герцога в Веймаре поселился молодой поэт Иоганн Вольфганг фон Гёте, получивший здесь должность государственного советника. Сначала ему был предоставлен этот садовый домик в парке на берегу реки Ильм, а затем большой дом в городе, в котором он прожил почти полвека.

Достопримечательности Веймара Фридрих Шиллер впервые побывал в Веймаре в 1787 году, но окончательно поселился здесь в 1799 году при содействии Гёте. Здесь он провел последние годы своей жизни. Несколько лет Гёте и Шиллер вместе руководили Веймарским театром, в котором проходили премьеры всех поздних драм Шиллера - за исключением "Орлеанской девы". Этот период вошел в историю литературы как Веймарский классицизм.

Достопримечательности Веймара Перед нами - одна из первых немецких княжеских библиотек, открытых для доступа общественности. Долгое время Библиотекой герцогини Анны Амалии, под которую был отдан один из веймарских дворцов, руководил Гёте. Она считается одной из самых известных в Германии и вместе с другими памятниками эпохи Веймарского классицизма имеет статус памятника Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Достопримечательности Веймара В этом здании располагается Немецкий национальный театр, а перед ним установлен памятник Гёте и Шиллеру. В 1919 году здесь проходили заседания парламента первого немецкого демократического государства - Веймарской республики. Конституционное собрание было перенесено сюда из Берлина, так как в столице бывшей империи тогда сложилась напряженная и нестабильная обстановка.

Достопримечательности Веймара В этом же году в Веймаре под руководством Вальтера Гропиуса была создана Высшая школа строительства и художественного конструирования - Баухаус, оказавшая революционное влияние на архитектуру и дизайн XX века. В число преподавателей Баухауса входили также Василий Кандинский, Пауль Клее, Лионель Фейнингер и многие другие знаменитые художники и архитекторы. Позже Баухаус переехал в Дессау.

Достопримечательности Веймара Веймарская республика существовала до 1933 года, когда власть в стране захватили национал-социалисты во главе с Адольфом Гитлером. Около Веймара находится одно из трагических мест, напоминающих о чудовищных преступлениях времен "третьего рейха". В 1937 году около этого города был создан один из нацистских концлагерей - Бухенвальд, в котором погибло 56 тысяч человек. Автор: Максим Нелюбин



Хаус-ам-Хорн в Веймаре - памятник Всемирного наследия

Хаус-ам-Хорн в Веймаре Хаус-ам-Хорн (Haus Am Horn) был возведен в Веймаре в 1923 году для первой выставки Баухауса, основанного здесь Вальтером Гропиусом в 1919 году. Автором проекта был художник Георг Мухе (Gerg Muche).

Хаус-ам-Хорн в Веймаре Сейчас этот дом входит в число объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО в этом тюрингском городе. На фотографии - комната, предназначавшаяся для столовой.

Хаус-ам-Хорн в Веймаре Сейчас к 100-летию основания Высшей школы строительства и художественного конструирования в Веймаре отреставрировали это знаковое здание в истории Баухауса, на что было потрачено в общей сложности около 600 тысяч евро.

Хаус-ам-Хорн в Веймаре Такой туалетный столик для комнаты хозяйки дома в 1923 году разработал Марсель Брёйер (Marcel Breuer). Сейчас для экспозиции была изготовлена его копия.

Хаус-ам-Хорн в Веймаре Белыми контурными макетами обозначены места, где стояла другая мебель - шкаф и кровать.

Хаус-ам-Хорн в Веймаре Кухню для этого дома создала Маргаретте Шютте-Лихоцки (Margarete Schütte-Lihotzky). Она поставила перед собой задачу наиболее рационально организовать здесь рабочее пространство.

Хаус-ам-Хорн в Веймаре Отметим также, что через несколько лет Маргаретте Шютте-Лихоцки разработала так называемую "Франкфуртскую кухню", вошедшую в историю мебельного дизайна и считающуюся прототипом современной встраиваемой кухонной мебели.

Хаус-ам-Хорн в Веймаре Напоследок бросим взгляд еще на несколько деталей - регулятор батареи отопления…

Хаус-ам-Хорн в Веймаре … и смесители для ванной комнаты. Автор: Максим Нелюбин



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