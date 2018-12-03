Лука Модрич получил "Золотой мяч"

Хорватский футболист, форвард мадридского "Реала" и капитан своей сборной Лука Модрич стал обладателем "Золотого мяча" по итогам 2018 года - то есть был признан лучшим игроком года по версии журнала France Football. Вручение награды состоялось в понедельник, 3 декабря, в Париже.

Получив "Золотой мяч", Модрич прервал десятилетнюю гегемонию двух футболистов. С 2008 года эта награда доставалась только португальцу Криштиану Роналду и аргентинцу Лионелю Месси. Каждый из них выигрывал этот трофей по 5 раз. В этом году ближе к получению награды был Роналду – он в рейтинге спортивных журналистов оказался на 2-ом месте.

"Золотой мяч" еще ни разу в истории не доставался футболисту из Хорватии или другой страны бывшей Югославии. Лучшим игроком до 21 года стал Килиан Мбаппе.

Легендарные немецкие футболисты Карл-Хайнц Румменигге (Karl-Heinz Rummenigge) и Франц Бекенбауэр (Franz Beckenbauer) получали эту награду по два раза.

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