Лукашенко утверждает, что Путин предложил компенсировать Минску 300 млн долларов

Президент России Владимир Путин предложил компенсировать Минску 300 млн долларов выпадающих доходов от налогового маневра при поставках российской нефти белорусским НПЗ, заявил в пятницу, 21 февраля, президент Беларуси Александр Лукашенко, ссылаясь на телефонный разговор с Путиным. При этом в сообщении пресс-службы Кремля о телефонном разговоре президентов про компенсацию не говорится, указано лишь, что "особое внимание уделено взаимодействию в энергетической сфере и реализации крупных совместных проектов".
Лукашенко сообщил о подробностях разговора с Путиным во время встречи с губернатором Архангельской области Игорем Орловым. Белорусский президент привел следующий аргумент: "Если мы получали в прошлом году от пошлины (на нефть. - Ред.) 1 миллиард долларов, допустим, а в этом году за счет снижения этой самой пошлины получим 700 миллионов долларов". По словам Лукашенко, Путин в ответ обещал компенсировать 300 млн долларов. Белорусский президент назвал это "хоть каким-то движением вперед".
С 1 января 2020 года России и Беларусь не договорились о скидках на нефть на 2020 год и поставки российский нефтяных компаний были остановлены. Лукашенко призвал сократить долю российской нефти в общем объеме сырьевого импорта - до 30-40% и найти новых поставщиков. Минск начал переговоры с Норвегией, США и Саудовской Аравии.
Смотрите также:
-
Как прошел митинг против интеграции России и Беларуси
Несогласованная акция в центре Минска
В центре Минска в пятницу, 20 декабря, прошла акция протеста против интеграции Беларуси с Россией. Демонстрация не была согласована с властями, в ней приняли участие не менее 1100 человек, сообщает белорусское онлайн-издание tut.by.
-
Как прошел митинг против интеграции России и Беларуси
"Мы - тут, а вы - там"
Собравшиеся на демонстрации скандировали: "Никаких союзов с имперской Россией". Участница акции держит плакат с надписью: "Давайте договоримся так: мы - тут, а вы - там".
-
Как прошел митинг против интеграции России и Беларуси
"Белорусы - не россияне"
Один из участников акции держал плакат с надписью: "Мистер Путин, белорусы - не россияне".
-
Как прошел митинг против интеграции России и Беларуси
На акции выступили оппозиционеры
В демонстрации участвовали белорусские оппозиционные политики - Юрий Губаревич, Павел Северинец и другие. Они выступили перед собравшимися. За участие в предыдущих акциях протеста - 7 и 8 декабря - Северинцу назначили административный арест в 15 суток, но отпустили домой, предупредив о недопустимости проведения подобных мероприятий.
-
Как прошел митинг против интеграции России и Беларуси
"25 лет - ума нет"
Александр Лукашенко занимает должность президента дольше всех других глав государств в Европе - уже 25 лет. Видимо, на это намекает участница протестной акции.
-
Как прошел митинг против интеграции России и Беларуси
Живая цепь против интеграции с Россией
В конце акции несколько сотен человек выстроились в живую цепь. После этого демонстрация закончилась, и участники разошлись. Хотя во время мероприятия милиционеры предупреждали собравшихся, что оно не согласовано, задержаний не было.
-
Как прошел митинг против интеграции России и Беларуси
На акцию за интеграцию с Россией... никто не пришел
Утром 20 декабря также на Октябрьской площади должен был пройти митинг за интеграцию России и Беларуси. Его организовывали "левопатриотические общественные объединения" Беларуси. Акция не состоялась, потому что на нее, кроме журналистов, никто не пришел.
Автор: Александра Богуславская, Минск, Анастасия Аринушкина