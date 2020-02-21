Лукашенко утверждает, что Путин предложил компенсировать Минску 300 млн долларов

Президент России Владимир Путин предложил компенсировать Минску 300 млн долларов выпадающих доходов от налогового маневра при поставках российской нефти белорусским НПЗ, заявил в пятницу, 21 февраля, президент Беларуси Александр Лукашенко, ссылаясь на телефонный разговор с Путиным. При этом в сообщении пресс-службы Кремля о телефонном разговоре президентов про компенсацию не говорится, указано лишь, что "особое внимание уделено взаимодействию в энергетической сфере и реализации крупных совместных проектов".

Лукашенко сообщил о подробностях разговора с Путиным во время встречи с губернатором Архангельской области Игорем Орловым. Белорусский президент привел следующий аргумент: "Если мы получали в прошлом году от пошлины (на нефть. - Ред.) 1 миллиард долларов, допустим, а в этом году за счет снижения этой самой пошлины получим 700 миллионов долларов". По словам Лукашенко, Путин в ответ обещал компенсировать 300 млн долларов. Белорусский президент назвал это "хоть каким-то движением вперед".

С 1 января 2020 года России и Беларусь не договорились о скидках на нефть на 2020 год и поставки российский нефтяных компаний были остановлены. Лукашенко призвал сократить долю российской нефти в общем объеме сырьевого импорта - до 30-40% и найти новых поставщиков. Минск начал переговоры с Норвегией, США и Саудовской Аравии.

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