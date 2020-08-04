Лукашенко пригласил генпрокуроров РФ и Украины для разбирательства с "боевиками"

Для того чтобы разобраться в ситуации с задержанием в Беларуси российских граждан, президент страны Александр Лукашенко поручил пригласить в Минск генеральных прокуроров России и Украины. Об этом глава государства заявил в четверг, 6 августа, на совещании об обеспечении безопасности избирательной кампании, передает государственное информационное агентство БелТА.

По его словам, генпрокуроры трех стран должны обсудить ситуацию с россиянами, которых белорусские власти называют боевиками российской ЧВК Вагнера, на основании международных договоров и соглашений. "Не приедут - вопрос решим мы, без них", - отметил Лукашенко.

Украина добивается выдачи воевавших в Донбассе

Накануне президент Украины Владимир Зеленский в телефонном разговоре с Лукашенко попросил передать Киеву боевиков, участвовавших в военных действиях в Донбассе. Ранее офис генерального прокурора Украины проинформировал компетентные органы Беларуси о намерении добиваться экстрадиции 28 из 33 задержанных.

Сообщается, что девять из них имеют гражданство Украины. Указанным лицам "объявлено о подозрении по факту участия в террористической организации", сообщили в пресс-службе генпрокурора. По версии украинской стороны, эти 28 человек связаны "с незаконным участием в вооруженном конфликте" в Донбассе.

33 гражданина РФ были задержаны в Беларуси в ночь на 29 июля. Власти в Минске заявили, что они являются наемниками частной военной компании Вагнера и их подозревают в подготовке беспорядков перед выборами в республике.

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