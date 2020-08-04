 Лукашенко пригласил генпрокуроров РФ и Украины для разбирательства с ″боевиками″ | Важнейшие политические события в Беларуси: оценки, прогнозы, комментарии | DW | 06.08.2020

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Беларусь

Лукашенко пригласил генпрокуроров РФ и Украины для разбирательства с "боевиками"

По мнению белорусского президента, ситуацию с задержанием группы граждан РФ должны обсудить генпрокуроры трех стран: Беларуси, России и Украины. "Не приедут - вопрос решим без них", - заявил Лукашенко.

Александр Лукашенко, президент Беларуси

Александр Лукашенко, президент Беларуси

Для того чтобы разобраться в ситуации с задержанием в Беларуси российских граждан, президент страны Александр Лукашенко поручил пригласить в Минск генеральных прокуроров России и Украины. Об этом глава государства заявил в четверг, 6 августа, на совещании об обеспечении безопасности избирательной кампании, передает государственное информационное агентство БелТА.

По его словам, генпрокуроры трех стран должны обсудить ситуацию с россиянами, которых белорусские власти называют боевиками российской ЧВК Вагнера, на основании международных договоров и соглашений. "Не приедут - вопрос решим мы, без них", - отметил Лукашенко.

Украина добивается выдачи воевавших в Донбассе

Накануне президент Украины Владимир Зеленский в телефонном разговоре с Лукашенко попросил передать Киеву боевиков, участвовавших в военных действиях в Донбассе. Ранее офис генерального прокурора Украины проинформировал компетентные органы Беларуси о намерении добиваться экстрадиции 28 из 33 задержанных.

Сообщается, что девять из них имеют гражданство Украины. Указанным лицам "объявлено о подозрении по факту участия в террористической организации", сообщили в пресс-службе генпрокурора. По версии украинской стороны, эти 28 человек связаны "с незаконным участием в вооруженном конфликте" в Донбассе.

33 гражданина РФ были задержаны в Беларуси в ночь на 29 июля. Власти в Минске заявили, что они являются наемниками частной военной компании Вагнера и их подозревают в подготовке беспорядков перед выборами в республике.

Смотрите также:

  • Weißrussland Wahlen Demonstration der Oppsition in Minsk (picture-alliance/dpa/Sputnik/V. Tolochko)

    Выборы в Беларуси: массовый митинг в поддержку Тихановской

    Самый массовый митинг в истории современной Беларуси

    На санкционированный митинг в поддержку кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской, по данным белорусского правозащитного центра "Весна", вышли 63 тыс. человек. Акция стала самой массовой в истории современной Беларуси. До этого максимальное число участников собрал митинг в Минске в 2010 году после выборов президента, на которых ЦИК объявил о победе Лукашенко с результатом 79,6%.

  • Weißrussland Wahlen Demonstration der Oppsition in Minsk (picture-alliance/dpa/Tass/N. Fedosenko)

    Выборы в Беларуси: массовый митинг в поддержку Тихановской

    Защитные маски и отсутствие социальной дистанции

    Митинг состоялся в парке на площади Бангалор в Минске. Многие участники были в защитных масках, снижающих опасность заражения коронавирусом, но о дистанции в 1,5 метра речь даже не шла. Место акции было обнесено заграждениями, так что у входа, где стояли рамки для досмотра, образовывались очереди. Возле парка стояли десятки автозаков с ОМОНом и милицией.

  • Weißrussland Wahlen Demonstration der Oppsition in Minsk (picture-alliance/dpa/Tass/N. Fedosenko)

    Выборы в Беларуси: массовый митинг в поддержку Тихановской

    Место мужчин заняли женщины

    Помимо Светланы Тихановской (в центре), на митинге пристутствовали Мария Колесникова (справа) - глава избирательного штаба Виктора Бабарико, не допущенного к выборам ЦИКом, и Вероника Цепкало (слева), мужу которой - Валерию Цепкало - также запретили участвовать в избирательной кампании. После отказа в регистрации Бабарико и Цепкало женщины объявили о создании объединенного штаба.

  • Weißrussland Wahlen Demonstration der Oppsition in Minsk (picture-alliance/dpa/Tass/N. Fedosenko)

    Выборы в Беларуси: массовый митинг в поддержку Тихановской

    "Хватит бояться - пора сопротивляться!"

    Выступая на митинге, Светлана Тихановская прокомментировала задержание под Минском предполагаемых боевиков российской ЧВК Вагнера. "Нам боевики абсолютно ни к чему. Мы мирные люди и хотим мирных перемен, - заявила она. - Я устала терпеть, устала молчать, устала бояться. А вы?" В ответ участники акции стали скандировать: "Хватит бояться - пора сопротивляться!"

  • Weißrussland Wahlen Demonstration der Oppsition in Minsk (picture-alliance/AP Photo/S. Grits)

    Выборы в Беларуси: массовый митинг в поддержку Тихановской

    Тихановская, Колесникова и Цепкало стали символом протестов в Беларуси

    Акции, которые проводит совместный штаб Тихановской, Колесниковой и Цепкало, собирают полные стадионы и площади по всей стране. Объединив силы, три женщины превратились в символ протестов Беларуси. Между тем Сергею Тихановскому продлен арест на 15 суток, в СИЗО остается и Виктор Бабарико, а Валерий Цепкало из-за угроз покинул страну.

  • Weißrussland Wahlen Demonstration der Oppsition in Minsk (picture-alliance/dpa/Tass/N. Fedosenko)

    Выборы в Беларуси: массовый митинг в поддержку Тихановской

    Митинг прошел без задержаний

    Самый многочисленный в истории страны митинг длился до 22.00 - в соответствии с условиями, согласованными с властями. Задержаний ни в ходе митинга, ни после него не было.

    Автор: Марина Барановская


Смотреть видео 12:56

"Не слушайте вранья!": что Лукашенко сказал о ЧВК Вагнера и коронавирусе. DW Новости (04.08.20)

Контекст

Лукашенко: уйти нельзя остаться

В послании парламенту и народу президент Беларуси Александр Лукашенко фактически изложил свою предвыборную программу и раскритиковал конкурентов. DW - с подробностями.  

"Боевиков Вагнера" в Беларуси восприняли как предвыборный трюк властей

Белорусы привыкли к фейкам о дестабилизации ситуации в стране перед выборами, поэтому к сообщению КГБ о задержании российских наемников под Минском эксперты и политики относятся с большим скепсисом.  

Аудио- и видеофайлы по теме

Тихановская против Лукашенко на выборах президента: большой митинг в Минске. DW Новости  

18 дней в карцере: зачем Лукашенко закрыл Тихановского в тюрьме?  

Как Лукашенко нашел "наемников" под Минском и на ногах перенес коронавирус. DW Новости  

Также по теме

Weißrussland Festgenommene Russen bei Minsk

Лукашенко о ЧВК Вагнера: "Эти ребята рассказали все" 04.08.2020

Выступая перед парламентом, Александр Лукашенко рассказал о показаниях задержанных наемников из ЧВК Вагнера и косвенно дал оценку предвыборной программы Светланы Тихановской.

Weißrussland Festgenommene Russen bei Minsk

"Бойцам Вагнера" в Беларуси избрали меру пресечения 02.08.2020

Ни Лукашенко, ни белорусские силовики не верят, что задержанные российские бойцы ехали транзитом в Турцию. Им избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.

Реклама

Самые читаемые

Наживаясь на памяти о Холокосте: преступные авантюры внука коменданта Освенцима  

Взрыв в порту Бейрута. Что уже известно  

На пути шествия в Хабаровске неизвестные открывают сточные люки  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно