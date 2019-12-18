Лукашенко поручил обеспечить поставку нефти из альтернативных источников

Условия поставки российской нефти в Беларусь пока не согласованы, экспорт может прекратиться уже 1 января. Лукашенко поручил обеспечить поставки из альтернативных источников.
Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил в ближайшие часы завершить переговоры с Россией и заключить контракты на поставку нефти. Кроме того, он поручил "обеспечить уже в ближайшие дни поставку нефти из альтернативных источников". Об этом сообщила во вторник, 31 декабря, пресс-служба белорусского президента.
"Прежде всего речь идет о поставках железнодорожным транспортом из портов на Балтике, а также о задействовании для альтернативных поставок нефтепровода "Дружба", - говорится в сообщении пресс-службы.
Reuters: РФ может прекратить экспорт нефти в Беларусь с 1 января
Россия с 1 января может прекратить экспорт нефти в Беларусь в связи с отсутствием договоренностей между Москвой и Минском относительно условий поставок российского сырья на белорусские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) в 2020 году. Об этом во вторник, 31 декабря, сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.
Стороны пока не согласовали цены на нефть, тариф на транзит российского сырья через Беларусь, а также размер компенсаций в связи с российским налоговым маневром в нефтяной отрасли, в результате которого белорусские НПЗ понесли потери. Срок действия имеющихся договоров истекает 31 декабря.
"Газпром": переговоры продолжаются
Между тем в "Газпроме" заявляют, что "российско-белорусские переговоры по условиям поставки газа в 2020 году" продолжаются. Кроме того, как сообщила 31 декабря пресс-служба Кремля, вопросы, связанные с поставками, в телефонном формате ранее обсудили президенты двух стран Владимир Путин и Александр Лукашенко.
В рамках интеграционного плана "дорожные карты" по нефтяной, газовой и налоговой сферам остались несогласованными и после встречи лидеров России и Беларуси 20 декабря в Санкт-Петербурге.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал пока не обсуждать "апокалиптические сценарии" развития событий. "Сейчас не следует преувеличивать риски, хотя, действительно, пока не удалось достигнуть договоренности", - подчеркнул он.
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