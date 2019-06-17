Лукашенко отменил запрет на въезд в Беларусь участницам Pussy Riot

Президент Беларуси Александр Лукашенко лично разрешил участницам панк-группы Pussy Riot Ольге Курачевой и Веронике Никульшиной пересечь границу Республики Беларусь. Об этом сообщил на своей странице в Twitter в среду, 19 июня, издатель интернет-портала "Медиазона", участник Pussy Riot Петр Верзилов.

По словам Верзилова, о данном решении девушкам сообщила по телефону глава Администрации президента Беларуси Наталья Кочанова.

Запрет на въезд в Беларусь для участниц Pussy Riot

О запрете на въезд в Беларусь на один год для участниц панк-группы Pussy Riot Курачевой и Никульшиной, известным по ряду акций против российских властей и лично президента РФ Владимира Путина, сами девушки сообщили 17 июня.

В этот день Курачева и Никульшина, направляющиеся самолетом в Киев, должны были сделать пересадку в аэропорту Минска. Как написала в тот же день Ольга Курачева в Twitter, им не объяснили причин отказа во въезде, однако позволили сесть в самолет, вылетающий в Киев.

Акция "Милиционер вступает в игру" во время ЧМ-2018

Курачева, Никульшина и Верзилов, были в числе четырех участников Pussy Riot, которые устроили акцию "Милиционер вступает в игру" во время финального матча ЧМ-2018 по футболу между Францией и Хорватией. Активисты выбежали на поле московского стадиона "Лужники" в форме полицейских, после чего были задержаны.

По словам самих активистов, данная акция символизировала требование к российским властям освободить политзаключенных, прекратить аресты на митингах и допустить политическую конкуренцию в стране.

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