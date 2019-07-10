Лукашенко объявил амнистию

Президент Беларуси подписал закон об амнистии, под которую попадают 6 тысяч человек. Ровно за четверть века до этого, 20 июля 1994 года, состоялась его инаугурация.
Глава Беларуси Александр Лукашенко в 25-летнюю годовщину своего президентства, 20 июля, подписал закон об амнистии. В названии документа указано, что мера принята "в связи с 75-летием освобождения" от нацистов, а пресс-служба президента подчеркнула, что цель закона - "реализация принципа гуманизма".
От уголовного наказания освобождаются 6 тысяч осужденных, 2 тысячи из них будут выпущены из мест лишения свободы.
Под амнистию подпадают несовершеннолетние, беременные, женщины и одинокие мужчины с детьми до 18 лет, люди пенсионного возраста, инвалиды, больные раком, пострадавшие в катастрофе на ЧАЭС, ветераны боевых действий и другие.
Амнистия коснулась осужденных за совершение преступлений, не относящихся к тяжким и особо тяжким, в том числе и частично по "наркотической статье". Не подлежат освобождению от уголовного преследования, в частности, осужденные "за преступления против мира и безопасности человечества, убийство, умышленное причинение тяжкого телесного повреждения, преступные деяния сексуального характера, бандитизм, терроризм, массовые беспорядки".
20 июля 1994 года Александр Лукашенко стал первым и пока единственным президентом Беларуси. Директор совхоза "Городец" и депутат Верховного совета набрал во втором туре президентских выборов 80,1% голосов.
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