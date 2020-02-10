 Лукашенко назвал справедливую цену российского газа для Беларуси | Новости дня из Германии о Европе, России, мире | DW | 21.02.2020

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Новости

Лукашенко назвал справедливую цену российского газа для Беларуси

По мнению президента Беларуси, стоимость газа не должна превышать 90 долларов за тысячу кубометров. Сейчас она составляет 127 долларов за тысячу кубометров.

Президент Беларуси Александр Лукашенко

Президент Беларуси Александр Лукашенко

При нынешних условиях на мировом рынке энергоносителей российский газ для Беларуси должен стоить порядка 90 долларов за тысячу кубометров. Об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко в пятницу, 21 февраля, на встрече с послом Беларуси в России Владимиром Семашко.

Контекст

Белорусская сторона не требовала эксклюзивных условий, заявил первый вице-премьер правительства Беларуси Дмитрий Крутой. Минск продолжит добиваться снижения цены на газ. (10.02.2020)

В 2020 году Беларусь будет получать российский газ по цене 127 долларов за 1000 кубометров. Москва обещает также помочь Минску с коммерческими договоренностями о поставке нефти. (07.02.2020)

Соглашение касается формирования тарифов при поставке газа в Беларусь и его транзите через территорию страны. Ранее Лукашенко заявил, что Москва "кинула" Минск в вопросе перехода на равнозначные тарифы на газ. (25.01.2020)

"Что касается природного газа, сегодня в Европе (и это мне сказал не наш министр, а крупный российский предприниматель - с Сечиным (глава "Роснефти" Игорь Сечин. - Ред.) мы говорили, он же тоже газом занимается) газ меньше $110, - сказал Лукашенко, слова которого приводит его пресс-служба. - Это там - в Европе - на биржах. Значит, у нас он в районе до 90 долларов. Если брать мировую цену".

Президент Беларуси напомнил, что стоимость российского газа в долгосрочных контрактах привязана к нефтяным котировкам. Поэтому в условиях падения цен на нефть должны снижаться и цены на природный газ. "127 долларов - сегодня уже в мире такой цены нет", - отметил он.

Ранее, 9 февраля, первый вице-премьер правительства Беларуси Дмитрий Крутой заявил, что Минск продолжит добиваться снижения цены на поставки газа на переговорах с "Газпромом". По его словам, "как базовый вариант, цена 127 долларов (за тысячу кубометров. - Ред.) на самом деле зафиксирована уже на уровне президентов".

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    Автор: Александра Богуславская, Минск, Анастасия Аринушкина


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Контекст

Как прошел митинг против интеграции России и Беларуси

В центре Минска 20 декабря прошла акция протеста против интеграции России и Беларуси. На несогласованный митинг вышли более 1000 человек. Как это было - в фоторепортаже DW. (21.12.2019)  

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