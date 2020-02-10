Лукашенко назвал справедливую цену российского газа для Беларуси

При нынешних условиях на мировом рынке энергоносителей российский газ для Беларуси должен стоить порядка 90 долларов за тысячу кубометров. Об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко в пятницу, 21 февраля, на встрече с послом Беларуси в России Владимиром Семашко.

"Что касается природного газа, сегодня в Европе (и это мне сказал не наш министр, а крупный российский предприниматель - с Сечиным (глава "Роснефти" Игорь Сечин. - Ред.) мы говорили, он же тоже газом занимается) газ меньше $110, - сказал Лукашенко, слова которого приводит его пресс-служба. - Это там - в Европе - на биржах. Значит, у нас он в районе до 90 долларов. Если брать мировую цену".

Президент Беларуси напомнил, что стоимость российского газа в долгосрочных контрактах привязана к нефтяным котировкам. Поэтому в условиях падения цен на нефть должны снижаться и цены на природный газ. "127 долларов - сегодня уже в мире такой цены нет", - отметил он.

Ранее, 9 февраля, первый вице-премьер правительства Беларуси Дмитрий Крутой заявил, что Минск продолжит добиваться снижения цены на поставки газа на переговорах с "Газпромом". По его словам, "как базовый вариант, цена 127 долларов (за тысячу кубометров. - Ред.) на самом деле зафиксирована уже на уровне президентов".

Смотрите также:

Как прошел митинг против интеграции России и Беларуси Несогласованная акция в центре Минска В центре Минска в пятницу, 20 декабря, прошла акция протеста против интеграции Беларуси с Россией. Демонстрация не была согласована с властями, в ней приняли участие не менее 1100 человек, сообщает белорусское онлайн-издание tut.by.

Как прошел митинг против интеграции России и Беларуси "Мы - тут, а вы - там" Собравшиеся на демонстрации скандировали: "Никаких союзов с имперской Россией". Участница акции держит плакат с надписью: "Давайте договоримся так: мы - тут, а вы - там".

Как прошел митинг против интеграции России и Беларуси "Белорусы - не россияне" Один из участников акции держал плакат с надписью: "Мистер Путин, белорусы - не россияне".

Как прошел митинг против интеграции России и Беларуси На акции выступили оппозиционеры В демонстрации участвовали белорусские оппозиционные политики - Юрий Губаревич, Павел Северинец и другие. Они выступили перед собравшимися. За участие в предыдущих акциях протеста - 7 и 8 декабря - Северинцу назначили административный арест в 15 суток, но отпустили домой, предупредив о недопустимости проведения подобных мероприятий.

Как прошел митинг против интеграции России и Беларуси "25 лет - ума нет" Александр Лукашенко занимает должность президента дольше всех других глав государств в Европе - уже 25 лет. Видимо, на это намекает участница протестной акции.

Как прошел митинг против интеграции России и Беларуси Живая цепь против интеграции с Россией В конце акции несколько сотен человек выстроились в живую цепь. После этого демонстрация закончилась, и участники разошлись. Хотя во время мероприятия милиционеры предупреждали собравшихся, что оно не согласовано, задержаний не было.

Как прошел митинг против интеграции России и Беларуси На акцию за интеграцию с Россией... никто не пришел Утром 20 декабря также на Октябрьской площади должен был пройти митинг за интеграцию России и Беларуси. Его организовывали "левопатриотические общественные объединения" Беларуси. Акция не состоялась, потому что на нее, кроме журналистов, никто не пришел. Автор: Александра Богуславская, Минск, Анастасия Аринушкина

