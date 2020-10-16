Лукашенко между Путиным и Тихановской

Александр Лукашенко, похоже, не видит выхода из политического кризиса в Беларуси. Карикатурист Сергей Елкин о двух огнях, между которыми оказался белорусский правитель.
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