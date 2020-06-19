 Лукашенко заявил о срыве ″плана дестабилизации″ Беларуси | Важнейшие политические события в Беларуси: оценки, прогнозы, комментарии | DW | 19.06.2020

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Беларусь

Лукашенко заявил о срыве "плана дестабилизации" Беларуси

"Маски сорваны с определенных не только кукол, которые у нас здесь были, но и кукловодов, которые сидят за пределами Беларуси", - утверждает президент страны в преддверии выборов.

Президент Беларуси Александр Лукашенко

Президент Беларуси Александр Лукашенко (фото из архива)

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о срыве некоего "масштабного плана по дестабилизации" страны. "Наблюдая за ситуацией в течение последних суток, я вижу, что активизировались определенные силы, которые начинают интенсивничать, раскачивая ситуацию в стране. Мы это наблюдали, и давно", - заявил Лукашенко в пятницу, 19 июня, на совещании в Минске по поддержки реального сектора экономики, передает корреспондент агентства "БелТА".

"Но нам все-таки удалось сделать некоторые шаги на опережение и сорвать масштабный план дестабилизации Беларуси (это не шутка и не запугивание) и привести страну к некоему майдану, - продолжил президент. - Такая была цель. Маски сорваны с определенных не только кукол, которые у нас здесь были, но и кукловодов, которые сидят за пределами Беларуси".

По словам Лукашенко, "сегодня фокус всех политических интересов сконцентрирован на Беларуси - как с Запада, так и с Востока". Президент подчеркнул, что для него "нет большей ценности, чем Беларусь, - суверенная и независимая". "И на сохранение этой страны я пойду, чего бы мне это ни стоило", - продолжил он.

Акция в поддержку претендента на пост президента Беларуси Светланы Тихановской

Акция в поддержку претендента на пост президента Беларуси Светланы Тихановской

Массовые задержания оппозиционеров в Беларуси

На 9 августа в Беларуси намечены выборы президента страны. Лукашенко руководит республикой с 1994 года, это самый долгий срок пребывания на выборном посту среди всех европейских глав государств. 1 июня он на встрече с председателем Комитета государственной безопасности Валерием Вакульчиком заявлял, что "знает цели отдельных ветродуев" и не позволит им устроить "майданчик" перед выборами.

Срок сбора подписей потенциальных кандидатов истекает 19 июня. Накануне в Минске прошли пикеты в поддержку альтернативных действующему президентов кандидатов. Был задержан претендент на пост президента Виктор Бабарико. Ранее задержали оппозиционера Николая Статкевича, который также собирался баллотироваться, и многих активистов, собиравших подписи за выдвижение оппозиционных кандидатов.

ЕС призывает Минск обеспечить настоящую конкуренцию на выборах

Тем временем Европейский Союз настоятельно призвал Минск обеспечить настоящую политическую конкуренцию на президентских выборах 9 августа. "Все произвольно задержанные активисты должны быть выпущены на свободу. Верховенство права должно соблюдаться. Народ Беларуси хочет демократических выборов", - подчеркнула председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen).

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