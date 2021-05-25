Лукашенко: "ХАМАС, не ХАМАС - не имеет значения"

Александр Лукашенко утверждает, что самолет Ryanair с оппозиционным журналистом Романом Протасевичем на борту совершил экстренную посадку в Минске 23 мая из-за сигнала о минировании, поступившего из Швейцарии. С таким заявлением Лукашенко выступил на встрече с парламентариями, членами Конституционной комиссии и представителями органов госуправления в среду, 26 мая.

По словам Лукашенко, сообщение о минировании якобы поступило одновременно в аэропорты Афин, Вильнюса и Минска в тот момент, когда самолет находился в белорусском воздушном пространстве. "ХАМАС, не ХАМАС - это сегодня не имеет значения", - заявил он и указал, что по его распоряжению были подняты системы защиты БелАЭС, расположенной "в районе полетов".

Экстренная посадка самолета Ryanair 23 мая в Беларуси

23 мая лайнер Ryanair, совершавший перелет из Греции в Литву, совершил посадку в Минске, так как белорусские диспетчеры сообщили о возможном минировании борта. После посадки самолета белорусские силовики задержали находившегося на борту бывшего главного редактора Telegram-канала Nexta Романа Протасевича и его девушку Софию Сапегу. В Беларуси в отношении Протасевича возбуждено уголовное дело, его обвиняют в экстремистской деятельности и включили в список террористов.

Возмущение международного сообщества

Главы государств и правительств стран Евросоюза призвали зарегистрированные в ЕС авиакомпании избегать воздушного пространства Беларуси и поручили Совету ЕС принять меры по закрытию авиапространства и аэропортов Евросоюза для белорусских авиалиний, а также "как можно скорее" ввести санкции против лиц и организаций из Беларуси, причастных к инциденту. Действия Минска резко осудили не только в Евросоюзе, но и в США, Великобритании, НАТО и ООН.

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