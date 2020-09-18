Лукашенко закрыл границы с Польшей и Литвой? Что сейчас происходит на КПП

Александр Лукашенко заявил о закрытии границ Беларуси с Литвой и Польшей вечером 17 сентября, выступая на женском форуме "За Беларусь" в Минске. Он обвинил неназванные государства в желании "развязать горячую войну", что, по его словам, вынудило власти Беларуси "отвести войска с улиц" и закрыть государственную границу с Запада, прежде всего, с Литвой и Польшей. А охрану границы с Украиной усилить.

Больше досмотров, но ажиотажа нет

Официальный представитель Государственного пограничного комитета Беларуси Антон Бычковский, комментируя ситуацию утром 18 сентября, подтвердил, что охрана границы осуществляется в усиленном варианте и принимаются "все меры с учетом складывающейся обстановки на каждом конкретном направлении".

На пограничном КПП Беларуси и Польши

По словам Бычковского, ничего сверхъестественного в усиленном варианте несения пограничной службы нет: подобные действия предпринимались и раньше. В частности, речь идет о том, что белорусские пограничники стали проводить больше досмотровых мероприятий в отношении лиц, находящихся в пунктах пропуска.

При этом в Госпогранкомитете РБ отмечают, что сами пункты пропуска занимаются оформлением на въезд и на выезд"в пределах пропускной способности". Поскольку меры, введенные в рамках борьбы с коронавирусом, значительно повлияли на потоки людей, пересекающих границу, ажиотажа на погранпереходах Беларуси с сопредельными странами сейчас не наблюдается.

Польша впускает туристов, если соблюдать карантин

Никаких изменений на границе не заметили и белорусы, которые 18 сентября возвращались на родину на автомобиле через польский пункт пропуска в Тересполе. "На польской стороне все происходит как обычно, наши пограничники тоже пропускают всех, если нет проблем с документами", - рассказал житель Бреста Александр, с которым корреспондент DW пообщался возле пункта пропуска "Брест".

Главной новостью для местных жителей стало отнюдь не заявление Александра Лукашенко, а решение польских властей с 17 сентября возобновить пропуск на свою территорию иностранцев, имеющих туристическую визу. Из-за пандемии коронавируса полгода назад граждане Беларуси, обладающие такими визами, лишились возможности посещать соседнюю страну.

"Теперь можно ехать, но польские пограничники сразу предупреждают, что необходимо соблюдать двухнедельный карантин. А вот на нашей стороне выясняется, что нельзя везти товары, которые не относятся к личным вещам", - говорит Александр и приводит в качестве примера историю, когда у одного из пассажиров изъяли пачку кофе и банку пива.

По его словам, подобный "бестоварный" въезд введен без предупреждения и упоминания каких-либо нормативных актов, а потому "челнокам", делающим бизнес на приграничной торговле, о возрождении своей деятельности пока мечтать не стоит.

Украина закрылась: виноват коронавирус

Еще жестче ситуация с пересечением границы на украинском направлении, но она не связана с заявлениями Александра Лукашенко или политической обстановкой в Беларуси после президентских выборов.

Из-за новой вспышки коронавирусной инфекции Украина ввела серьезные ограничения на въезд в страну иностранных граждан и лиц без гражданства. Пока эти правила действуют до 28 сентября. По сути дела, сейчас попасть на территорию этой страны могут только граждане Украины и очень ограниченный круг лиц из числа иностранцев.

Пограничный переход в Беларуси

О том, как резко снизился пассажиропоток, свидетельствует нынешнее расписание движения автобусов с Брестского автовокзала: если в прежние времена за сутки в Украину отправлялись два десятка рейсовых автобусов, то теперь осталось только пять. К тому же прервано и железнодорожное сообщение на популярных приграничных маршрутах.

"Раньше и летом, и в сентябре много людей ездили из Беларуси в Украину, где можно было выгоднее собрать детей в школу, купить овощи и фрукты подешевле, не говоря уже о том, чтобы отправиться отдохнуть на море", - вспоминает брестчанка Ольга. При этом она не верит в политические мотивы, которые могли были помешать жителям двух стран пересекать границу в "послекоронавирусную" эпоху. "Граница не закрывалась даже во время событий на Майдане: не думаю, что это возможно теперь", - отмечает женщина из Бреста

Хасиды на нейтральной территории

Несмотря на введенные Украиной ограничения на въезд, попасть в эту страну во время празднования Рош ха-Шана (иудейского Нового года) на нынешней неделе транзитом через Беларусь попытались почти 1200 паломников-хасидов из Израиля. Конечным пунктом следования для паломников был украинский город Умань, где находится могила духовного лидера хасидов - рабби Нахмана.

Белорусские пограничники не чинили препятствий паломникам, выпустив их из своей страны, однако после отказа во въезде в Украину хасиды были заблокированы на нейтральной территории. При этом Александр Лукашенко распорядился оказать помощь хасидам и провести переговоры с украинской стороной о предоставлении "зеленого коридора" для желающих попасть в Умань.

Стояние на границе продолжалось несколько суток, но украинская сторона осталась непреклонной в реализации своих мер по борьбе с распространением коронавируса. Утром 18 сентября стало известно, что примерно половина паломников-хасидов, находившихся на нейтральной территории, покинули ее и вернулись в Беларусь.

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