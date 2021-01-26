Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.
Эта история удивительна. Оливер Шаффер создает диорамы из фигурок и деталей конструктора Playmobil. А началось все с цирка, который уже успел побывать даже в Лувре.
За возможность присутствовать при ежегодном осмотре "Моны Лизы" неизвестный заплатил 80 тысяч евро. Всемирно известный музей провел аукцион с необычными лотами.
Парижский Лувр проводит уникальный аукцион, чтобы частично компенсировать убытки, нанесенные пандемией коронавируса. Приобрести на нем можно не только произведения искусства.
После локдауна постепенно открываются крупнейшие музеи Европы. 15 июля откроется Русский музей в Петербурге, а в Третьяковку в Москве можно уже сейчас!
После локдауна постепенно открываются крупнейшие музеи Европы. Легко ли туда попасть и как изменились правила посещения?
В Лувре открылась крупнейшая в истории выставка работ Леонардо да Винчи. Картины передали из Италии, Великобритании, России, США. Но собрать в одном месте все произведения не удалось.
Всемирно известный американский архитектор китайского происхождения Бэй Юймин был приверженцем так называемого интернационального стиля, опиравшегося на идеи модернизма.
Действительно ли на знаменитом холсте Леонардо да Винчи изображена жена флорентийского торговца? А если так, то почему великий мастер не расставался со своим творением всю жизнь?
Вечером 7 мая на площади Эмманюэль Макрон планирует праздновать свое избрание на пост президента, если он во втором туре одержит победу над Марин Ле Пен.
Лувр представляет "золотой голландский век". Здесь можно увидеть и картины из частной коллекции американского миллиардера Томаса Каплана.
Выходец из Египта, напавший на военного в Париже, пришел в сознание. Он предпочел не отвечать на вопросы следователей.
По предварительной информации, автор атаки на патруль у Лувра - выходец из Египта. Он прилетел в Париж из ОАЭ. Во время нападения мужчина был тяжело ранен.
Расследование нападения на военнослужащего вблизи музея ведет следственная группа по борьбе с террором. Прокуратура начала досудебное расследование по подозрению в совершении теракта.
В ходе инцидента вблизи Лувра тяжело ранен злоумышленник, напавший с ножом на солдата.
В ходе инцидента вблизи Лувра в Париже был тяжело ранен злоумышленник, напавший с ножом на солдата.
Два важнейших музея Парижа, расположенные на берегах Сены, - Лувр и д’Орсе - закрылись и объявили о возможной эвакуации произведений искусства в связи с разливом реки.
© 2021 Deutsche Welle |
Защита личных данных |
Legal notice |
Contact