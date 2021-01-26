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Лувр

Playmobil Sammlung Diorama Oliver Schaffer in Deutschland.

Немец потратил полмиллиона евро на детский конструктор 26.01.2021

Эта история удивительна. Оливер Шаффер создает диорамы из фигурок и деталей конструктора Playmobil. А началось все с цирка, который уже успел побывать даже в Лувре.
Visitors wearing protective face masks take pictures in front of Leonardo Da Vinci painting Mona Lisa (La Gioconda) inside the deserted Louvre Museum as the novel coronavirus Covid-19 pandemic keeps the tourists away, in Paris on October 14, 2020. (Photo by Ludovic MARIN / AFP)

"Мона Лиза" без стекла: аукцион Лувра принес 2,3 миллиона евро 17.12.2020

За возможность присутствовать при ежегодном осмотре "Моны Лизы" неизвестный заплатил 80 тысяч евро. Всемирно известный музей провел аукцион с необычными лотами.

+++ Bildergalerie Das erwartet uns im Oktober +++ Mona Lisa by Leonardo da Vinci, completion date circa 1504 Unknown PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxONLY 1003_554THA Mona Lisa by Leonardo there Vinci completion Date Circa 1504 Unknown PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxONLY 1003_554THA

Лувр продает свидание с Джокондой 14.12.2020

Парижский Лувр проводит уникальный аукцион, чтобы частично компенсировать убытки, нанесенные пандемией коронавируса. Приобрести на нем можно не только произведения искусства.
03.07.2020, Russland, Moskau: 6279440 03.07.2020 Women wear face masks at the State Tretyakov Gallery as the gallery is opened following the easing of measures against the spread of coronavirus disease, in Moscow, Russia. Sergey Pyatakov / Sputnik Foto: Sergey Pyatakov/Sputnik/dpa |

Третьяковка и Русский музей: в какие музеи уже можно сходить? 07.07.2020

После локдауна постепенно открываются крупнейшие музеи Европы. 15 июля откроется Русский музей в Петербурге, а в Третьяковку в Москве можно уже сейчас!
Лувр, Париж

Лувр и другие: как теперь будут работать музеи 07.07.2020

После локдауна постепенно открываются крупнейшие музеи Европы. Легко ли туда попасть и как изменились правила посещения?
Detail representant le sourire de la Joconde. La Joconde, portrait de Mona Lisa (Monna Lisa) . Peinture de Leonard de Vinci (Leonardo da Vinci), 1505. Musee du Louvre. ©Electa/Leemage | Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

Да Винчи в Лувре: как искали картины для выставки года 25.10.2019

В Лувре открылась крупнейшая в истории выставка работ Леонардо да Винчи. Картины передали из Италии, Великобритании, России, США. Но собрать в одном месте все произведения не удалось.
FILE - In this March 29, 1989, file photo, Chinese-American architect I.M. Pei laughs while posing for a portrait in front of the Louvre glass pyramid, which he designed, in the museum's Napoleon Courtyard, prior to its inauguration in Paris. Pei, the globe-trotting architect who revived the Louvre museum in Paris with a giant glass pyramid and captured the spirit of rebellion at the multi-shaped Rock and Roll Hall of Fame, has died at age 102, a spokesman confirmed Thursday, May 16, 2019. (AP Photo/Pierre Gleizes, File) |

Создатель стеклянной пирамиды Лувра умер на 103-м году жизни 16.05.2019

Всемирно известный американский архитектор китайского происхождения Бэй Юймин был приверженцем так называемого интернационального стиля, опиравшегося на идеи модернизма.
+++ Bildergalerie Das erwartet uns im Oktober +++ Mona Lisa by Leonardo da Vinci, completion date circa 1504 Unknown PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxONLY 1003_554THA Mona Lisa by Leonardo there Vinci completion Date Circa 1504 Unknown PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxONLY 1003_554THA

С кого написана "Мона Лиза"? 27.10.2017

Действительно ли на знаменитом холсте Леонардо да Винчи изображена жена флорентийского торговца? А если так, то почему великий мастер не расставался со своим творением всю жизнь?
Wahlen Frankreich Paris. Innenhof des Louvre wird für Siegesfeier von Emmanuel Macron vorbereitet und bewacht. Aufgenommen am 07.05.2017 Foto: Bernd Riegert, DW, alle Rechte

Из соображений безопасности эвакуирована площадь перед Лувром 07.05.2017

Вечером 7 мая на площади Эмманюэль Макрон планирует праздновать свое избрание на пост президента, если он во втором туре одержит победу над Марин Ле Пен.
Thomas S. Kaplan is an American entrepreneur, natural resources investor, philanthropist and art collector. Photographed at Musee du Louvre in Paris. 30/12/2016

Как миллиардер потеснил "Мону Лизу" 01.04.2017

Лувр представляет "золотой голландский век". Здесь можно увидеть и картины из частной коллекции американского миллиардера Томаса Каплана.
Feb. 4, 2017 French soldiers patrol in the courtyard of the Louvre museum with the visitor control in background in Paris, Saturday, Feb. 4, 2017. The Louvre in Paris reopened to the public Saturday morning, less than 24-hours after a machete-wielding assailant shouting Allahu Akbar! was shot by soldiers, in what officials described as a suspected terror attack. (AP Photo/Kamil Zihnioglu) |

"Луврский террорист" отказался разговаривать со следствием 05.02.2017

Выходец из Египта, напавший на военного в Париже, пришел в сознание. Он предпочел не отвечать на вопросы следователей.
03.02.2017 *** French police secure the site near the Louvre Pyramid in Paris, France, February 3, 2017 after a French soldier shot and wounded a man armed with a knife after he tried to enter the Louvre museum in central Paris carrying a suitcase, police sources said. REUTERS/Christian Hartmann

Напавший на патруль у Лувра - выходец из Египта 03.02.2017

По предварительной информации, автор атаки на патруль у Лувра - выходец из Египта. Он прилетел в Париж из ОАЭ. Во время нападения мужчина был тяжело ранен.

03.02.2017 *** French police secure the site near the Louvre Pyramid in Paris, France, February 3, 2017 after a French soldier shot and wounded a man armed with a knife after he tried to enter the Louvre museum in central Paris carrying a suitcase, police sources said. REUTERS/Christian Hartmann TPX IMAGES OF THE DAY

Премьер Франции назвал нападение вблизи Лувра терактом 03.02.2017

Расследование нападения на военнослужащего вблизи музея ведет следственная группа по борьбе с террором. Прокуратура начала досудебное расследование по подозрению в совершении теракта.

В Париже предотвращен теракт (03.02.2017) 03.02.2017

В ходе инцидента вблизи Лувра тяжело ранен злоумышленник, напавший с ножом на солдата.
03.02.2017 *** French police officers and soldiers patrol in front of the Louvre museum on February 3, 2017 in Paris after a soldier has shot and gravely injured a man who tried to attack him. Serious public security incident under way in Paris in the Louvre area, the interior ministry tweeted on February 3 as streets in the area were cordoned off to traffic and pedestrians. / AFP / ALAIN JOCARD (Photo credit should read ALAIN JOCARD/AFP/Getty Images)

В Париже неизвестный напал с ножом на военнослужащего 03.02.2017

В ходе инцидента вблизи Лувра в Париже был тяжело ранен злоумышленник, напавший с ножом на солдата.
A man uses a dinghy as he leaves his houseboat moored near the Eiffel towel during flooding on the banks of the Seine River in Paris, France, after days of almost non-stop rain caused flooding in the country June 2, 2016. REUTERS/Pascal Rossignol © Reuters/P.Rossignol

Шедеврам Лувра угрожает разлив Сены 03.06.2016

Два важнейших музея Парижа, расположенные на берегах Сены, - Лувр и д’Орсе - закрылись и объявили о возможной эвакуации произведений искусства в связи с разливом реки.
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