 Лувр открылся! Как и в какие музеи теперь ходить? | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 06.07.2020

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Культура и стиль жизни

Лувр открылся! Как и в какие музеи теперь ходить?

После локдауна постепенно открываются крупнейшие музеи Европы. Легко ли туда попасть? Как изменились правила посещения?

  • Лувр, Париж

    Лувр и другие: как теперь будут работать музеи

    В масках и по записи

    В понедельник, 6 июля, после четырехмесячного перерыва Лувр снова открылся для посетителей. По правилам музея, нужно на сайте заранее забронировать время прихода, носить маску и соблюдать дистанцию в один метр. Некоторые помещения в Лувре пока закрыты, а возле самых популярных шедевров - разделители для очередей.

  • Третьяковская галерея, Москва

    Лувр и другие: как теперь будут работать музеи

    Без больших групповых экскурсий

    С 3 июля в Москве заработала Третьяковская галерея. Посетителям на входе измеряют температуру, ходить по залам можно только в масках. Групповые экскурсии - до пяти человек. Чтобы не создавать очереди, заходить предлагают по "сеансам".

  • Музеи Ватикана

    Лувр и другие: как теперь будут работать музеи

    С измерением температуры

    Уже 1 июня открылись Музеи Ватикана. Сюда пускают каждые 15 минут по предварительной онлайн-записи, которую временно сделали бесплатной. Посетителям измеряют температуру тела: 37,5 - допустимая граница для входа.

  • Музей Альбертина, Вена

    Лувр и другие: как теперь будут работать музеи

    Фальстарт в Вене

    В марте 2020 года в Вене открылось второе здание музея Альбертина. Помещение, где можно увидеть более 60 тысяч работ современных художников, из-за пандемии пришлось закрыть через день после открытия. С июня музей снова принимает посетителей.

  • Петергоф

    Лувр и другие: как теперь будут работать музеи

    В перчатках по Петергофу

    4 июня открылся для посещений парковый ансамбль в Петергофе. В парках просят носить маски и перчатки. Гулять можно столько, сколько хочется.

  • В Галерее Уффици

    Лувр и другие: как теперь будут работать музеи

    Боттичелли на расстоянии

    Галерея Уффици во Флоренции принимает посетителей с 3 июня. Теперь посмотреть на работы Боттичелли получится после измерения температуры тела. Групповые экскурсии - до 10 человек. Всех просят соблюдать дистанцию в 1,8 метра и носить маски. Внутри могут находиться не более 450 человек одновременно.

  • Музей во Франкфурте-на-Майне

    Лувр и другие: как теперь будут работать музеи

    Открыт с начала мая

    Музей "Штедель" во Франкфурте-на-Майне открылся еще в начале мая. Забронировать время посещения можно как онлайн, так и в обычных кассах. Обязательно соблюдение дистанции и ношение масок. Кстати, те, кто забыл их дома, может купить респиратор на входе.

    Автор: Ксения Сафронова


  • Лувр, Париж

    Лувр и другие: как теперь будут работать музеи

    В масках и по записи

    В понедельник, 6 июля, после четырехмесячного перерыва Лувр снова открылся для посетителей. По правилам музея, нужно на сайте заранее забронировать время прихода, носить маску и соблюдать дистанцию в один метр. Некоторые помещения в Лувре пока закрыты, а возле самых популярных шедевров - разделители для очередей.

  • Третьяковская галерея, Москва

    Лувр и другие: как теперь будут работать музеи

    Без больших групповых экскурсий

    С 3 июля в Москве заработала Третьяковская галерея. Посетителям на входе измеряют температуру, ходить по залам можно только в масках. Групповые экскурсии - до пяти человек. Чтобы не создавать очереди, заходить предлагают по "сеансам".

  • Музеи Ватикана

    Лувр и другие: как теперь будут работать музеи

    С измерением температуры

    Уже 1 июня открылись Музеи Ватикана. Сюда пускают каждые 15 минут по предварительной онлайн-записи, которую временно сделали бесплатной. Посетителям измеряют температуру тела: 37,5 - допустимая граница для входа.

  • Музей Альбертина, Вена

    Лувр и другие: как теперь будут работать музеи

    Фальстарт в Вене

    В марте 2020 года в Вене открылось второе здание музея Альбертина. Помещение, где можно увидеть более 60 тысяч работ современных художников, из-за пандемии пришлось закрыть через день после открытия. С июня музей снова принимает посетителей.

  • Петергоф

    Лувр и другие: как теперь будут работать музеи

    В перчатках по Петергофу

    4 июня открылся для посещений парковый ансамбль в Петергофе. В парках просят носить маски и перчатки. Гулять можно столько, сколько хочется.

  • В Галерее Уффици

    Лувр и другие: как теперь будут работать музеи

    Боттичелли на расстоянии

    Галерея Уффици во Флоренции принимает посетителей с 3 июня. Теперь посмотреть на работы Боттичелли получится после измерения температуры тела. Групповые экскурсии - до 10 человек. Всех просят соблюдать дистанцию в 1,8 метра и носить маски. Внутри могут находиться не более 450 человек одновременно.

  • Музей во Франкфурте-на-Майне

    Лувр и другие: как теперь будут работать музеи

    Открыт с начала мая

    Музей "Штедель" во Франкфурте-на-Майне открылся еще в начале мая. Забронировать время посещения можно как онлайн, так и в обычных кассах. Обязательно соблюдение дистанции и ношение масок. Кстати, те, кто забыл их дома, может купить респиратор на входе.

    Автор: Ксения Сафронова


Смотрите также:

  • Информационно-выставочный центр Топография террора в Берлине

    Самые посещаемые музеи Берлина

    Топография террора

    1,3 миллиона посетителей в год • Уже много лет список самых посещаемых музеев Берлина занимает экспозиция "Топография террора" (Topographie des Terrors) - информационно-выставочный центр, посвященный преступлениям национал-социализма. Центр расположен недалеко от Потсдамской площади на месте, где в 1933-1945 годах находились штаб-квартиры гестапо и СС.

  • Мемориал Берлинской стены на улице Бернауэр штрассе

    Самые посещаемые музеи Берлина

    Мемориал Берлинской стены

    1,1 миллиона посетителей в год • На втором месте также находится место, связанное с историей Германии в XX веке. Мемориальный комплекс Берлинской стены (Gedenkstätte Berliner Mauer) расположен на улице Бернауэр штрассе. Здесь можно узнать об истории строительства стены и судьбах людей, которые пытались бежать в Западный Берлин через эту часть германо-германской границы в 1961-1989 годах.

  • Ворота Иштар в Пергамском музее

    Самые посещаемые музеи Берлина

    Пергамский музей

    780 тысяч посетителей в год • Хотя главный экспонат - Пергамский алтарь - до 2023 года находится на реставрации, интерес к самому Пергамскому музею (Pergamonmuseum) не уменьшился. Эта сокровищница античного, исламского и ближневосточного искусства на Музейном острове сейчас является третьим по популярности музеем Берлина. На фотографии изображены Ворота Иштар - восьмые ворота стен Вавилона.

  • Немецкий исторический музей в Берлине

    Самые посещаемые музеи Берлина

    Немецкий исторический музей

    775 тысяч посетителей в год • Две тысячи лет немецкой истории под одной крышей - на бульваре Унтер-ден-Линден: от завоеваний Карла Великого до начатой Мартином Лютером Реформации и воссоединения Германии. Коллекция Немецкого исторического музея (Deutsches Historisches Museum) состоит из миллиона объектов и предметов. В залах выставлено в общей сложности около 7 тысяч экспонатов.

  • Бюст Нефертити в Новом музее

    Самые посещаемые музеи Берлина

    Новый музей

    770 тысяч посетителей в год • В этом собрании на Музейном острове находится одно из самых известных произведений искусства в мире - стилизованный скульптурный портрет супруги фараона Эхнатона - бюст Нефертити. Помимо искусства Древнего Египта в Новом музей (Neues Museum) здесь также находится археологическая коллекция доисторического периода и ранней истории Старого Света.

  • Скелет брахиозавра в берлинском Музее естествознания

    Самые посещаемые музеи Берлина

    Музей естествознания

    734 тысячи посетителей в год • Посетителей Музея естествознания (Museum für Naturkunde) из глубины веков, вернее - полутра сотен миллионов лет, приветствует более чем 13-метровый скелет брахиозавра - самый большой собранный скелет динозавра в мире. Сбор здешних коллекций был начат в 1810 году в Берлинском университете. Сейчас в них насчитывается около 30 миллионов объектов.

  • Еврейский музей в Берлине

    Самые посещаемые музеи Берлина

    Еврейский музей

    620 тысяч посетителей в год• Здание этого музея, построенного по проекту выдающегося британского архитектора Даниэля Либескинда, напоминает расколотую звезду Давида - символизирует разрыв в более чем 1700-летней истории немецких евреев в годы Холокоста. Еврейский музей (Jüdisches Museum) в берлинском районе Кройцберг был открыт в 2001 году и является самым большим таким музеем в Европе.

  • Немецкий технический музей в Берлине

    Самые посещаемые музеи Берлина

    Немецкий технический музей

    593 тысячи посетителей в год • Визитной карточкой Немецкого технического музея (Deutsches Technikmuseum) является этот "изюмный бомбардировщик". На таких самолетах в Западный Берлин доставляли все необходимое для жизни во время блокады в 1949 году. Среди других экспонатов - ветряные мельницы, паровозы, корабли, а также копия первого в мире компьютера, созданного в 1936 году Конрадом Цузе.

  • Музей ГДР в Берлине

    Самые посещаемые музеи Берлина

    Музей ГДР

    585 тысяч посетителей в год • Какой была жизнь в ГДР? Какими были будни? Ответ на этот вопрос можно получить в Музее ГДР (DDR-Museum) в районе Берлин-Митте. Посетители могут посидеть в старом "Трабанте", посмотреть на обстановку типичной квартиры в панельной многоэтажке и заглянуть в комнату для прослушивания министерства госбезопасности - "штази"…

  • Дворец Шарлоттенбург в Берлине

    Самые посещаемые музеи Берлина

    Дворец Шарлоттенбург

    548 тысяч посетителей в год • Завершает десятку самых посещаемых музеев немецкой столицы дворец Шарлоттенбург (Schloss Charlottenburg) - памятник эпохи барокко, купол которого считается одним из архитектурных символов Берлина. Дворец был заложен в 1695 году в качестве летней резиденции будущей королевы Пруссии Софии Шарлотты - бабушки Фридриха Великого.

    Автор: Керстин Шмидт, Максим Нелюбин


Контекст

День в музее в эпоху короны

Одними из первых учреждений в области культуры в Германии вышли из локдауна музеи. Корреспондент DW о своей первой посткоронавирусной прогулке по выставочным залам Кельна. (19.05.2020)  

Коронавирус - в архив! Музеи собирают артефакты времен пандемии

Фотографии безлюдных улиц и пустых полок, самодельные маски и одноразовые перчатки... Немецкие музеи начинают собирать артефакты и документы времен коронавирусной пандемии. (24.04.2020)  

В Германии открылись парикмахерские, музеи и зоопарки

В ФРГ начался второй этап ослабления локдауна, введенного в середине марта из-за коронавируса. Многие федеральные земли открыли торговые центры, в школы возвращаются ученики предпоследних и четвертых классов. (04.05.2020)  

Лувр и другие: как теперь будут работать музеи

После локдауна постепенно открываются крупнейшие музеи Европы. Легко ли туда попасть и как изменились правила посещения? (06.07.2020)  

Аудио- и видеофайлы по теме

Мюнхен и его музеи  

Музеи Дрездена  

Глиптотека в Мюнхене - #DailyDrone  

Франкфурт-на-Майне - город культуры (видео)  

Реклама

Культура и стиль жизни  

Книги  

История  

Учеба и карьера  

По Германии  

Фоторепортажи  

Кадр за кадром  

Сервис

RSS-ленты  

Рассылки  

Twitter: новости DW

Telegram: канал DW

Facebook: сообщество DW

''В контакте'': учеба и карьера

Youtube: канал DW