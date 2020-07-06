Лувр открылся! Как и в какие музеи теперь ходить?

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Музей ГДР

585 тысяч посетителей в год • Какой была жизнь в ГДР? Какими были будни? Ответ на этот вопрос можно получить в Музее ГДР (DDR-Museum) в районе Берлин-Митте. Посетители могут посидеть в старом "Трабанте", посмотреть на обстановку типичной квартиры в панельной многоэтажке и заглянуть в комнату для прослушивания министерства госбезопасности - "штази"…