Лоукостер "Победа" ввел новые правила провоза ручной клади

Российский лоукостер "Победа", входящий в группу "Аэрофлот", проиграл дело в судах и меняет правила провоза ручной клади. Впредь у пассажиров будет два варианта провоза вещей на борту, говорится в сообщении, выложенном на сайте авиакомпании во вторник, 5 февраля.

В сообщении, в частности, говорится, что с 18 февраля 2019 года на рейсах "Победы" во исполнение решения Верховного суда РФ разрешается провоз в салоне самолета одного места ручной клади весом не более 10 кг и габаритами 36 х 30 х 4 см.

К провозу в салоне самолета допускается также следующий перечень вещей: дамская сумка/портфель/рюкзак габаритами 36 х 30 х 23 см, букет цветов, верхняя одежда, лекарства и питание для ребенка в полете, один костюм в портпледе, детская люлька при перевозке ребенка, используемые костыли, трость, ходунки, роллаторы, складное кресло-коляска, товары из магазинов duty free габаритами не более 10 х 10 х 5 см.

Старые правила тоже останутся в силе

Одновременно в "Победе" продолжат действовать и старые правила, согласно которым на борт можно брать любое количество вещей любого веса, если все вместе они вписываются в габариты 36 х 30 х 27 см.

Пассажиры, по словам генерального директора авиакомпании Андрея Калмыкова, смогут сами выбрать, по какому варианту правил проводить свою ручную кладь. В компании подчеркнули, что, согласно проведенным исследованиям, свыше 90 процентов клиентов были довольны действовавшими правилами, а более 70 процентов клиентов не приобретали услугу провоза багажа, используя лишь бесплатную норму ручной клади. Поэтому в "Победе" решили сохранить и старые правила.

"Победа" пыталась через суд добиться от Минтранса РФ, чтобы из Федеральных авиационных правил убрали перечень вещей, которые авиакомпании обязаны принимать к перевозке в салоне сверх нормы бесплатной ручной клади. Однако все судебные инстанции, включая Верховный суд РФ, отклонили претензии лоукостера.

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