 Лондон планирует отказаться от дешевой рабочей силы из Европы | Новости из Германии о Европе | DW | 19.02.2020

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Европа

Лондон планирует отказаться от дешевой рабочей силы из Европы

Правительство Великобритании планирует отказаться от дешевых трудовых мигрантов из ЕС, установив жесткие требования для получения рабочей визы. Бизнес критикует миграционную реформу Лондона.

Рабочий на стройке в Лондоне

Рабочий на стройке в Лондоне

После выхода Великобритании из ЕС правительство этой страны намерено резко ограничить приток низкоквалифицированных кадров. План миграционной реформы, которая должна быть запущена с 1 января 2021 года и отдает преимущества квалифицированным специалистам, был представлен в Лондоне в среду, 19 февраля.

Предполагается ввести систему баллов, при которой будут учитываться образование иммигранта, его квалификация, зарплата и профессия. Виза будет выдаваться только тем, кто получит достаточное количество баллов. При этом иностранцы должны будут продемонстрировать хорошее знание английского языка и иметь предложение работы с годовой зарплатой не менее 25 600 фунтов стерлингов (около 31 000 евро).

Контекст

12 декабря в Великобритании состоятся внеочередные парламентские выборы, исход которых трудно предугадать. DW выяснила, какую позицию занимает каждая из крупных партий по трем ключевым вопросам. (10.11.2019)

Многие британцы голосовали за выход из ЕС, руководствуясь искаженными фактами. Ответственность за это несут ведущие политики страны, считает эксперт по вопросам миграции Кристиан Дустман. (27.06.2016)

Такая система создаст предпосылки для того, что в Великобританию "будут приезжать люди с правильными умениями и поддерживать нашу страну и нашу экономику", заявила на презентации правительственных планов министр внутренних дел Прити Пател.

Бизнес критикует проект миграционной реформы

В то же время намеченная миграционная реформа вызвала критику со стороны представителей бизнеса, которые указывают, что многие фирмы не могут обойтись без иностранных работников и что, вероятно, самостоятельно Великобритания будет не в силах удовлетворить спрос на помощников при уборке урожая и на младший медперсонал. Власти в Лондоне на это возражают, что британская экономика должна снизить зависимость от "дешевой рабочей силы из Европы", сконцентрировавшись вместо этого на инвестициях в высокие технологии и автоматизацию.

Высокая иммиграция в Великобританию, особенно из таких бедных стран ЕС, как Болгария и Румыния, была одна из главных причин проведения в 2016 году референдума о "Брекзите".

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    Автор: Андрей Гурков


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