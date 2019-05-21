 Лондон откладывает представление нового плана по ″Брекзиту″ | Новости из Германии о Европе | DW | 23.05.2019

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Европа

Лондон откладывает представление нового плана по "Брекзиту"

Предложенный Терезой Мэй законопроект о "Брекзите" вызывает негативную реакцию, как среди лейбористов, так и среди консерваторов.

Флаги ЕС и Великобритании

Флаги ЕС и Великобритании

Правительство Великобритании перенесло опубликование нового плана по выходу из Евросоюза, ожидавшееся 24 мая, на июнь. Об этом в четверг, 23 мая, сообщил в парламенте представитель британского правительства.

Новый вариант законопроекта о "Брекзите" был представлен накануне премьер-министром Великобритании в Палате общин. Тереза Мэй предложила депутатам, в случае одобрения ими договоренностей с Брюсселем о выходе Великобритании из ЕС провести голосование о повторном референдуме по "Брекзиту" и пообещала ряд компромиссов, которые могли бы устроить как оппозицию, так и противников Мэй в рядах тори. Однако эти новое инициативы вызвали негативную реакцию и среди лейбористов, и среди консерваторов, поддерживающих жесткий "Брекзит".

Контекст

Британцы ищут выход из хаоса, который сами и создали. В британской политике, кроме повторения ситуации, ничего не происходит. Но злорадствовать слишком рано, считает Бернд Ригерт. (15.03.2019)

Андреа Лидсом заявила, что больше не может поддерживать Терезу Мэй в вопросе о "Брекзите". В правительстве Лидсом отвечала за связи с нижней палатой парламента. (22.05.2019)

Предполагалось, что после публикации законопроекта он будет вынесен на голосование в парламенте в первую неделю июня. Это позволило бы в случае его одобрения обеспечить "Брекзит" еще до летних парламентских каникул. Теперь голосование откладывается. 

Тем временем газета The Times сообщила, что в пятницу Тереза Мэй может уйти в отставку. Накануне о своем уходе заявила лидер палаты общин Андреа Лидсом. Она выразила несогласие с предложением Мэй о втором референдуме. Лидсом стала 36-м министром, покинувшим правительство Великобритании при Мэй.

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  • итоги референдума по возрастным группам

    "Брекзит": Развод Великобритании с Евросоюзом проходит тяжело

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    Автор: Илья Коваль, Наталья Позднякова, Марина Барановская


Смотреть видео 02:02

Хаос вокруг "Брекзита" и слухи об отставке Терезы Мэй

Контекст

"Брекзит": Развод Великобритании с Евросоюзом проходит тяжело

Депутаты британского парламента провалили голосование по плану "Брекзит", согласованному правительством страны с Брюсселем. Великобритания охвачена тяжелейшим политическим кризисом. (10.07.2018)  

Ссылки в интернете

Статья в The Times о возможной отставке Мэй

Аудио- и видеофайлы по теме

Хаос вокруг "Брекзита" и слухи об отставке Терезы Мэй  

Чем закончится "Брекзит" для британцев, ЕС и Мэй? DW Новости  

С треском провалились: перспективы "Брекзита" и останется ли Мэй на посту  

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