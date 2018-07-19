 Лондон опроверг сообщение об идентификации отравителей Скрипалей | Новости из Германии о Европе | DW | 19.07.2018

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Европа

Лондон опроверг сообщение об идентификации отравителей Скрипалей

Госминистр по безопасности Бен Уоллас назвал соответствующее сообщение информагентства "дикой спекуляцией". В публикации говорилось, что предполагаемые отравители Скрипалей - россияне.

Сотрудники следственных органов, расследующие отравление Сергея и Юлии Скрипалей

Сотрудники следственных органов, расследующие отравление Сергея и Юлии Скрипалей

Правительство Великобритании опровергло сообщение о том, что следствию удалось идентифицировать предполагаемых отравителей бывшего двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. "Я полагаю, что эту историю следует поместить в папку "плохо информированные и дикие спекуляции", - написал британский государственный министр по безопасности Бен Уоллас в своем микроблоге в Twitter в четверг, 19 июля.

Ранее британское агентство Press Association, ссылаясь на информированные источники в следственных органах, сообщило, что полиции удалось идентифицировать предполагаемых исполнителей покушения на Скрипалей по записям с камер наблюдения. Эти данные якобы были сопоставлены с информацией о людях, которые въезжали в Великобританию в то время. В сообщении информагентства отмечалось, что следствие уверено в том, что подозреваемые - из России.

Бывший офицер ГРУ Скрипаль и его дочь были обнаружены без сознания на лавке в центре Солсбери 4 марта. По данным следствия, яд был нанесен на дверную ручку в доме Скрипаля примерно за сутки до отравления. Британские власти считают, что Скрипалей отравили нервно-паралитическим веществом "Новичок", разработанным в СССР. В Москве решительно отвергают все обвинения.

Контекст

Новый случай отравления в Великобритании - тем же ядом, которым, как считается, отравили бывшего двойного агента Сергея Скрипаля и его дочь. Главные вопросы и ответы - у DW. (05.07.2018)

Новость о том, что образец газа "Новичок" еще в 90-е годы заполучила германская разведка, по мнению некоторых немецких политиков, ставит под сомнение версию об ответственности России за отравление Скрипалей. (18.05.2018)

Отравление в Эймсбери

Через несколько месяцев стало известно о новом отравлении тем же веществом. Граждане Великобритании 45-летний Чарли Роули и 44-летняя Дон Стерджес 3 июня были доставлены в больницу в Эймсбери с симптомами, схожими с теми, что появляются при отравлении "Новичком". Пострадавшим оказывалась медицинская помощь в той же клинике, где лечили Скрипалей.

8 июля врачи констатировали смерть Стерджес, 10 июля было объявлено, что Роули пришел в себя, его состояние остается критическим, но угрозы жизни нет. Отравляющее вещество, судя по всему, находилось во флаконе из-под духов, который Стерджес и Роули нашли в парке. Женщина сама нанесла его себе на кожу, утверждают британские СМИ.

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    "Новичок" выходит на сцену

    О нервно-паралитическом веществе советского производства "Новичок" мировые СМИ вспомнили весной 2018 года, после того как в британском городке Солсбери неподалеку от Лондона 4 марта были обнаружены без сознания пожилой мужчина и женщина с признаками сильного отравления. Ими оказались бывший двойной агент, экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, живущий в Великобритании, и его дочь Юлия.

  • Сергей Скрипаль и его дочь Юлия

    "Новичок" и его жертвы

    Скрипалей удалось спасти

    По словам директора больницы в Солсбери, куда были доставлены Скрипали, они находились "в критическом состоянии". Однако, лечение, в эффективность которого не верили даже сами врачи, увенчалось успехом: в апреле Юлия Скрипаль была выписана из больницы, в мае госпиталь покинул ее отец.

  • Жанна Немцова и Борис Джонсон

    "Новичок" и его жертвы

    Споры о стране происхождения яда

    Тогдашний глава МИД Великобритании Борис Джонсон в интервью DW выразил уверенность в российском происхождения "Новичка", которым, как считают в Лондоне, отравили Скрипалей. Ранее об ответственности РФ за отравление заявила британский премьер-министр Тереза Мэй, выславшая из страны 23 российских дипломата. Ее примеру последовали еще 27 стран. Москва все обвинения решительно отвергла.

  • Вил Мирзаянов

    "Новичок" и его жертвы

    О "Новинчке" рассказал один из его создателей

    О разработанном в СССР нервно-паралитическом веществе мир впервые узнал из статьи газеты "Московские новости" в 1992 году. Ее соавтор - советский химик Вил Мирзаянов, один из разработчиков "Новичка". По его словам, "Новичок" "по меньшей мере в десять раз мощнее любого нервно-паралитического вещества". Позже Мирзаянов сообщил, что в России была произведена не одна тонна веществ группы "Новичок".

  • Госпиталь в Солсбери

    "Новичок" и его жертвы

    Новый случай отравления под Солсбери

    4 июля полиция графства Уилтшир сообщила о новом случае отравления под Солсбери: 30 июня в городке Эймсбери в одном из зданий были обнаружены без сознания 44-летняя жительница Солсбери Дон Стерджес и 45-летний Чарли Роули из Эймсбери. Врачи предположили, что причиной стал прием пострадавшими некачественных наркотиков или передозировка. Полиция допустила возможный контакт с "неизвестным веществом".

  • Полиция Уилтшира в районе, где обнаружили пострадавших

    "Новичок" и его жертвы

    Опять "Новичок"

    Стерджес и Роули в критическом состоянии поместили в больницу в Солсбери, где проходили лечение Скрипали. В тот же день глава контртеррористического управления Скотланд-Ярда Нейл Басу сообщил, что причина отравления Стерджес и Роули - нервно-паралитическое вещество группы "Новичок", которым ранее отравили Скрипалей. По его словам, результаты исследования пришли из лаборатории Портон-Даун.

  • Полиция в Эймсбери

    "Новичок" и его жертвы

    Смерть Дон Стерджес

    8 июля британская Служба столичной полиции сообщила, что Дон Стерджес скончалась. Полиция начала расследование по обвинению в убийстве. СМИ предположили, что Стерджес и Роули могли найти контейнер, в котором в Солсбери был доставлен "Новичок", или шприц с остатками вещества. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя случившееся, отметил, что Россию в связи ним никто не упоминал.

  • Гэвин Уильямсон

    "Новичок" и его жертвы

    Новые обвинения в адрес России и опровержения Москвы

    9 июля министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон, отвечая в парламенте на запрос о наличии угрозы для населения, заявил, что Россия виновна в смерти Дон Стерджес. "Простая истина в том, что Россия совершила атаку на британской территории, что привело к гибели британской подданной", - указал Уильямсон. МИД России назвал обвинения Уильямсона "мантрой" на тему "это сделали русские".

  • Заблокированная улица в Эймсбери рядом с домом жертв отравления

    "Новичок" и его жертвы

    Где хранился "Новичок"? Похоже, в склянке от парфюма

    Как британцы Чарли и Дон оказались связаны с ядом? Якобы подобрали некий флакон с парфюмом в парке, свидетельствует один из родственников. Но если это было так, то каким образом флакон с ядом попал в парк? Полиция пока не подтверждает версию о флаконе с духами, но подтвердила, что считает источником яда "небольшую емкость", найденную в доме Чарли Роули в Эймсбери.

  • Работа по сбору вещественных доказательств в доме пострадавших в Эймсбери

    "Новичок" и его жертвы

    400 предметов для анализа

    Всего полиция забрала из дома, где находились пострадавшие британцы, свыше 400 предметов в качестве улик и передала их лаборатории для анализа. Специалистам на месте приходится надевать специальные костюмы, чтобы избежать заражения. Тело в них быстро нагревается, так что фактическая работа в доме ограничена лишь двумя интервалами по 15 минут в день, сообщила газета The Guardian.

  • Паспортный контроль в аэропорту Хитроу в Лондоне K

    "Новичок" и его жертвы

    Исполнители преступления известны?

    19 июля в деле Скрипалей появились новые подробности. Британское информационное агентство Press Association сообщило, что Скотланд-Ярд идентифицировал исполнителей покушения. Следователи уверены, что подозреваемые - из России, говорится в сообщении агентства. Однако британский министр по вопросам безопасности Бен Уоллес опроверг эту информацию, назвав ее "дикой спекуляцией".

  • Спутниковый снимок Шихан

    "Новичок" и его жертвы

    Центр разработки химоружия в Шиханах будет закрыт

    Тем временем российский президент Владимир Путин распорядился с 1 января 2019 года упразднить закрытое административно-территориальное образование (ЗАТО) Шиханы в Саратовской области, где предположительно производилось отравляющее вещество "Новичок". Соответствующий указ президента был опубликовал 17 июля.

    Автор: Ирина Филатова, Фабиан Шмидт, Сергей Гуща


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Первая смерть от яда “Новичок”: какой реакции из Лондона ждать Кремлю? - DW Новости (09.07.2018)

Контекст

"Новичок" и его жертвы

По данным Скотленд-Ярда, умершая 8 июля британка Дон Стерджес была отравлена ядом группы "Новичок". Как и ранее экс-агент Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. DW - о "Новичке" и его жертвах. (10.07.2018)  

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Отравление Скрипалей: в МИД РФ подозревают Лондон в синтезе "Новичка" - DW Новости  

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