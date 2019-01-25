 Лондон может объявить военное положение после ″Брекзита″ | Новости из Германии о Европе | DW | 27.01.2019

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Европа

Лондон может объявить военное положение после "Брекзита"

Правительство в Лондоне опасается хаоса в случае нерегулируемого "Брекзита". Для предотвращения возможных уличных беспорядков оно может ввести военное положение, сообщает The Sunday Times.

Британские военнослужащие

Великобритания в случае неупорядоченного "Брекзита" может ввести военное положение для предотвращения хаоса в стране. В правительстве в настоящее время обсуждается целесообразность применения в таком случае Акта о чрезвычайных ситуациях от 2004 года, который позволяет вводить комендантский час, осуществлять конфискацию имущества, ограничивать свободу передвижений и задействовать вооруженные силы для подавления беспорядков, сообщила в воскресенье, 27 января, лондонская газета The Sunday Times.

Контекст

Тереза Мэй сама виновата в своем поражении в парламенте. Чем бы ни закончилась драма под названием "Брекзит", ущерб от нее останется на долгие годы, уверена Барбара Везель. (16.01.2019)

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Как отмечает издание, правительство в Лондоне в подобных обстоятельствах также получит право вносить поправки в любое законодательство за исключением Акта о правах человека. "Довлеющая тема во всех вопросах, касающихся планирования на случай хаотического "Брекзита", - это гражданское неповиновение и страх, что оно может привести к гибели людей в случае нехватки продовольствия и медикаментов", - пояснил газете информированный источник.

Другой собеседник издания сообщил, что планировщики в качестве модели нарушения порядка рассматривают ситуацию, возникшую из-за сбоев, вызванных извержением вулкана в Исландии в 2010 году. "Это самый близкий пример в современной британской истории, хотя ничто не может сравниться по масштабам хаоса с нерегулируемым "Брекзитом", который будет в тысячу раз хуже, чем кризис из-за облака вулканического пепла", - отметил он.

The Sunday Times также сообщает, что правительство в Лондоне добивается продления часов работы для парламентариев, чтобы дать им возможность завершить разработку законодательства по "Брекзиту" до выхода Великобритании из состава ЕС, запланированного на 29 марта.

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    "Брекзит": Развод Великобритании с Евросоюзом проходит тяжело

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    "Брекзит": Развод Великобритании с Евросоюзом проходит тяжело

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  • демонстранты в Лондоне против Brexit

    "Брекзит": Развод Великобритании с Евросоюзом проходит тяжело

    Столичный взгляд

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  • итоги референдума по возрастным группам

    "Брекзит": Развод Великобритании с Евросоюзом проходит тяжело

    Молодые британцы против "Брекзит"

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    Автор: Илья Коваль, Наталья Позднякова, Марина Барановская


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Сценарий "Брекзита" Терезы Мэй провалился - что дальше? (16.01.2019)

 

Контекст

"Брекзит": Развод Великобритании с Евросоюзом проходит тяжело

Депутаты британского парламента провалили голосование по плану "Брекзит", согласованному правительством страны с Брюсселем. Великобритания охвачена тяжелейшим политическим кризисом. (10.07.2018)  

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