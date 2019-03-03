Лондон лишил британского гражданства трех жен боевиков ИГ

Великобритания лишила подданства двух женщин, которые уехали в Сирию и вышли замуж за боевиков террористической группировки "Исламское государство" (ИГ), пишет издание The Sunday Times в воскресенье, 10 марта. По его информации, речь идет о сестрах Риме и Заре Икбал в возрасте 30 и 28 лет, которые в настоящий момент находятся в Сирии в плену у курдов вместе со своими детьми - пятью сыновьями не старше восьми лет.

Ранее британские власти уже лишили гражданства 19-летнюю Шамиму Бегум, которая также уехала в Сирию и вышла замуж за боевика ИГ. Она находилась в сирийском лагере для беженцев и хотела вернуться в Великобританию.

Несколько дней назад стало известно, что ребенок, которого девушка родила в лагере в середине февраля, умер от воспаления легких. Адвокат Бегум Мохаммед Акунджи подтвердил смерть ее сына и сообщил, что у него было британское гражданство. Это уже третий ребенок, которого Бегум, по ее словам, потеряла во время пребывания в Сирии. Ее муж находится в плену у курдов в этой стране.

Условия для лишения боевиков ИГ гражданства ФРГ

В начале марта правительство Германии достигло договоренности о лишении в будущем гражданства немецких боевиков, воюющих на стороне ИГ. Так, глава МВД страны Хорст Зеехофер (Horst Seehofer) и министр юстиции Германии Катарина Барлей (Katharina Barley) решили, что джихадистов будут лишать гражданства на основании трех условий. Человек должен быть совершеннолетним и обладать вторым гражданством. Кроме того он может лишиться гражданства Германии только в том случае, если примет участие в боях на стороне ИГ. Те, кто уже отбывает за это срок, под последнюю норму не подпадают, так что немецкие паспорта они не потеряют.

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