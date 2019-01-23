 Лондон до ″Брекзита″ должен соблюдать законы ЕС об убежище | Новости из Германии о Европе | DW | 23.01.2019

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Европа

Лондон до "Брекзита" должен соблюдать законы ЕС об убежище

Дублинское соглашение продолжит действовать в отношении Великобритании минимум до 29 марта этого года, постановил Европейский суд в Люксембурге.

Флаги Великобритании и ЕС

На территории Великобритании как минимум до выхода из состава ЕС ("Брекзита"), запланированного на 29 марта, продолжат действовать нормы европейского законодательства о предоставлении убежища. Такое решение огласил в среду, 23 января, Европейский суд в Люксембурге. Высшая судебная инстанция ЕС рассматривала апелляцию двух заявителей, обжаловавших действия иммиграционных властей Ирландии.

"Брекзит" - не аргумент

Истцы происходили родом из страны, не входящей в состав Евросоюза. По истечении срока действия их британской визы оба подали в Ирландии ходатайство об убежище.

Контекст

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Готовность рассмотреть это прошение изъявили британские власти, и дело было передано в их компетенцию. Пара выступила против выдачи британской стороне и направила апелляцию в Европейский суд в Люксембурге.

В защиту своей позиции она привела аргумент о запланированном на 29 марта "Брекзите", подчеркнув, что Ирландия должна была воспользоваться своим правом на самостоятельное рассмотрение документов, без отсылки к Дублинскому соглашению. Оно разрешает запрашивать убежище лишь на территории страны въезда в ЕС. При несоблюдении этого условия власти других государств вправе депортировать соискателя в страну, границу которой тот изначально пересек при въезде в Евросоюз.

После того как британский парламент подавляющим большинством отверг согласованный с ЕС договор об условиях "Брекзита", Лондон призвал парламентариев проголосовать 29 января по новому плану выхода Великобритании из состава ЕС.

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    Автор: Илья Коваль, Наталья Позднякова, Марина Барановская


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Депутаты британского парламента провалили голосование по плану "Брекзит", согласованному правительством страны с Брюсселем. Великобритания охвачена тяжелейшим политическим кризисом. (10.07.2018)  

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