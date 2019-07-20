 Лондон выступает за европейскую защиту судоходства в Персидском заливе | Новости из Германии о Европе | DW | 22.07.2019

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Европа

Лондон выступает за европейскую защиту судоходства в Персидском заливе

Руководимая европейскими странами морская миссия обеспечения безопасности судоходства в Персидском заливе не должна стать "частью американской политики давления на Иран", заявил глава МИД Великобритании.

Катер КСИР на фоне танкера Stena Impero

Катер КСИР на фоне танкера Stena Impero

После захвата иранскими властями британского танкера в Ормузском проливе правительство Великобритании выступило за создание совместно с другими европейскими странами международной миссии по обеспечению безопасности судоходства в Персидском заливе.  Об этом выступая в понедельник, 22 июля, в парламенте страны заявил глава МИД Великобритании Джереми Хант.

"Мы хотим сформировать руководимую европейскими государствами морскую международную миссию по защите судоходства, чтобы поддержать безопасное прохождение экипажей и грузов в этом важном регионе", - цитирует главу британского внешнеполитического ведомства агентство Reuters. По его словам, переговоры с другими европейскими государствами по этому поводу состояться на следующей неделе.

Обвинение в государственном пиратстве

При этом Хант подчеркнул, что планируемая миссия ни в коем случае не станет "частью американской политики давления на Иран". "Мы не ищем конфронтации с Ираном", - подчеркнул глава МИД Великобритании. При этом Хант обвинил Тегеран в государственном пиратстве.

Контекст

Для США очевидно, что ответственность за взрывы на двух танкерах в Оманском заливе несет Иран. Пока что в качестве доказательств предъявлены видеозапись и 13 фотографий. Но насколько они достоверны? (28.06.2019)

Главы МИД трех стран напомнили, что право на свободный транзитный проход через Ормузский пролив представляет собой "наивысший приоритет" для европейских государств. (22.07.2019)

Британский танкер был задержан 19 июля Корпусом стражей исламской революции (КСИР) в Ормузском проливе по обвинению в нарушении правил международного судоходства. Это добавило напряженности в конфликт между Лондоном и Тегераном, возникшего после задержания властями Гибралтара 4 июля иранского супертанкера с нефтью по подозрению в снабжении нефтепродуктами Сирии в обход санкций ЕС. Суд продлил срок расследования до 20 августа.

Судами через Ормузский пролив осуществляется пятая часть мировых поставок нефти.

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    Автор: Наталья Позднякова


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