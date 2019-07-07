 Лондон выделяет миллионы на поддержку СМИ в Восточной Европе | Новости из Германии о Европе | DW | 07.07.2019

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Европа

Лондон выделяет миллионы на поддержку СМИ в Восточной Европе

МИД Великобритании выделит 18 млн фунтов стерлингов на борьбу с распространением фейковых новостей в странах Восточной Европы и на Балканах, объявил министр иностранных дел Соединенного Королевства Джереми Хант.

Флаг Великобритании в Лондоне

Флаг Великобритании в Лондоне

Великобритания выделит 18 млн фунтов стерлингов (около 20 млн евро) на борьбу с распространением дезинформации и фейковых новостей в Восточной Европе, а также укрепление независимых СМИ в государствах Западных Балкан. Об этом заявил глава МИД Великобритании Джереми Хант в воскресенье, 7 июля. Эти средства будут перечислены на протяжении трех лет в Фонд предотвращения конфликтов, содействия стабильности и безопасности (Conflict, Stability and Security Fund, CSSF), добавил дипломат.

Всего же на поддержку независимых СМИ в Восточной Европе и Центральной Азии планируется выделить 100 млн фунтов стерлингов на протяжении пяти лет, указывается в сообщении МИД Великобритании.

Хант назвал Великобританию "мировым лидером по выявлению дезинформации"

Ссылаясь на данные неправительственной организации Freedom House, Хант отметил, что только десять процентов населения в мире сегодня имеют доступ к свободным СМИ. "В то же время дезинформация и "фейк ньюз" подрывают стабильность общества в ряде стран", - добавил дипломат. "Вклад, о котором мы сообщили сегодня, будет использоваться для поддержки журналистов, работающих в странах, где наиболее распространены репрессии", - подчеркнул Хант.

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По словам политика, после отравления в Солсбери бывшего двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери Юлии при помощи нервно-паралитического вещества типа "Новичок" Великобритания "стала мировым лидером в области раскрытия дезинформации". Недавно власти страны запустили специальную тренировочную программу для членов правительства и представителей общественности по распознаванию ложной информации в СМИ и работе с ней.

Глобальная конференция по свободе СМИ в Лондоне

С 10 по 11 июля в Лондоне состоится Глобальная конференция по свободе СМИ (Global Conference for Media Freedom), которую Великобритания организует совместно с Канадой. Ожидается, что в ней примут участие представители 100 государств и международных организаций, в том числе 60 участников в ранге министра, а также около тысячи журналистов, ученых и представителей гражданского общества.

2 июля представитель британского МИД Тарик Ахмад сообщил, что Великобритания собирается выделить 9 млн фунтов стерлингов для поддержания независимых СМИ в Украине.

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Ссылки в интернете

Сообщение МИД Великобриании о том, что страна выделяет 18 млн фунтов стерлингов на поддержку независимых СМИ в Восточной Европе и на Балканах

Сообщение МИД Великобриании о том, что страна выделяет 18 млн фунтов стерлингов на поддержку независимых СМИ в Восточной Европе и на Балканах

Информация о Глобальной конференции по свободе СМи в Лондоне

Информация о Глобальной конференции по свободе СМи в Лондоне

Сайт НГО Freedom House

Сайт НГО Freedom House

Аудио- и видеофайлы по теме

Свобода слова в Венгрии: есть ли перспективы для журналистов?  

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