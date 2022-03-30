 Лондон ввел новые санкции против российских олигархов | Новости из Германии о России | DW | 30.03.2022

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Россия

Лондон ввел новые санкции против российских олигархов

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля по приказу Владимира Путина. DW следит за событиями 31 марта.

Российский олигарх Олег Тиньков

Российский олигарх Олег Тиньков

На 36-й день войны против Украины российские войска не оставляют попыток захватить населенные пункты соседней страны. Украинская армия и отряды территориальной обороны упорно сопротивляются агрессии. Заявления представителей обеих сторон конфликта невозможно проверить по независимым источникам. Свои дома покинули уже более 10 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий четверга, 31 марта (время московское).

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В США 61% сторонников Демократической партии и 54% сторонников республиканцев поддерживают идею дополнительного усиления стран НАТО за счет отправки туда американских военнослужащих. Об этом говорят результаты опроса, проведенного совместно агентством Reuters и социологическим институтом Ipsos. Ранее в Пентагоне сообщили о намерении усилить восточный фланг НАТО за счет отправки в регион 10 истребителей F18 и более 200 солдат, в том числе, в Литву. В настоящее время в Европе дислоцировано около 100 000 американских военных. До начала войны России против Украины их было примерно 80 000.

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Мэр Харькова Игорь Терехов призвал предпринимателей города вернуться к своей деятельности, чтобы восстановить экономику.  "Я обращаюсь к бизнесу: возвращайтесь к работе, зарабатывайте, поднимайте экономику. Этого ждет от вас Харьков и Украина", - написал Терехов в своем Telegram-канале.

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В Белом доме прокомментировали обращение экс-президента США Дональда Трампа к президенту РФ Владимиру Путину с призывом обнародовать компромат на сына действующего главы американского государства Джо Байдена - Хантера. "Какой американец,  не говоря уже о бывшем президенте, решит, что сейчас правильное время, чтобы начинать комбинировать с  Владимиром Путиным и хвастаться своими связями с Владимиром Путиным? Есть только один такой американец, и это - Дональд Трамп",  - отметила в этой связи официальный представитель Белого дома Кейт Бедингфилд.

Ранее Трамп заявил, что Хантер Байден якобы получил от супруги бывшего мэра Москвы Елены Батуриной 3,5 млн долларов. Байден отрицает это.

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Лондон объявил о принятии нового закона, запрещающего британским фирмам заниматься техобслуживанием самолетов и судов, принадлежащих попавшим под санкции олигархам из России или имеющих отношение к их бизнесу. Цель этого шага - не дать попавшим под санкции олигархам пользоваться достижениями британских инженеров и услугами авиационной и морской промышленности, являющимися ведущими в мире по качеству, говорится в пресс-релизе правительства Соединенного Королевства. В частности, новые ограничения коснутся российских предпринимателей Евгения Швидлера и Олега Тинькова.

Хроника событий 30 марта 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 30 марта 00.00 - 13.59 >>>

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    Автор: Николай Пермяков


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