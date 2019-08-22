 Лондону назвали крайний срок для подачи предложений по сделке о ″Брекзите″ | Новости из Германии о Европе | DW | 19.09.2019

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Европа

Лондону назвали крайний срок для подачи предложений по сделке о "Брекзите"

Брюссель не хочет вести переговоры о "Брекзите" непосредственно в ходе саммита ЕС в середине октября.

Флаги ЕС и Великобритании

Флаги ЕС и Великобритании

Великобритания должна до конца сентября представить свои альтернативы имеющемуся соглашению с Брюсселем о "Брекзите", если хочет обсудить их с Евросоюзом. Об этом премьер-министр председательствующей в ЕС Финляндии Антти Ринне заявил 18 сентября по итогам переговоров с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

Ринне, слова которого приводит финская медиакомпания Yle, отметил, что Париж и Хельсинки ожидают от Лондона предложений, сформулированных в письменном виде. 

"Должно произойти нечто принципиальное, чтобы отсрочка была обоснована. Таков широкий консенсус среди 27 стран ЕС", - подчеркнул Ринне. Финляндия до конца года по ротации занимает председательство в Совете ЕС.

Британский министр прибудет в Брюссель для переговоров

Между тем французский дипломатический источник заявил агентству Reuters, что время для достижения договоренностей истекает, а ЕС не планирует вести переговоры непосредственно на саммите Евросоюза в середине октября.

На этом фоне представительница британского правительства заявила 19 сентября, что министр по вопросам выхода Великобритании из ЕС Стивен Баркли прибудет в Брюссель 20 сентября для консультаций.

Контекст

После того как британский парламент решительно отверг договор с Брюсселем о выходе Великобритании из ЕС, ситуация стала непредсказуемой. Что теперь может и должно произойти? (16.01.2019)

В распоряжение британского издания попало секретное правительственное досье под названием "Операция "Овсянка". В нем сказано, что "Брекзит" без сделки с ЕС повергнет Великобританию в хаос. (18.08.2019)

Другой источник в бельгийской столице сообщил Reuters, что Лондон уже отреагировал на запрос европейских лидеров и в письменном виде направил соответствующие предложения об изменении условий сделки.

Затяжной "Брекзит"

Первоначально Великобритания планировала выйти из состава Евросоюза 29 марта, но к этому сроку так и не определилась с планом "Брекзита". В апреле 27 стран - членов ЕС на внеочередном саммите в Брюсселе договорились предоставить Лондону отсрочку до 31 октября.

Новый глава правительства Борис Джонсон неоднократно объявлял о намерении реализовать "Брекзит" к этому сроку при любых обстоятельствах, в том числе и без соглашения с Брюсселем.

Ранее британский парламент принял закон не позволяющий жесткий "Брекзит". Согласно закону, если к концу октября не удастся согласовать соглашение о "Брекзит" с ЕС,  то Джонсон должен будет попросить у Брюсселя отсрочку в три месяца.

______________

Подписывайтесь на новости DW в | Twitter | YouTube | или установите приложение DWдля | iOS | Android

Смотрите также:

  • Тереза Мэй

    "Брекзит": Развод Великобритании с Евросоюзом проходит тяжело

    Мэй пережила второй вотум недоверия

    После провала голосования в британском парламенте по соглашению о выходе Великобритании из ЕС депутаты провели голосование по вотуму недоверия правительству Терезе Мэй. Премьер-министр одержала победу благодаря поддержке депутатов-консерваторов и союзников из Демократической юнионистской партии.

  • Дебаты в британском паламенте о плане выхода Великобритании из ЕС

    "Брекзит": Развод Великобритании с Евросоюзом проходит тяжело

    Cокрушительное поражение плана "Брексит" в британском парламенте

    Нижняя палата британского парламента 15 января отклонила соглашение о выходе Великобритании из Евросоюза. Против документа высказались 432 депутата, 202 поддержали его. Для принятия соглашения было необходимо не менее 320 голосов. В течение трех дней Лондон должен представить альтернативный план "Брекзита".

  • Тереза Мэй в британском парламенте

    "Брекзит": Развод Великобритании с Евросоюзом проходит тяжело

    Консерваторы не смогли вынести вотум недоверия Терезе Мэй

    Ряд депутатов британского парламента от Консервативной партии инициировали голосование своей фракции о вотуме недоверия премьер-министру Терезе Мэй. Причиной стал согласованный Мэй с ЕС план "Брекзита", невыгодный, по мнению консерваторов, для Великобритании. Мэй сохранила пост премьера и перенесла голосование в парламенте по "Брекзиту", ранее намеченное на 11 декабря, на середину января.

  • Тереза Мэй и Жан-Клод Юнкер на внеочередном саммите в Брюсселе

    "Брекзит": Развод Великобритании с Евросоюзом проходит тяжело

    Брюссель и Лондон договорились о выходе Великобритании из ЕС

    25 ноября на внеочередном саммите в Брюсселе главы государств и правительств 27 стран Евросоюза одобрили соглашение с Великобританией о "Брекзите".585-страничный договор о выходе Великобритании из Евросоюза поддержали лидеры всех европейских стран. Председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер охарактеризовал сделку как "лучшую из возможных" и назвал ее справедливым компромиссом".

  • Тереза Мэй

    "Брекзит": Развод Великобритании с Евросоюзом проходит тяжело

    Мэй за мягкий вариант "Брекзит"

    Тереза Мэй, которая заняла пост премьера Великобритании после отставки Дэвида Кэмерона, выступавшего против выхода страны из ЕС, поддерживает модель мягкого Brexit. В частности, после того, как 6 июля 2018 года правительство согласовало коллективную позицию, Мэй объявила, что Великобритания выступает за создание зоны свободной торговли с ЕС после "Брекзита".

  • Борис Джонсон

    "Брекзит": Развод Великобритании с Евросоюзом проходит тяжело

    Несогласные ушли в отставку

    Вначале в отставку ушел Дэвид Дэвис - министр по вопросам выхода Великобритании из ЕС. Затем - министр иностранных дел, сторонник "Брекзита" Борис Джонсон. Они свели на нет попытку премьера Терезы Мэй сплотить свой кабинет, чтобы осуществить мягкий вариант выхода из ЕС. В свою очередь, Джонсон заявил, что реализация "Брекзита" требует от премьера-министра более жесткой позиции по отношению к ЕC.

  • Бывший и нынешний главы МИД Великобритании

    "Брекзит": Развод Великобритании с Евросоюзом проходит тяжело

    МИД возглавил противник Brexit

    На должности главы внешнеполитического ведомства Великобритании Бориса Джонсона сменил Джереми Хант, ранее занимавший пост министра здравоохранения и социальных дел страны. В отличие от Джонсона, выступавшего за полный "развод" с Евросоюзом, Хант ранее был известен как противник выхода страны из ЕС. На смену Дэвису,также ушедшему в отставку, пришел Доминик Рааб.

  • Флаг ЕС

    "Брекзит": Развод Великобритании с Евросоюзом проходит тяжело

    Что такое мягкий "Брекзит"

    Мягкий вариант "Брекзит" декларирует отсутствие проверок на границе между Ирландией и Северной Ирландией. Предполагается также, что ЕС и Великобритания разработают "совместную институциональную базу" для последовательной трактовки правовых соглашений между ними. Наконец, кабинет Мэй одобрил принцип, позволяющий избежать таможенных проверок после 29 марта 2019 года - вступления в силу "Брекзит".

  • Тереза Мэй и Дональд Туск

    "Брекзит": Развод Великобритании с Евросоюзом проходит тяжело

    В Брюсселе приветствуют решение Лондона

    Глава делегации ЕС на переговорах по "Брекзит" Мишель Барнье в Twitter уже приветствовал достигнутые правительством Великобритании договоренности, но добавил: "Мы оценим эти предложения и посмотрим, насколько они применимы на практике и реалистичны". В Брюсселе ждали, что Лондон озвучит конкретные предложения на недавнем саммите ЕС, однако этого не произошло.

  • бюллетень для голосования

    "Брекзит": Развод Великобритании с Евросоюзом проходит тяжело

    Историческое решение

    Референдум о выходе Великобритании из Евросоюза состоялся 23 июня 2016 года. 51,9 процента голосовавших сделали выбор в пользу "Брекзит". В референдуме приняли участие свыше 33,5 млн британцев, явка составила 72,1 процента. Прежде ни одно государство не покидало ЕС, учрежденный в 1992 году.

  • флаги Великобритании, Шотландии и ЕС

    "Брекзит": Развод Великобритании с Евросоюзом проходит тяжело

    Как в Великобритании голосовали по вопросу "Брекзит"

    Соединенное Королевство состоит из Англии, Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии. Исход голосования в них оказался неоднородным. Если в Англии (53,4%) и Уэльсе (52,5%) проголосовали за выход из ЕС, то в Шотландии и Северной Ирландии большинство было за сохранение членства Великобритании в Евросоюзе - так высказались соответственно 55,8% и 62% местного населения.

  • демонстранты в Лондоне против Brexit

    "Брекзит": Развод Великобритании с Евросоюзом проходит тяжело

    Столичный взгляд

    Большой Лондон стал единственным из девяти регионов Англии, проголосовавшим за сохранение членства Великобритании в ЕС. 59,9 процента участников референдума здесь выступили за то, чтобы Великобритания осталась частью Евросоюза.

  • итоги референдума по возрастным группам

    "Брекзит": Развод Великобритании с Евросоюзом проходит тяжело

    Молодые британцы против "Брекзит"

    75% британцев в возрасте от 18 до 24 лет, участвовавших в референдуме, проголосовали против выхода страны из ЕС. Зато 61% избирателей старше 65 лет высказался за "Брекзит". В возрастной группе от 25 до 49 лет сторонников сохранения членства в ЕС было 56%, а тот же процент британцев в возрасте от 50 до 64 лет, наоборот, проголосовал за "Брекзит".

    Автор: Илья Коваль, Наталья Позднякова, Марина Барановская


Смотреть видео 01:51

Неудачи Бориса Джонсона в парламенте по вопросу "Брекзита"

Контекст

"Брекзит": Развод Великобритании с Евросоюзом проходит тяжело

Депутаты британского парламента провалили голосование по плану "Брекзит", согласованному правительством страны с Брюсселем. Великобритания охвачена тяжелейшим политическим кризисом. (10.07.2018)  

Ссылки в интернете

Yle

Аудио- и видеофайлы по теме

Неудачи Бориса Джонсона в парламенте по вопросу "Брекзита"  

Борис Джонсон - клоун, эксцентрик или расчетливый игрок?  

Жесткие, но туманные: Лондон готовит санкции против РФ после "Брекзита". DW Новости  

Также по теме

Frankreich Emmanuel Macron und Boris Johnson in Paris

Премьер Великобритании Джонсон хочет соглашения с ЕС по "Брекзиту" 22.08.2019

Борис Джонсон заявил, что есть технические решения, которые позволят преодолеть разногласия по поводу выхода Великобритании из Евросоюза.

Vladimir Putin und Emmanuel Macron

Макрон увязал возвращение РФ в G8 с разрешением конфликта в Украине 21.08.2019

По словам президента Франции, возобновление формата "восьмерки" целесообразно, однако оно возможно только после урегулирования конфликта на востоке Украины.

G7-Gipfel in Frankreich | Donald Tusk mit Boris Johnson

Джонсон заявил о неготовности заплатить ЕС полную сумму компенсаций по "Брекзиту" 25.08.2019

На полях саммита G7 Джонсон заявил, что считает нынешний проект договора по "Брекзиту" "мертвым", а предусмотренные в нем компенсации недействительными в случае отсутствия сделки.

Реклама

Самые читаемые

Таджикистан и Киргизия договорились отвести силы от места перестрелки на границе  

Европа отказывается от угля, но Россия не верит в потерю рынка  

В Airbus может разгореться шпионский скандал  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно