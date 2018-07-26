"Лолита": сценарий Набокова, постановка Кубрика

"Лолита" Стэнли Кубрика

Неоправданные ожидания любителей "клубнички"

Выхода "Лолиты" на экраны с нетерпением ждали все. И когда это случилось, публика валом повалила в кинотеатры. Каково же было ее разочарование, когда обнаружилось, что в фильме нет ни одной постельной сцены - лишь намеки. Ожидания жаждавших "клубнички" не оправдались, они чувствовали себя обманутыми. Критика отозвалась о картине сдержанно. Но позже и те, и другие пересмотрели свое отношение.