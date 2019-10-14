Лойхтенбург - замок для любителей фарфора (фото)

В этом тюрингском замке расположен музей фарфора, который ежегодно посещают около 70 тысяч человек.
"Сияющий замок" - так можно перевести его название. Лойхтенбург (Leuchtenburg) расположен в Тюрингии на вершине 400-метровой горы над долиной реки Зале. В Средние века он много раз переходил от одних знатных владельцев к другим. Первое упоминание датировано 1221 годом. Сейчас в замке работает музей фарфора.
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