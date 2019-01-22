Ловись, Рыбка: вместо Давоса Олег Дерипаска рыбачит на Байкале

Вместо Давоса Олег Дерипаска ловит рыбу на Байкале: организаторы форума не особо хотели видеть попавшего под санкции США олигарха. О роли Рыбки в его судьбе - карикатурист Сергей Елкин.
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