 Ловись, Рыбка: вместо Давоса Олег Дерипаска рыбачит на Байкале | Россия и россияне: взгляд из Европы | DW | 22.01.2019

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Россия

Ловись, Рыбка: вместо Давоса Олег Дерипаска рыбачит на Байкале

Вместо Давоса Олег Дерипаска ловит рыбу на Байкале: организаторы форума не особо хотели видеть попавшего под санкции США олигарха. О роли Рыбки в его судьбе - карикатурист Сергей Елкин.

К груди стоящего на берегу Олега Дерипаски привязана рыбка (карикатура)

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    Автор: Сергей Елкин


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