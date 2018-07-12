Лоббисты в США отчитались по "Северному потоку-2"

В США интересы реализующих проект "Северный поток-2" компаний с 2017 года лоббировали Capitol Counsel, Hawksbill Group, Roberti Global и SMW Partners.

Эти фирмы получили за свою работу от консорциума около 2,1 млн долларов, сообщает в четверг, 12 июля, агентство РБК, со ссылкой на данные сената США.

Yorktown Solutions обеспечивает "устранение угроз"

Украинская госкомпания "Нафтогаз Украины" за последние полгода выплатила американской лоббистской компании Yorktown Solutions 8400 долларов, дочерняя компания "Нафтогаза" - Киевская организация работодателей нефтяной и газовой промышленности перечислила ей еще 161,5 тысячу долларов, пишет РБК.

За эти деньги Yorktown Solutions должна была, в частности, обеспечить "эффективное устранение угроз, которые представляет проект "Северный поток-2", говорится в договоре, который заключили компании. Среди целей также значатся поддержка интеграции украинского и европейского энергетических рынков.

"Нафтогаз" заказал статьи против "Северного потока-2"

В феврале этого года "Нафтогаз" заключил еще один контракт с Yorktown Solutions - на сей раз на 465 тысяч долларов. Американская компания по договору должна "готовить колонки, статьи и исследования, направленные против строительства "Северного потока-2".

У Yorktown Solutions также есть договоры с украинскими военными госкомпаниями "Укринмаш" и "Спецтехноэкспорт". Всего лоббисты получили от украинских государственных компаний 214,9 тысяч долларов.

"Северный поток-2" наполовину финансирует российский "Газпром" и наполовину - пять европейских энергетических концернов, стоимость проекта - 9,5 млрд евро. Общая протяженность газопровода, который предполагается проложить параллельно первому "Северному потоку", должна составить 1220 километров. Работы планируется завершить в 2019 году.

Против проекта активно выступают страны Балтии, Польша, Украина, а также США.

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