Литовская "Миссия Сибирь" вместо России отправляется в Казахстан

Двенадцать лет подряд группы молодых литовских волонтеров ездили в Сибирь, чтобы ухаживать за местами захоронений репрессированных в сталинские времена жителей Литвы. В этом году Россия отказалась выдать визы волонтерам проекта "Миссия Сибирь". В результате вместо России в четверг, 19 июля, они начинают экспедицию в Казахстан.

Симметричный ответ Литве со стороны МИД России?

В конце июня, за несколько недель до планируемого начала экспедиции волонтеров из Литвы, в Москве сообщили о том, что не выдадут визы участникам проекта. Причина - по мнению МИД России, Вильнюс искусственным образом создает барьеры, которые мешают присматривать за советскими могилами и монументами на территории Литвы.

В объяснении официального представителя МИД говорится, что под предлогом разработки в министерстве культуры Литовской Республики новой редакции "Правил благоустройства значимого для иностранных государств недвижимого культурного наследия" оказались фактически заморожены все ремонтно-восстановительные работы, планируемые в текущем году в местах захоронений советских воинов. По этой причине МИД РФ отказывает в российских визах литовцам, которые занимаются такой же деятельностью в России.

Здание МИД России на Смоленской площади

В комментарии для DW литовский МИД назвал этот шаг "ничем иным как попыткой оказать влияние на процесс принятия решений внутри страны, дабы вынудить Литву заключить международный договор, который противоречит ее интересам". В Вильнюсе считают, что, "попытка приравнять действия посольства РФ по уходу за захоронениями советских воинов в Литве и уходом за теми местами, где покоятся репрессированные жители Литвы, являются необоснованными".

Деятельность "Миссии Сибири", отмечается в комментарии, не является политической, это чисто гражданская, гуманитарная и общественная инициатива, цель которой отдать дань уважения жертвам советских репрессий и сохранить места, где они были захоронены. "Скорее всего, "Миссии Сибирь" оказалась препятствием на пути, который выбрала Российская Федерация чтобы реабилитировать Советский Союз", указали в МИД Литвы.

Миссия литовских волонтеров - вне политики

DW связалась с Раминтой Кежелите, которая занимается организацией молодежного проекта "Миссия Сибирь". "Нам совершенно не понятно, за что нам запретили въезд на территорию России, мы намеревались заняться тем, чем занимались всегда, то есть восстановлением мест захоронений репрессированных жителей Литвы, погибших в России. Более чем странно то, что в заявлении российской стороны упоминаются политический контекст, с которым "Миссия Сибирь" вообще не имеет ничего общего", - рассказала DW Кежелите.

Раминтой Кежелите

По ее словам, идея волонтерского проекта родилась в 2005 году, первые экспедиции к местам захоронений репрессированных жителей Литвы отправились в Россию в 2006 году.

"С 2006 года было организовано 16 экспедиций, в которых участвовало 225 человек, удалось восстановить и привести в порядок около 150 мест захоронений депортированных в Сибирь литовцев. Природа Сибири очень агрессивная, стоит промедлить год, и кладбище может исчезнуть под натиском природы, поэтому очень жалко, что у нас не получится навестить места захоронений в Красноярском крае", - добавила Кежелите. После возвращения из России волонтеры принимают участие в разнообразных семинарах, выступают перед школьниками и делятся опытом.

Музей жертв геноцида в Вильнюсе, расположенный в бывшем здании КГБ

В этом году, по словам Кежелите, организаторы планировали, что в Красноярск отправятся две команды, в каждой было бы по 12 человек. В нынешнем году желание присоединиться к участию в экспедиции высказали более тысячи человек. Хотя до самого последнего момента организаторы проекта не теряли надежду на то, что российские власти все-таки выдадут разрешения, этого не случилось. Две команды "Миссии Сибири" отправятся в Казахстане (в эту бывшую советскую республику в 40-е было сослано почти 50 000 жителей Литвы) и будут работать в окрестностях Караганды, Джезказгана и Балхаша. "Миссия Сибирь" последний раз ездила в Казахстан в 2009 году.

Волонтеры привели в порядок около 150 мест захоронений депортированных в Сибирь литовцев

Журналист литовского радио Дариуш Малиновски был среди кандидатов на участие в экспедиции. "Я хотел участвовать в проекте, поскольку, во-первых считаю, что его цели благородные, мотивируют окружающих быть достойными гражданами Литвы. Во-вторых, мой дедушка был депортирован вглубь России, и мне хотелось таким образом почтить его память", - сообщил DW Малиновски. Решение России отказать в выдаче виз участникам экспедиции Малиновски, по его признанию, встретил с огромным разочарованием и возмущением.

Литовский политолог: Москва хочет представить Литву русофобской страной

Мариуш Антонович, литовский политолог, обращает внимание на то, что МИД России свое решение мотивирует отсутствием "двустороннего межправительственного соглашения о местах захоронения жертв войн и репрессий".

Таким образом, по мнению политолога, российский МИД пытается показать, что Кремль дает разрешение Литве ухаживать и приводить в порядок места захоронения, а вот Вильнюс не соглашается с тем, чтобы Россия могла присматривать за местами захоронений советских солдат. Что, продолжает политолог, как пытается доказать всему миру Москва, означает, что Литва является русофобской страной, мнение которой по вопросу России и российской политики является иррациональным и малозначительным.

"Видимо в Москве решили, что Литва заработает на этом слишком большие политические дивиденды, а проект становится чересчур популярным и начинает влиять на альтернативный нарратив о героическом прошлом, который создает Кремль", - полагает Антонович.

Проект литовцев полезен и местным жителям

По словам заведующего мемориальным музеем "Следственная тюрьма НКВД" в Томске Василия Ханевича, еще два года назад у проекта "Миссия Сибирь" складывались хорошие отношения с властями города. Была встреча представителей литовской делегации с администрацией Томска, на ней был поставлен вопрос об установке памятника репрессированным литовцам.

Литовская сторона представила проект и все документы, администрация Томска дала согласие, и спустя год, в 2016-м, памятник был установлен рядом с музеем, "где уже были памятные знаки эстонцам, полякам, латышам", отмечает Ханевич. В целом он оценивает проект "Миссия Сибирь" очень высоко: "Не только потому, что он полезен для граждан Литвы. Он приучает местное население к бережному уходу за могилами - ведь подавляющее большинство старых кладбищ, за исключением, разве что, воинских захоронений, находятся в ужасном состоянии".

В 2017 году "Миссия Сибирь" была в Красноярском крае. Председатель местного отделения правозащитного общества "Мемориал" Андрей Бабий говорит, что в регионе десятки литовских кладбищ. Многие из них находятся в труднодоступных местах, куда можно попасть только на вездеходе. "Красноярский край был одним из главных ссыльных регионов", - указывает историк.

Для депортированных прибалтов, говорит Бабий, нередко строили так называемые спецпоселения на территориях, где надо было вырубать лес: "Это не лагерь, там не было никаких вышек, но каждые три месяца нужно было отмечаться в комендатуре, а за побег с места поселения полагалось 25 лет лагеря". После смерти Сталина спецпоселенцам было разрешено вернуться на родину: "Их сняли с учета, и они уехали. Теперь там нет ни поселка, ни дороги, остались только заросшие кладбища".

Василий Ханевич сожалеет, что проект, "который абсолютно никакого отношения не имеет к политике", оказался заблокирован по политическим причинам. Он нужен не только литовцам, но и россиянам, считает историк.

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