 Литва отзывает посла из России для консультаций | Новости из Германии о Европе | DW | 11.04.2019

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Европа

Литва отзывает посла из России для консультаций

Литовский посол проходит специальным свидетелем в досудебном расследовании и может быть уязвим в России, считает глава МИД Литвы.

Здание МИД Литвы

Здание МИД Литвы

Литва отзывает своего посла в России Рямигиюса Мотузаса для консультаций. Об этом сообщило в четверг, 11 марта, агентство BNS. Одной из причина отзыва стали угрозы в адрес Мотузаса после того, как Вильнюсский окружной суд признал бывшего министра обороны СССР Дмитрия Язова и ряд других россиян виновными в военных преступлениях и преступлениях против человечности по делу о событиях 13 января 1991 года. Тогда в ходе столкновений при попытке частей Советской армии и спецподразделений занять телебашню в Вильнюсе и здание Литовского радио и ТВ погибли 14 человек, более тысячи безоружных людей пострадало.

Контекст

Суд в Вильнюсе вынес приговор по делу о штурме телецентра в столице Литвы в январе 1991 года. 67 граждан РФ, Беларуси и Украины признаны виновными и приговорены к лишению свободы от 4 до 14 лет. (27.03.2019)

Вильнюсский суд вынес приговор по делу о событиях 1991 года, когда советское руководство с помощью военной силы попыталось свергнуть власти в Литве. (27.03.2019)

Литовская сторона обвинила в гибели гражданских лиц советских военных и политическое руководство СССР.

"Посол отзывается для консультаций из-за уязвимости, обусловленной угрозами, которые получило посольство, сотрудники посольства и посол после приговора в "деле 13 января", - уточнила пресс-атташе министра иностранных дел Литвы Раса Якилайтене.

Свидетель в деле о коррупции

Еще одной причиной отзыва стало то, что посол проходит специальным свидетелем в досудебном расследовании о незаконной выдаче шенгенских виз совладельцу Нового промышленного банка Ринату Насырову и его сыну. Ранее в Литве задержали бывшего посла в России Римантаса Шидлаускаса, его подозревают в получении взятки за помощь в выдачи визы.

"Поскольку идет расследование, есть этот статус специального свидетеля, и поскольку это связано с Россией в определенном смысле, то посол может быть уязвим, - сказал глава внешнеполитического ведомства Литвы Линас Линкявичюс агентству BNS. - Возможно, ему некоторое время лучше не ездить в эту страну".

Статус спецсвидетеля присваивается, если лицо опрашивается по делу, но оснований для предъявления подозрений недостаточно, отмечает BNS.

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    Двухнедельную поездку по Украине русско-украинский художник Алеша, уже около 20 лет живущий на Западе, совершил в октябре 2015 года. По его наблюдениям, к тому моменту в стране было снесено уже около 800 памятников Ленину.

    Автор: Екатерина Крыжановская


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Художник Алеша проехал по всей Украине, чтобы увидеть, что стало с памятниками Ленину, которые было предписано снести. Осколки статуй он фотографировал с ярко-малиновыми объектами, сделанными им из краски и силикона. (27.11.2015)  

Ссылки в интернете

Сайт агентства BNS

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