Литва отзывает посла из России для консультаций

Литва отзывает своего посла в России Рямигиюса Мотузаса для консультаций. Об этом сообщило в четверг, 11 марта, агентство BNS. Одной из причина отзыва стали угрозы в адрес Мотузаса после того, как Вильнюсский окружной суд признал бывшего министра обороны СССР Дмитрия Язова и ряд других россиян виновными в военных преступлениях и преступлениях против человечности по делу о событиях 13 января 1991 года. Тогда в ходе столкновений при попытке частей Советской армии и спецподразделений занять телебашню в Вильнюсе и здание Литовского радио и ТВ погибли 14 человек, более тысячи безоружных людей пострадало.

Литовская сторона обвинила в гибели гражданских лиц советских военных и политическое руководство СССР.

"Посол отзывается для консультаций из-за уязвимости, обусловленной угрозами, которые получило посольство, сотрудники посольства и посол после приговора в "деле 13 января", - уточнила пресс-атташе министра иностранных дел Литвы Раса Якилайтене.

Свидетель в деле о коррупции

Еще одной причиной отзыва стало то, что посол проходит специальным свидетелем в досудебном расследовании о незаконной выдаче шенгенских виз совладельцу Нового промышленного банка Ринату Насырову и его сыну. Ранее в Литве задержали бывшего посла в России Римантаса Шидлаускаса, его подозревают в получении взятки за помощь в выдачи визы.

"Поскольку идет расследование, есть этот статус специального свидетеля, и поскольку это связано с Россией в определенном смысле, то посол может быть уязвим, - сказал глава внешнеполитического ведомства Литвы Линас Линкявичюс агентству BNS. - Возможно, ему некоторое время лучше не ездить в эту страну".

Статус спецсвидетеля присваивается, если лицо опрашивается по делу, но оснований для предъявления подозрений недостаточно, отмечает BNS.

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