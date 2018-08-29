 Литва обжалует решение ЕСПЧ по секретной тюрьме ЦРУ | Новости из Германии о Европе | DW | 29.08.2018

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Европа

Литва обжалует решение ЕСПЧ по секретной тюрьме ЦРУ

Правительство в Вильнюсе заявило, что проведенное в Литве расследование не подтверждает заключение ЕСПЧ. Литва продолжает отрицать, что на ее территории существовала секретная тюрьма ЦРУ.

Объект возле Вильнюса, где предположительно находилась секретная тюрьма ЦРУ

Объект возле Вильнюса, где предположительно находилась секретная тюрьма ЦРУ

Литва изменила первоначальное решение и объявила о намерении обжаловать решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) по делу о секретной тюрьме ЦРУ на ее территории. "Мы должны быть последовательными и придерживаться сформированной позиции. Мы воспользуемся имеющейся возможностью для того, чтобы поставить под вопрос выдвинутые против Литвы обвинения", - заявил премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис в среду, 29 августа, в Вильнюсе. Срок для обжалования решения ЕСПЧ истекает 31 августа.

Представительство Литвы при ЕСПЧ на прошлой неделе заявило, что не будет обжаловать постановление суда из-за отсутствующих правовых критериев. Однако правительство в Вильнюсе после заседания кабинета изменило свое первоначальное решение и теперь окончательно заняло другую позицию, поскольку проведенное в Литве предварительное расследование не подтвердило заключение ЕСПЧ, пояснил Сквернялис.

Контекст

После того, как ЦРУ впервые обвинили в применении пыток, а также стало известно, что некоторые страны Евросоюза сотрудничали со спецслужбой США, структуры ЕС готовы принять меры. (11.12.2014)

Долгие годы румынские официальные лица опровергали наличие секретных тюрем ЦРУ на своей территории. Но после неожиданных высказываний бывшего президента Румынии Илиеску все может измениться. (25.04.2015)

В конце мая ЕСПЧ возложил на Литву долю ответственности за пытки одного из подозреваемых в терроризме - палестинца без гражданства, который в настоящее время находится в американской военной тюрьме Гуантанамо на Кубе, и постановило выплатить ему компенсацию в размере 130 тысяч евро.

По мнению ЕСПЧ, Литва создала условия для пыток этого человека, поскольку разрешила Центральному разведывательному управлению США создать секретную тюрьму на ее территории. Литва по сей день отрицает, что на ее территории существовала секретная тюрьма ЦРУ.

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    В ноябре истекает срок президентских полномочий Барака Обамы. Еще в начале своего правления он обещал закрыть спецтюрьму на базе Гунтанамо на Кубе. Но пока осуществить это не удалось. Фотографу агентства Reuters Лукасу Джексону предоставилась возможность посетить лагерь номер 6. Ранее получить разрешение на съемку было крайне сложно. На этой фото - тюремная столовая и камеры для заключенных.

  • Заключенный Гуантанамо смотрит телевизор. На переднем плане - упаковки с едой

    Будни Гуантанамо: спецтюрьма изнутри

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    Спецтюрьма Гуантанамо на Кубе была открыта в 2002 году. С самого первого дня она является объектом жесткой международной критики в связи с нарушениями прав человека и условиями содержания заключенных. Сюда попадают подозреваемые в терроризме, но без решения суда.

  • Камера заключенного

    Будни Гуантанамо: спецтюрьма изнутри

    Жизненное пространство

    Кровать, умывальник, туалет, две полочки для самых необходимых вещей. Это только одна из камер. Все ли заключенные содержатся именно в таких условиях, неизвестно.

  • Охранник, стоящий перед входом в тюремную библиотеку

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    Тюремная библиотека

    Под строгим надзором узникам разрешается пользоваться библиотекой. В наличии есть книги на арабском и на английском языках. Насколько посещаем читальный зал на самом деле, и все ли заключенные Гуантанамо имеют туда доступ, проверить не удалось.

  • Шкаф с медикаментами в лечебнице для заключенных в лагере Гуантанамо

    Будни Гуантанамо: спецтюрьма изнутри

    Медицинская помощь

    Фотограф Лукас Джексон получил разрешение на съемку также и в больнице для заключенных. Вот так выглядит, скажем, шкаф с медикаментами.

  • Заключенный спецтюртьмы Гуантанамо в тюремной столовой. Лица не видно

    Будни Гуантанамо: спецтюрьма изнутри

    Узники Гуантанамо

    Первоначально в тюрьме находились около 800 человек, а в настоящее время здесь содержатся около 90 подозреваемых в терроризме.

  • Охранник лагеря Гуантанамо, снятый со спины. Через решетку он наблюдает за происходящим в соседних помещениях

    Будни Гуантанамо: спецтюрьма изнутри

    Постоянный контроль

    В самом начале узники вынуждены были находиться в железных клетках под палящим солнцем. Сейчас условия несколько улучшились. Но и сейчас заключенные находятся под постоянным наблюдением. О праве на личную сферу нет и речи.

  • Дорога, огороженная с обеих сторон колючей проволокой

    Будни Гуантанамо: спецтюрьма изнутри

    Обещать - не значит закрыть

    Барак Обама неоднократно обещал закрыть тюрьму, "противоречащую американским ценностям". В настоящее время Минобороны США рассматривает 13 других пенитенциарных учреждений на территории страны, куда могли бы перевести заключенных. Но окончательно вопрос о закрытии тюрьмы еще не решен.

    Автор: Фридель Таубе, Светлана Савченко


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К скандалу с пытками ЦРУ причастны страны ЕC (11.12.2014)

 

 

Контекст

Будни Гуантанамо: спецтюрьма изнутри

Спецтюрьма США на Кубе для подозреваемых в терроризме - одно из самых закрытых пенитенциарных учреждений. В каких условиях содержатся узники Гуантанамо - в фотогалерее DW. (01.04.2016)  

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