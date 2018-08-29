Литва обжалует решение ЕСПЧ по секретной тюрьме ЦРУ

Литва изменила первоначальное решение и объявила о намерении обжаловать решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) по делу о секретной тюрьме ЦРУ на ее территории. "Мы должны быть последовательными и придерживаться сформированной позиции. Мы воспользуемся имеющейся возможностью для того, чтобы поставить под вопрос выдвинутые против Литвы обвинения", - заявил премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис в среду, 29 августа, в Вильнюсе. Срок для обжалования решения ЕСПЧ истекает 31 августа.

Представительство Литвы при ЕСПЧ на прошлой неделе заявило, что не будет обжаловать постановление суда из-за отсутствующих правовых критериев. Однако правительство в Вильнюсе после заседания кабинета изменило свое первоначальное решение и теперь окончательно заняло другую позицию, поскольку проведенное в Литве предварительное расследование не подтвердило заключение ЕСПЧ, пояснил Сквернялис.

В конце мая ЕСПЧ возложил на Литву долю ответственности за пытки одного из подозреваемых в терроризме - палестинца без гражданства, который в настоящее время находится в американской военной тюрьме Гуантанамо на Кубе, и постановило выплатить ему компенсацию в размере 130 тысяч евро.

По мнению ЕСПЧ, Литва создала условия для пыток этого человека, поскольку разрешила Центральному разведывательному управлению США создать секретную тюрьму на ее территории. Литва по сей день отрицает, что на ее территории существовала секретная тюрьма ЦРУ.

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