 Литва и Украина предостерегают от ″Северного потока-2″ | Новости из Германии о Европе | DW | 25.01.2019

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Европа

Литва и Украина предостерегают от "Северного потока-2"

Выступая в Давосе, президент Литвы и глава МИД Украины выразили разочарование тем, что Берлин поддерживает строительство нового газопровода.

Строительство Северного потока-2

Строительство "Северного потока-2"

Литва и Украина призвали федеральное правительство Германии еще раз подумать по поводу строительства газопровода "Северный поток-2". Президент Литвы Даля Грибаускайте указала в интервью агентству dpa, опубликованному в пятницу, 25 января, что Россия всегда использует энергию как политический инструмент для расширения влияния, и как средство давления.

Контекст

Исполнительный директор Восточного комитета немецкой экономики Михаэль Хармс прокомментировал в интервью DW новые санкции, которые угрожают ввести США против фирм-участниц североевропейского газопроводного проекта. (11.01.2019)

Большинство немцев не согласны с тем, что новый газопровод сделает ФРГ зависимой от России. В попытках США сорвать "Северный поток-2" они видят сугубо экономическую подоплеку, свидетельствуют данные опроса. (22.01.2019)

"Поэтому мы удивлены, что в Германии проект находит так много поддержки. Для нас ясно, что увеличение энергетической зависимости от России влечет за собой усиление политической зависимости", - заявила Грибаускайте во время Всемирного экономического форума в Давосе.

"Позиция Германии - на руку Путину"

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин подчеркнул, что газовый транзит всегда в России был политическим вопросом. И целесообразность такого транзита никогда не базировалась на экономических подсчетах и выкладках. По его словам, позиция ФРГ касательно строительства нового газопровода затрудняет переговоры и играет на руку Владимиру Путину. "Чем раньше Германия изменит свою позицию, тем лучше это будет для общей европейской энергобезопасности", - заявил Климкин в интервью dpa.

Грибаускайте отметила, что пыталась понять позицию правительства Ангелы Меркель (Angela Merkel). "Я думаю, что канцлеру приходится тяжело. Она находится под нажимом крупных концернов, которые хотели бы лучших отношений с Россией", - указала президент Литвы, имея в виду энергоконцерны Uniper и Wintershall, которые задействованы в реализации спорного проекта.

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    Автор: Андрей Гурков


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