 Литва закроет доступ к местной версии Sputnik из-за нарушения авторских прав | Новости из Германии о Европе | DW | 12.07.2019

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Европа

Литва закроет доступ к местной версии Sputnik из-за нарушения авторских прав

На сайте sputniknews.lt были опубликованы более тысячи материалов национального вещателя Литвы без его согласия. Литовская комиссия по радио и телевидению решила заблокировать доступ к сайту.

Вильнюс

Вильнюс

Литовской версии сайта российского информагентства Sputnik грозит блокировка из-за нарушения авторских прав. Соответствующее решение приняла Литовская комиссия по радио и телевидению. Суд в Вильнюсе одобрил его в пятницу, 12 июля.

Подобное решение обусловлено тем, что Sputnik разместил на своей литовской странице почти 1500 статей с сайта национального вещателя lrt.lt без его согласия. Российское информагентство не выполнило требования удалить эти материалы, подчеркнула комиссия. Таким образом, интернет-провайдеры обязаны в течение пяти дней заблокировать доступ к сайту sputniknews.lt.

Контекст

Телепередачи и сериалы из РФ занимают все больше места в эфире литовских телеканалов. Власти страны ищут способы противостоять влиянию российской телепродукции на сознание зрителей. (08.02.2019)

NTV Mir Lithuania пополнил список российских телеканалов, доступных для просмотра в Литве лишь в платных пакетах. Почему это произошло, а также о санкциях против других каналов из РФ - у DW. (01.06.2016)

Между тем литовская разведка Литвы расценивает российское агентство как инструмент пропаганды, с помощью которого Москва намерена влиять на информационное пространство республики.

Суд ЕС поддержал Литву в деле о русскоязычном телеканале

В начале июля суд Евросоюза в Люксембурге подтвердил решение Литовской комиссии по радио и телевидению, которая в мае 2016 года обязала ретрансляторов на один год перевести русскоязычный телеканал NTV Mir Lithuania в пакет программ, доступных только после внесения дополнительной платы. По мнению литовской стороны, телеканал распространял дезинформацию и пропагандировал враждебность и ненависть в своем эфире.

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    Автор: Сергей Елкин


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