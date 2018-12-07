 Литва ввела санкции против РФ из-за керченского кризиса | Новости из Германии о Европе | DW | 07.12.2018

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Европа

Литва ввела санкции против РФ из-за керченского кризиса

Литва стала первой страной мира, решившей ввести штрафные меры против лиц, которых Вильнюс считает ответственными за конфликт в Керченском проливе.

президент Литвы Даля Грибаускайте

президент Литвы Даля Грибаускайте

Литва ввела санкции против России в ответ на конфликт в Керченском проливе. Об этом заявила в пятницу, 7 декабря, президент Литвы Даля Грибаускайте на встрече с украинским коллегой Петром Порошенко в Киеве. "Международные организации не приняли никаких санкций против российских властей, однако мы ввели свои национальные санкции в знак протеста против атаки в Керченском проливе", - приводятся слова литовского президента в сообщении на сайте президента Украины. По словам Грибаускайте, теперь "они не смогут заниматься экономической и иной деятельностью в нашей стране".

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МИД Литвы 6 декабря предложил ввести индивидуальные санкции против лиц, причастных к конфликту. В обращении к департаменту миграции при МВД говорилось о включении в список нежелательных в Литве лиц непосредственных участников столкновения в Керченском проливе, и представителей военного командования, несущих за него ответственность. Их действия назвали "серьезной угрозой международной безопасности и национальной безопасности Литвы".

25 ноября российский спецназ захватил два украинских катера и буксир у берегов аннексированного Россией полуострова Крым на подходе к Керченскому проливу. В Киеве утверждают, что погранслужба ФСБ Крыма и Севастополя обстреляла и задержала три украинских военных корабля, которые пытались пройти через Керченский пролив. При задержании были ранены несколько военнослужащих вооруженных сил Украины, а также повреждены морские суда. Позже все украинские моряки были арестованы.

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    Автор: Евгений Тейзе


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