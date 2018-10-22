 Лингвиста РАН Алексея Касьяна обвинили в экстремизме из-за постов в ЖЖ | Россия и россияне: взгляд из Европы | DW | 23.10.2018

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Россия

Лингвиста РАН Алексея Касьяна обвинили в экстремизме из-за постов в ЖЖ

Сотруднику Института языкознания РАН вменяется в вину возбуждение ненависти и вражды к кавказцам-мусульманам и азиатам-мусульманам.

Клавиатура ноутбука

Московское управление Следственного комитета России предъявило обвинения доктору филологических наук Алексею Касьяну по трем эпизодам.   

"Мое дело по ч. 1 ст. 282 УК сдвинулось с мертвой точки. Сегодня мне, наконец, предъявили полноценное обвинение с подпиской о невыезде", - написал Касьян на своей странице в Facebook во вторник, 23 октября.

Пост в "Живом Журнале" 2014 года, который начинается со слов: "Представители советской интеллигенции *русского* происхождения, считающие, что нужно кормить Кавказ, должны понимать: деньги, которые Россия отдает в чеченский общак, идут, в частности, на подкуп судей в подобных ситуациях", согласно заключению эксперта, возбуждает ненависть к кавказцам. А записи 2015 года "Мэнэ нэнавыдат за фьорма нос" и 2016 года о "няне Бобокулову из Узбекистана" являются возбуждением ненависти к мусульманам. 

В июне в квартире Касьяна в рамках уголовного дела об экстремизме прошел обыск.

Уголовные дела в России из соцсетей

Контекст

Тверской областной суд отклонил апелляцию Андрея Бубеева, ранее осужденного за призывы к экстремизму посредством репостов в соцсети "В контакте". О ходе слушания дела - репортаж DW. (21.07.2016)

Обвиняемая в экстремизме из-за картинок "ВКонтакте" Мария Мотузная уехала в Киев. Об этом она сообщила на своей странице в Twitter. (17.10.2018)

Экс-лидер запрещенного движения "Русские" приговорен к лишению свободы сроком на 2,5 года за размещение двух "графических изображений" экстремистской направленности в соцсети "В контакте". (25.04.2017)

Владимир Путин пошел лишь на минимальные уступки в вопросе смягчения статьи об экстремизме, считает директор аналитического центра "Сова" Александр Верховский. (03.10.2018)

Большой резонанс вызвала в России волна преследований за картинки и лайки в интернете. Мало кто заметил: достаточно попасть под подозрение в экстремизме, чтобы столкнуться с крупными неприятностями. (16.08.2018)

Напомним, в апреле этого года Нагатинский суд Москвы признал виновным в экстремизме одного из лидеров российских националистов Дмитрия Демушкина, приговорив его к 2,5 годам лишения свободы  в колонии общего режима. По данным следствия, в октябре 2014 года Демушкин разместил на своей странице в соцсети "В контакте" "два графических изображения экстремистской направленности".

В июле Тверской областной суд  отклонил апелляционную жалобу инженера Андрея Бубеева, который в мае был признан виновным  в осуществлении публичных призывов к экстремизму и сепаратизму и приговорил к 2,5 годам колонии-поселения за два репоста на его личной странице также в социальной сети "В контакте".

В августе этого года  власти РФ обвинили в экстремизме и оскорблении чувств верующих из-за картинок в соцсети "В контакте" студентку из Барнаула Марию Мотузную. Мотузной грозит пять лет тюрьмы.  В середине  октября Мотузная покинула Россию, опубликовав на своей странице в Twitter фотографию из Киева. Адвокат девушки  уверен, что дело будет закрыто и отметил, что срок давности по статье  истекает 15 октября.

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    Автор: Сергей Елкин


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Из активистов в экстремисты, или Как в России сажают за посты в соцсетях – DW Новости (07.09.2018)

 

 

 

Контекст

Российская политика в карикатурах

Специально для DW карикатурист Сергей Елкин оценивает события в России и за рубежом. (17.05.2016)  

Ссылки в интернете

Сообщение Касьяна в Фейсбуке

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Из активистов в экстремисты, или Как в России сажают за посты в соцсетях – DW Новости (07.09.2018)  

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